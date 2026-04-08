La estafa Truman Show: cómo la inteligencia artificial construye un mundo falso para robarte

Se prometen ganancias extraordinarias en tiempos ridículamente cortos (Imagen ilustrativa Infobae)

Quiero presentarle una de las estafas más peligrosas que circulan hoy en internet. No está diseñada para engañar a los incautos: está diseñada para atrapar a los cuidadosos, a los que desconfían, a los que creen que a ellos no les puede pasar. Funciona porque la víctima no sospecha nada, sino todo lo contrario: está convencida de que está ganando. Y cuando finalmente despierta, generalmente ya no tiene nada.

La llamo la estafa Truman Show. Como en la película, la víctima vive dentro de un mundo que parece completamente real, pero fue diseñado, guionado y operado con un único fin: engañarla. Hoy, ese mundo se construye con inteligencia artificial. En esta columna explico cómo funciona por dentro, cómo reconocerla antes de caer, y qué hacer cuando un ser querido ya está adentro y no te escucha.

Todo comienza con una publicación en redes sociales. No es la imagen del millonario inalcanzable. Es alguien común, sin experiencia previa, que invirtió poco y ganó mucho. Una historia que resuena porque parece posible. Porque parece la historia de cualquiera.

La víctima escribe. Recibe una guía. Y llega la invitación: un grupo de WhatsApp con decenas de inversores activos que comparten capturas de sus ganancias, se felicitan, se dan consejos. El ambiente es cálido. Nadie presiona. Nadie vende. El grupo vende solo.

Luego de mucho observar y meditar, la víctima invierte poco para probar. Y gana. Gana bien. Todos la felicitan. Pero alguien le señala, como al pasar, algo que retumba y es la llama que alimenta la estafa: todo lo que se perdió de ganar por no haber invertido más fuerte.

Ese es el mecanismo central: no activa la ambición de ganar más. Activa el miedo a haber perdido por no arriesgarse. Y es mucho más poderoso.

Lo que la víctima no sabe es que ese grupo no existe. Cada perfil es falso. Cada mensaje fue generado por sistemas de inteligencia artificial multiagente: tecnología capaz de mantener cientos de conversaciones simultáneas, coherentes y personalizadas, con un único objetivo. Que la víctima deposite más dinero con convicción y entusiasmo.

Cuando intenta retirar, aparece la mejor inversión de todas. Imperdible. Por tiempo limitado. Retirar ahora sería un error enorme. Si insiste, llegan los plazos de liquidez, los períodos de cierre, la necesidad de esperar que se liquide el grupo. Siempre hay una razón para que sea mañana.

Hay tres señales para que identifiques la estafa a tiempo.

Ganancias extraordinarias en tiempos ridículamente cortos. Ninguna inversión legítima ofrece retornos del 50 o 100 por ciento en días. Cuando eso ocurre, no es una oportunidad: es el anzuelo. El grupo vende solo, sin presión directa. Nadie te dice que inviertas. Todos muestran lo que ganan. La presión viene del entorno, no de una persona identificable. Es manipulación social deliberada. Cuando querés salir, el retiro siempre tiene un obstáculo. En cualquier plataforma legítima, recuperar tu propio dinero es un derecho, no una negociación.

Hay un elemento adicional que hace a esta estafa especialmente cruel: la víctima se convierte en promotora sin saberlo. En algún momento, el grupo la invita a traer amigos y familiares. Ella lo hace con genuina buena intención. Lo que no sabe es que está reclutando nuevas víctimas para la misma trampa.

Y cuando un familiar intenta advertirle, ya es tarde para el argumento. Dentro del grupo, los agentes de IA introdujeron desde el principio historias de personas que dudaron, que escucharon a escépticos, que estuvieron a punto de salir y perdieron la oportunidad de su vida. El mensaje encubierto es siempre el mismo: los que no creen son los que no progresan. Cuando llega el familiar con sus argumentos, la víctima ya tiene una respuesta preparada para cada uno. No la elaboró ella: se la construyeron.

Desde el punto de vista jurídico, el delito se consuma en el momento en que la víctima transfiere su dinero creyendo que invierte. En ese instante el dinero ya no está en su poder. Que no lo sepa todavía no cambia nada. El engaño continúa activo después del desapoderamiento de forma deliberada, para que siga depositando. El intento de retiro frustrado no perfecciona el delito: lo revela. Es el momento en que la víctima empieza, con enorme dificultad, a comprender lo que ocurrió.

Si ya intentaste retirar y encontraste obstáculos: documentá todo -capturas, conversaciones, comprobantes-, no salgas del grupo y denunciá en la fiscalía o unidad de cibercrimen de tu jurisdicción. No esperes a perder más.

La diferencia entre esta estafa y las anteriores es una sola: hoy puede operarla una sola persona, desde cualquier lugar del mundo, sobre cientos de víctimas simultáneas, con un costo tecnológico mínimo. La inteligencia artificial no inventó el fraude: lo industrializó.

Y la mayoría de las víctimas que hoy están adentro de uno de estos fraudes todavía no lo advirtieron.