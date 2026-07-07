Opinión

Datos para enseñar mejor

¿Por qué ninguna escuela debería negarse a la data analítica?

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La educación no debería elegir entre datos o humanidad, porque la información pedagógica puede evitar que un estudiante quede invisible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas veces, cuando se habla de datos en educación, aparece una falsa paradoja: que medir, evaluar o sistematizar información deshumaniza la enseñanza. Como si mirar datos implicara dejar de mirar personas. En una escuela, bien utilizados, los datos están lejos de reemplazar la mirada humana. Al contrario, la amplían, la ordenan y la vuelven más justa.

La escuela no debería elegir entre datos o humanidad. Debería entender que la información, cuando está al servicio de una mirada pedagógica, puede ayudar a que ningún estudiante quede invisible.

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No podemos reducir las personas a porcentajes. A una familia no se le puede decir que el 90% de los chicos aprende a leer a determinada edad si su hijo tiene siete años y todavía no lee. Ese dato general puede servir para comprender una tendencia, pero lo verdaderamente importante es qué hacemos con la situación concreta de ese estudiante. Cuando le damos sentido, la información se transforma en una decisión pedagógica, en una intervención temprana y en una estrategia concreta de acompañamiento.

Durante mucho tiempo, la escuela se pensó a sí misma desde una lógica bastante homogénea: una misma propuesta para todos, una misma forma de enseñar, un mismo modo de evaluar y un único estándar al que todos los alumnos debían llegar en el mismo momento. Sin embargo, cualquiera que haya habitado un aula sabe que la realidad es mucho más compleja. En una misma clase conviven estudiantes con intereses, necesidades, capacidades y ritmos muy distintos.

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El desafío de la educación actual no es negar esa diversidad, sino construir mejores herramientas para acompañarla. Y ahí es donde la analítica de datos puede convertirse en una gran aliada de la escuela.

En educación, como en otros ámbitos, lo que no se mide difícilmente pueda mejorar. No porque todo pueda reducirse a un número, sino porque sin información sistemática muchas decisiones quedan libradas únicamente a percepciones o impresiones parciales. La intuición docente es valiosa, pero necesita ser acompañada por evidencia que permita confirmar buenos caminos, detectar alertas y corregir a tiempo aquello que no está funcionando.

Un ejemplo claro es la alfabetización. En un contexto en el que la Argentina enfrenta enormes desafíos en lectura y comprensión, medir de manera sistemática la fluidez lectora permite saber no solo cómo está funcionando un proyecto educativo en términos generales, sino también qué estudiantes necesitan un acompañamiento específico. Detectar a tiempo que un niño no está consolidando determinados procesos de lectura permite intervenir antes de que esa dificultad se convierta en una brecha más profunda.

La analítica de datos también permite personalizar mejor. Si un estudiante necesita más tiempo o una estrategia distinta, la escuela puede acompañarlo sin frenar a quienes ya están en condiciones de avanzar. No se trata de bajar expectativas, sino de construir recorridos más precisos. La verdadera innovación no está en exigir que todos aprendan igual, sino en diseñar condiciones para que cada uno pueda aprender mejor.

Lo mismo ocurre con otros aspectos de la vida escolar. Los datos pueden ayudar a identificar desafíos vinculados al bienestar socioemocional, la convivencia, la participación, el uso problemático del celular o incluso señales tempranas de desvinculación escolar. Muchas veces, cuando una dificultad se vuelve evidente para todos, ya se perdió tiempo valioso. La pregunta es si la escuela puede anticiparse, leer señales, intervenir antes y acompañar mejor.

Por supuesto, trabajar con datos implica responsabilidad. No alcanza con acumular información. Una escuela no debería convertirse en una máquina de medir, sino en una institución capaz de aprender sobre sí misma. Para eso se necesitan equipos formados, criterios claros, cuidado de la privacidad, lectura pedagógica de la información y, sobre todo, una pregunta ética de fondo: ¿para qué medimos?

Si la respuesta es controlar, etiquetar o rankear estudiantes, el camino es equivocado. Si la respuesta es comprender mejor para enseñar mejor, entonces la data analítica puede ser una herramienta profundamente humana.

Innovar en educación no es simplemente incorporar tecnología. De hecho, en algunos casos innovar puede ser también administrar mejor su uso, poner límites, recuperar la conversación, el juego o la atención. Innovar es animarse a hacer distinto: revisar prácticas, formar equipos, aprender de la evidencia, trabajar con otros y construir una escuela capaz de responder a la heterogeneidad de su comunidad.

Las escuelas necesitan áreas de Data Analytics e Investigación porque medir, analizar y aprender de la información disponible permite sostener las prácticas que funcionan, mejorar aquellas que necesitan ser revisadas y tomar decisiones más consistentes.

La escuela no debería elegir entre datos o humanidad. Debería entender que, cuando están al servicio de una mirada pedagógica, los datos pueden ayudar a que ningún estudiante quede invisible. Pueden mostrar tendencias, pero también encender alertas sobre historias concretas. Pueden ordenar problemas complejos, pero también abrir mejores respuestas.

Ninguna escuela debería negarse a la data analítica si la entiende como una herramienta para enseñar mejor. Porque detrás de cada indicador hay una oportunidad: llegar antes, acompañar mejor y construir trayectorias educativas más justas y más humanas.

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