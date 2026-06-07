El Día del Periodista y el recuerdo de Nínawa Daher

“Si el periodismo no sirve para liberar a los oprimidos, para ayudar a los más débiles, a los que no tienen voz y si no podemos transmitir la voz de los que no pueden hablar, yo considero que es un periodismo inútil. Esos son los valores que yo trato de llevar diariamente” - Ninawa Daher, durante la entrega del premio Gaviota de Oro 2009

Esta fecha fue establecida en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas en conmemoración a la fundación de la “Gazeta de Buenos Ayres” en 1810, el primer periódico de la etapa independentista creado por Mariano Moreno.

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En la plaza de los periodistas en la ciudad de Buenos Aires hay una placa puesta en su memoria a meses de su partida física que destaca sus valores y su legado.

Nínawa Daher, periodista y abogada (1979-2011), es frecuentemente homenajeada en esta fecha por su ética y su compromiso con los valores humanos, su defensa de la verdad y del ejercicio responsable de la comunicación.

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Otro tema que se ha destacado en su vida como periodista ha sido la defensa de su fe católica en los medios de comunicación.

Nínawa ha tenido posturas de defensa de la religión cristiana, de defensa de Jesús y de su fe que han sido inspiración para muchos jóvenes quienes atónitos veían como se levantaba al aire de mesas conformadas por prestigiosos periodistas por que en sus expresiones se referían sin respeto o en forma ligera a la Iglesia o a los sacerdotes o a Jesús.

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Nínawa Daher

Ha defendido en forma extrema y reiterada en los medios de comunicación la presencia de los signos religiosos como crucifijos o imágenes de la Virgen en los claustros universitarios o en las dependencias de los organismos gubernamentales.

Recientemente en un encuentro de jóvenes se planteó el tema acerca de qué diría Nínawa respecto al uso de la inteligencia artificial. La respuesta fue unánime: “Ella la usaría para su trabajo, para investigar, pero privilegiaría la responsabilidad de confirmar la propiedad intelectual del contenido.”

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“Nínawa elegiría el contacto humano, la empatía, el estudio profundo de cada tema y jamás aceptaría hablar acerca de algo sin re chequear mil veces la fuente como tampoco daría noticias en las que vislumbre alguna intencionalidad política o de otra índole. Muchas veces rehusó dar noticias donde no constaba la fuente aún estando al aire y a pesar de saber que sería suspendida de su trabajo”.

“Sus convicciones, su solidaridad y su defensa de la familia y de la vida antes del nacimiento así como su lucha en contra del aborto marcaron su vida”.

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Hubo unanimidad en que el legado de Nínawa permanece hasta la actualidad entre nosotros.

Por un lado, la continuidad del legado de Nínawa ha permanecido vigente en sí mismo; y por otro, las actividades de la fundación creada en su memoria y que lleva su nombre recuperan en forma continua su nombre y confirman su legado en la defensa de la solidaridad y del compromiso con el prójimo en especial en la discapacidad.

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Nínawa ha sido una periodista que en el ejercicio de su profesión nunca dudó en defender la discapacidad en épocas en las que poco se hablaba de ello así como defendió los derechos de las personas más necesitadas.

Fundación Ninawa Daher

Las actividades más recientes de la fundación la recuerdan en su plenitud. En su proyecto “Santuarios Accesibles” la Fundación Nínawa Daher ha aportado el cuarto Plano Háptico del santuario de la Virgen del Valle de Catamarca sumándolo a otros tres aportados con anterioridad -el Santuario de Luján, el Santuario de San Nicolás y el Santuario de Guadalupe en Santa Fe- volviendo los templos en accesibles a las personas con discapacidad visual y brindando de este modo autonomía e independencia en el manejo del espacio.

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Asimismo ha aportado estos recursos de accesibilidad a plazas, espacios públicos, teatros, museos y parques temáticos transformándose el nombre de Nínawa en una referencia de accesibilidad en la discapacidad visual.

Asimismo el deporte siempre ha sido un modo de recordar su legado en los medios de comunicación pues no se cansaba de manifestar en cámara su preocupación por la niñez y el futuro de nuestra juventud en relación a los trastornos psicosociales que la acechan, planteando que “solo la fe, el deporte y la música van a alejar a nuestros niños de la droga y del alcohol“.

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El sábado 30 de mayo se llevó a cabo el Torneo Nacional de Síndrome de Down organizado por FADDIM (Federación Argentina de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual), donde se entregó la primera Copa Nínawa Daher en un homenaje a este legado en los medios de comunicación.

Esta actividad deportiva se suma a las 14 ediciones del encuentro de escuelitas de fútbol que lleva su nombre y que cada año se realiza en Pinamar convocando a toda la zona balnearia.

Otra frase de Nínawa respecto al periodismo la muestra en su sentir más profundo:

“Necesitamos un periodismo que inspire. Un periodismo que brinde esperanza porque inspiración y esperanza son acciones que los medios de comunicación no buscan provocar en nosotros…”