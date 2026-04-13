Opinión

Cómo el lugar donde vivimos puede definir el mundo que habitamos

La crisis ambiental, social y política no se resolverá solo con tecnología o crecimiento económico. Requiere un cambio profundo en la forma en que habitamos los territorios y nos relacionamos con el mundo

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Parque Natural de las Marismas de Santoña, en Cantabria (Adobe Stock).
"Frente a un diagnóstico tan amplio, es lógico preguntarse qué papel tienen los ciudadanos comunes", dice el autor de la columna

El lugar donde vivimos no es solo un escenario: condiciona la forma en que producimos, consumimos, nos organizamos y nos relacionamos con la naturaleza. Aunque solemos pensar lo local y lo global como dimensiones separadas, en la práctica forman parte de un mismo sistema.

Cuando esa relación se desequilibra, las consecuencias se vuelven visibles a escala planetaria.

La acelerada globalización de los últimos cincuenta años dejó en evidencia esta segunda dinámica. El resultado está a la vista: crisis ecológica, desigualdad creciente, debilitamiento de las democracias y conflictos cada vez más frecuentes. Medido en términos de equilibrio y supervivencia de la vida, el modelo muestra claros signos de agotamiento.

El desafío es doble. Por un lado, atender la urgencia: reforzar la paz, la justicia social y la cohesión democrática. Por otro, pensar en el largo plazo e invertir —material y simbólicamente— en una transformación profunda que incluya seguridad alimentaria y ambiental, regulación ética de la tecnología, equidad social como política de Estado y una respuesta firme frente al negacionismo y la desinformación.

Medido en términos de equilibrio y supervivencia de la vida, el modelo muestra claros signos de agotamiento

Este cambio exige abandonar gradualmente una mirada dualista, que separa naturaleza y sociedad, economía y vida, para adoptar un enfoque más complejo y relacional. En ese marco, cobra fuerza la necesidad de construir una armonía entre lo global y lo local, no como polos opuestos, sino como escalas interdependientes.

Uno de los ejes centrales para impulsar este giro es el ordenamiento territorial. No se trata de una cuestión técnica ni burocrática, sino de una decisión política de primer orden. Pensar el desarrollo desde los territorios permite recuperar vínculos con la naturaleza, fortalecer comunidades y reducir las asimetrías que hoy genera la globalización.

En países como Argentina, esta discusión resulta especialmente relevante. El ordenamiento territorial está directamente ligado a la sostenibilidad agrícola y al sistema agroalimentario, uno de los pilares más universales del funcionamiento social. Diseñada de manera sistémica, la sostenibilidad agrícola aparece hoy como una de las herramientas más potentes para iniciar una transformación positiva.

En el fondo, lo que está en juego es un cambio de enfoque: dejar atrás la lógica de la geopolítica —centrada en la competencia y el poder— para avanzar hacia una verdadera política de la Tierra, orientada al cuidado de la vida.

Pensar el desarrollo desde los territorios permite recuperar vínculos con la naturaleza, fortalecer comunidades y reducir las asimetrías que hoy genera la globalización

Frente a un diagnóstico tan amplio, es lógico preguntarse qué papel tienen los ciudadanos comunes. No todos pueden impulsar cambios estructurales, pero todos pueden contribuir desde su lugar. Las acciones son múltiples: participar en organizaciones locales, fortalecer la educación ambiental, apoyar prácticas agrícolas sostenibles, defender la democracia, promover la cooperación territorial, consumir con mayor responsabilidad y reducir el desperdicio.

También es clave fortalecer las instituciones por encima de los personalismos y apostar por el diálogo entre saberes científicos, técnicos y comunitarios.

Todo esto implica, en última instancia, un aprendizaje colectivo. Supone pasar de una lógica centrada exclusivamente en la eficiencia económica a otra que priorice la vida, el equilibrio ambiental y el bien común. Significa reconocernos como parte de la naturaleza y no como sus dueños, y dejar atrás los discursos simplificadores que fragmentan y polarizan.

El cambio no empieza en abstracto ni en un centro de poder lejano. Empieza en los territorios, en las comunidades y en las decisiones cotidianas. Del lugar al mundo, y del mundo de nuevo al lugar.

El autor es ingeniero agrónomo. Participa de la Cátedra Unesco (UNAM) y del Centro de estudios del sudoeste bonaerense (Cesob, Bahía Blanca)

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