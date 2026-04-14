Una oportunidad histórica que exige liderazgo

El Euro-Mercosur Economic Forum busca transformar acuerdos políticos en oportunidades concretas de inversión, comercio y desarrollo entre ambos bloques. (REUTERS/Cesar Olmedo)

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur representa mucho más que un entendimiento comercial: es una decisión geopolítica de largo alcance que redefine el posicionamiento de ambas regiones en el escenario global. Pero, como toda gran transformación, este proceso no avanza solo por inercia institucional. Avanza cuando existe liderazgo político y hoy ese liderazgo tiene nombre y apellido: Javier Milei en Argentina y Giorgia Meloni en Italia.

Ambos encarnan, desde realidades distintas, una misma convicción: ordenar sus economías, recuperar competitividad y proyectar a sus países hacia el mundo con reglas claras. En un contexto internacional atravesado por la incertidumbre, estos líderes aportan un elemento clave que había estado ausente durante demasiado tiempo: la previsibilidad. Y sin previsibilidad, no hay inversión. Sin inversión, no hay desarrollo.

La Argentina, bajo la conducción de Javier Milei, ha comenzado a revertir años de desconfianza internacional. La decisión de estabilizar la macroeconomía, promover la apertura y generar condiciones claras para el sector privado está produciendo un cambio tangible: los grandes fondos de inversión y los principales actores económicos globales vuelven a mirar al país con interés.

En paralelo, Italia —como una de las economías más relevantes de la Unión Europea— encuentra en Giorgia Meloni un liderazgo firme que busca fortalecer el rol del país dentro del bloque y su proyección hacia regiones estratégicas como América del Sur. En este punto, la relación con el Mercosur adquiere un valor central.

No es casual, entonces, que este acuerdo avance en un momento donde ambos lados del Atlántico cuentan con liderazgos dispuestos a tomar decisiones de fondo.

Aquí es donde el Euro-Mercosur Economic Forum (EMEF) adquiere una dimensión estratégica hacia el futuro.El EMEF no será un espectador de este proceso: estará llamado a convertirse en un actor activo que acompañe, articule y potencie la relación entre la Unión Europea y el Mercosur. Su misión será clara: transformar el entendimiento político en oportunidades concretas de inversión, comercio y desarrollo.

Cuando la política marca el rumbo, el sector privado necesita espacios que traduzcan esa visión en acción. Por eso, el EMEF buscará cumplir precisamente esa función: generar un puente real entre gobiernos, empresarios, inversores y el mundo académico.

Pero el verdadero valor estratégico de este momento radica en su proyección. El acuerdo no debe entenderse únicamente como una plataforma para exportar más, sino como una oportunidad para integrar a la Argentina y al Mercosur en cadenas globales de valor, atraer inversiones de calidad y consolidar una inserción internacional inteligente. Y en este proceso, el rol de las provincias y municipios será determinante. La Argentina tiene un potencial extraordinario en sus economías regionales. Durante años, ese potencial estuvo subutilizado. Hoy, el desafío es otro: salir al mundo.

En ese camino, el EMEF impulsará una agenda federal que promueva misiones comerciales, la vinculación directa con mercados internacionales y el acceso a inversiones estratégicas. El mundo demanda alimentos, energía y productos con valor agregado, y Argentina está en condiciones de responder a esa demanda.

Europa, por su parte, enfrenta sus propios desafíos y necesita socios confiables, estables y con capacidad productiva. Allí es donde el Mercosur —y particularmente la Argentina— puede convertirse en un aliado clave.

En este contexto, también resulta fundamental mirar hacia adentro para que nuestro país pueda aprovechar plenamente esta oportunidad histórica. Será clave invertir en educación y capacitación. El desarrollo no será sostenible sin capital humano preparado. Por eso, vemos con muy buenos ojos la iniciativa de la ministra Sandra Pettovello al impulsar la apertura del primer centro de aprendizaje de oficios, una herramienta concreta para generar empleo, inclusión y competitividad real.

Asimismo, este proceso comenzará a adquirir forma institucional en el corto plazo. El Euro-Mercosur Economic Forum iniciará sus actividades el próximo martes 12 de mayo con su primer encuentro, que se llevará a cabo en el Auditorio Angélica Zapata de la Universidad del CEMA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La institución fue elegida no solo por su prestigio académico, sino también por su trayectoria de más de cuatro décadas en la formación de líderes en los ámbitos empresarial, político y académico.

En ese marco, se desarrollarán las dos primeras mesas de debate: una integrada por destacados empresarios argentinos y otra por embajadores que representan a ambos bloques, la Unión Europea y el Mercosur.

Tampoco es casual la elección de las sedes de los primeros encuentros del Forum. Argentina será anfitriona del lanzamiento, mientras que Italia albergará el segundo encuentro. Ambos países se encuentran históricamente hermanados por una profunda corriente migratoria, que ha contribuido a forjar su identidad, su cultura y su desarrollo económico. Ese vínculo humano, que atravesó generaciones, hoy se proyecta en el plano estratégico.

Argentina e Italia no solo comparten historia: hoy se consolidan como actores claves dentro del vínculo entre la Unión Europea y el Mercosur. Su rol, impulsado por liderazgos políticos firmes y una visión internacional clara, los posiciona como puentes naturales entre ambos bloques.

La convergencia entre una necesidad europea y una oportunidad sudamericana potencia aún más la relevancia de este acuerdo. Sin embargo, nada de esto será posible sin liderazgo. Por eso, el momento actual es excepcional: confluyen tres factores que rara vez se alinean -una oportunidad histórica, un acuerdo estratégico y liderazgos políticos decididos a avanzar-.Javier Milei y Giorgia Meloni encarnan ese impulso transformador. El Euro-Mercosur Economic Forum, por su parte, está llamado a canalizarlo.

La historia no ofrece muchas oportunidades como esta. La diferencia entre aprovecharla o dejarla pasar dependerá, una vez más, de la capacidad de liderazgo y de la decisión de actuar.El desafío ya no es el diagnóstico.El desafío es liderar.