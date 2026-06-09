Opinión

¡Eureka!: el problema es fiscal

En la Universidad de San Andrés, el presidente Javier Milei citó la tesis de Thomas Sargent y Neil Wallace, que vincula el rojo crónico con una emisión forzada y la posterior suba sostenida de precios

Guardar
Acuarela de Javier Milei en un auditorio universitario, de pie en un podio, impartiendo una clase de economía ante un público y con gráficos proyectados.
Una acuarela captura a Javier Milei ofreciendo una clase de economía en el auditorio de la Universidad de San Andrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Días pasados, Javier Milei hizo referencia a la “desagradable aritmética monetarista” durante una clase brindada en la Universidad de San Andrés.

Este curioso concepto sostiene que la política monetaria no es independiente de la política fiscal. En 1981, Thomas Sargent y Neil Wallace demostraron formalmente que un déficit presupuestario crónico obliga, en algún momento, a recurrir a la emisión monetaria, con las consiguientes presiones inflacionarias. Si un gobierno mantiene un déficit fiscal persistente, por más estricta que sea la política monetaria, tarde o temprano la inflación terminará manifestándose.

PUBLICIDAD

¿Cuál es la raíz del problema? Cuando el Estado no puede cubrir el bache fiscal con ingresos corrientes, recurre al endeudamiento mediante la emisión de bonos o títulos públicos. Así, como una bola de nieve que rueda cuesta abajo, la deuda se incrementa constantemente. Llega un momento en que los inversores dejan de estar dispuestos a prestar más dinero. Frente a este callejón sin salida, el Banco Central se ve compelido a una salida perversa: emitir grandes cantidades de dinero para financiar al Estado. El resultado es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, fenómeno que se agrava cuando la población reduce su demanda de dinero.

Thomas Sargent
Thomas Sargent (Maximiliano Luna)

Este concepto constituye una piedra angular del pensamiento económico de Milei y explica su insistencia en el objetivo de alcanzar el “déficit cero”.

Resulta interesante recordar aquí el aporte salmantino. A comienzos del siglo XVII, la Corona española atravesó una grave crisis financiera y, para obtener recursos, recurrió a la alteración de la moneda de vellón. La reducción progresiva del contenido de plata y la emisión masiva de moneda de cobre generaron fuertes presiones inflacionarias. Este fenómeno inspiró la dura crítica del jesuita Juan de Mariana en su Tratado y discurso sobre la moneda de vellón, obra por la que sufrió persecución y prisión.

PUBLICIDAD

El tratado constituye una vigorosa defensa de la propiedad privada, de los presupuestos equilibrados y de una moneda estable. Por ello, Mariana es un precursor del pensamiento económico liberal. Desde esta perspectiva, las raíces del liberalismo económico no surgirían exclusivamente en la Escocia de Adam Smith, sino que también pueden rastrearse en España, casi dos siglos antes, entre los teólogos y juristas de la Escuela de Salamanca.

Cuando existe un déficit fiscal persistente, la inflación no puede eliminarse únicamente mediante herramientas monetarias

El calificativo de “desagradable” aplicado a esta aritmética monetarista se debe a que demuestra una verdad incómoda: cuando existe un déficit fiscal persistente, la inflación no puede eliminarse únicamente mediante herramientas monetarias. En un contexto de desequilibrio fiscal, el endurecimiento de la política monetaria puede servir para ganar tiempo, pero no resuelve el problema de fondo. Para Sargent y Wallace, la inflación de largo plazo termina siendo, en gran medida, un fenómeno fiscal y no exclusivamente monetario.

Una analogía sencilla ayuda a comprender esta idea. Una honda está compuesta por una horqueta y dos elásticos. Estos representan el factor monetario. Sin embargo, para que la piedra salga disparada se necesita una fuerza que tense los elásticos. Esa fuerza sería el déficit fiscal. Sin ella, el mecanismo no produce sus efectos.

Sargent y Wallace no se inspiraron ni en la Escuela de Salamanca ni en la Escuela Austríaca. Sin embargo, existe una notable convergencia entre sus conclusiones. Aunque utilizan métodos distintos, llegan a respuestas similares respecto de los riesgos asociados al déficit fiscal y a la expansión monetaria. Puede decirse que los salmantinos aportan la raíz histórica; los austríacos, el marco filosófico; y Sargent y Wallace, la formalización matemática de la inviabilidad de los déficits fiscales permanentes.

En la tradición de los salmantinos, representada por Juan de Mariana, y de sus sucesores intelectuales, como Friedrich Hayek, a la que se suma la visión más contemporánea de Sargent y Wallace, Milei sostiene una convicción central: alcanzar el equilibrio fiscal. Desde esta óptica, el equilibrio de las cuentas públicas permitiría consolidar un escenario de estabilidad cambiaria y de inflación decreciente.

¡Eureka!

El autor es economista

Temas Relacionados

Javier MileiDéficit fiscalPolítica monetariaEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Milei juega al ajedrez tecnológico y la oposición todavía busca la pelota

Milei juega al ajedrez tecnológico y la oposición todavía busca la pelota

La importancia de escuchar a tiempo

El desafío de abordar la salud mental en nuestras comunidades

La importancia de escuchar a tiempo

El Mundial en el aula

Como convertir la pasión en aprendizajes

El Mundial en el aula

Las potencias nucleares amplían sus arsenales

El incumplimiento percibido del artículo VI, que fija obligaciones vinculantes de desarme, alimenta la desconfianza diplomática y complica los acuerdos para gestionar los riesgos, según el diagnóstico discutido en Nueva York

Las potencias nucleares amplían sus arsenales

Mirando los números al margen de las pasiones políticas

El Gobierno celebra la suba de reservas, el superávit fiscal y una presunta baja del endeudamiento. Pero la clave está en la composición de cada uno

Mirando los números al margen de las pasiones políticas

DEPORTES

Franco Colapinto volverá a correr este fin de semana en el Gran Premio de Barcelona: días y horarios de toda la actividad de la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a correr este fin de semana en el Gran Premio de Barcelona: días y horarios de toda la actividad de la Fórmula 1

La selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial: hora, TV y formaciones

El comunicado del piloto que fue acusado de agredir sexualmente a una enfermera en la residencia Schumacher

FIFA confirmó que el árbitro Omar Artan no dirigirá en el Mundial: “Las autoridades han informado de que su situación no cambiará”

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 9 de junio, partidos amistosos, cierre de convocados y las perlitas del día

TELESHOW

El video de Lali Espósito en un karaoke luego de sus históricos conciertos en la cancha de River

El video de Lali Espósito en un karaoke luego de sus históricos conciertos en la cancha de River

Fernán Mirás recordó el momento más difícil de su vida: “Quise despedirme de mis hijos sin que se dieran cuenta”

Brian Sarmiento versus Zunino: quién fue eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

Cami Mayán habló de la polémica de Ailén Cova en la serie de la Selección: “¿Yo hice algo malo? No”

Rodrigo Lussich se sinceró sobre su pedido de disculpas a Mariano Martínez tras su pelea: “Él no me las dio”

INFOBAE AMÉRICA

La mitad de los perros y gatos tiene sobrepeso: por qué las dietas no alcanzan para resolverlo

La mitad de los perros y gatos tiene sobrepeso: por qué las dietas no alcanzan para resolverlo

Desmantelan red narco en Punta del Este: la intendencia demolió casas vinculadas a traficantes

El ejército de Israel volvió a atacar posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Rosa Montero, escritora española: “Hay una historia que no está en la historia y que solo se puede rescatar escuchando el susurro de las mujeres”

El Observatorio Cubano de DDHH denunció 332 acciones represivas en mayo: “El régimen aleja a la isla de un escenario de transición pacífica”