De la confianza de corto plazo a la credibilidad intertemporal: claves para la expansión del mercado de capitales y la inversión

El presidente Javier Milei, levanta el pulgar al término de su discurso en la Universidad Yeshiva de Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos, en marzo de 2026 (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

¿Logrará la gestión de Javier Milei abrir el camino hacia una confianza de largo plazo?

Hasta el presente, y a pesar de los avances en términos legislativos y regulatorios introducidos por la Ley 26.831 y las reformas posteriores de la Ley 27.440, así como de la continua actualización impulsada por la Comisión Nacional de Valores, el mercado de capitales en Argentina continúa siendo de escasa dimensión y bajo atractivo relativo, sin lograr canalizar un flujo sostenido de financiamiento hacia la oferta pública comparable al de otras economías de la región.

El gobierno que asumió en diciembre de 2023 aportó, como primer resultado relevante, evitar un escenario de hiperinflación de magnitud similar al experimentado en el período de la hiperinflación argentina de 1989-1990. El giro en las expectativas fue abrupto, reflejando una decisión social mayoritaria de abandonar una dinámica de crisis considerada inevitable y apostar a un programa económico sin antecedentes de gestión, pero percibido como una alternativa frente a un escenario extremo.

El modelo libertario a partir de 2023, fue percibido como “confuso” en sus etapas iniciales, en parte debido a la simultaneidad y urgencia de las reformas propuestas

Este episodio se inscribe en una trayectoria más amplia: la economía argentina ha transitado, en las últimas décadas, una sucesión de enfoques de política económica -heterodoxos y ortodoxos- que más allá de sus diferencias, no han logrado consolidar un sendero sostenido de confianza, credibilidad y crecimiento.

El modelo libertario a partir de 2023, fue percibido como “confuso” en sus etapas iniciales, en parte debido a la simultaneidad y urgencia de las reformas propuestas. No obstante, implicaba una redefinición más radical del rol del Estado y de la política económica.

Propuestas como la dolarización, la eventual eliminación de la moneda local y del sistema monetario formó parte del marco conceptual inicial, aunque posteriormente fueron postergadas —o eventualmente descartadas— frente a restricciones institucionales, macroeconómicas y de implementación, tales como la ausencia de reservas suficientes, financiamiento externo y ahorro privado dispuesto a sostener el proceso.

A dos años del inicio de la gestión, se observan avances concretos junto con persistentes zonas de indeterminación.

En este marco, la cuestión central ya no reside únicamente en la validez del diagnóstico, sino en la capacidad de la política económica para traducir la velocidad y consistencia de los ajustes en un proceso sostenido de construcción de confianza de largo plazo. En particular, el período crítico hacia 2027 constituirá un punto de inflexión para evaluar si los avances logrados se consolidan en términos de credibilidad intertemporal o si, por el contrario, tienden a diluirse.

1. Claves del éxito: confianza de largo plazo y consistencia intertemporal

La construcción de confianza de largo plazo y la consistencia intertemporal constituyen dimensiones complementarias de la credibilidad de la política económica.

A dos años del inicio de la gestión, se observan avances concretos junto con persistentes zonas de indeterminación

Mientras la primera refiere a la formación de expectativas estables por parte de los agentes económicos, la segunda alude a la capacidad del gobierno de sostener en el tiempo políticas coherentes con los compromisos asumidos.

La ausencia de cualquiera de estas dimensiones tiende a erosionar la efectividad de las políticas, limitando su impacto sobre la inversión, el ahorro y el crecimiento.

Un ejemplo ilustrativo puede observarse en la evolución de los tipos de cambio en economías de América Latina durante la última década. Países como México, Chile o Brasil exhiben trayectorias que, con matices, reflejan cierta estabilidad relativa, consistente con niveles de inflación moderados y previsibilidad macroeconómica. En contraste, la dinámica de Argentina revela una volatilidad extrema, incompatible con la formación de expectativas de largo plazo.

La construcción de escenarios futuros en economías estables se apoya en supuestos relativamente previsibles, basados en trayectorias consistentes en el tiempo, independientemente de los cambios políticos. En el caso argentino por el contrario, la elaboración de proyecciones requiere incorporar supuestos adicionales vinculados a su propia inestabilidad estructural.

La profundidad efectiva del mercado de capitales continúa siendo limitada

En este sentido, la construcción de credibilidad intertemporal no puede ser el resultado de un único ciclo de gobierno, sino que probablemente requiera períodos prolongados de estabilidad -más cercanos a décadas que a años-. Este aspecto constituye un factor clave para evitar extrapolaciones excesivamente optimistas basadas en logros de corto plazo.

2. El caso del mercado de capitales

Argentina ha registrado avances significativos en el plano normativo del mercado de capitales.

La Ley 26.831 introdujo reformas estructurales relevantes, reemplazando a la Ley 17.811, mientras que la Ley 27.440 amplió el conjunto de instrumentos disponibles y facilitó el financiamiento de empresas y proyectos a través de la oferta pública.

La Comisión Nacional de Valores ha promovido una actualización regulatoria continua orientada a alinear el sistema con los requerimientos del mercado, incorporando cambios que mejoran el atractivo de instrumentos como los Fondos Directos de Inversión Inmobiliaria, Fideicomisos Inmobiliarios, el régimen de Tokenización para inversiones entre otros.

Sin embargo, la profundidad efectiva del mercado de capitales continúa siendo limitada. La reducida participación de empresas en la oferta pública, junto a otros factores como la evasión fiscal, la informalidad y el desconocimiento de los instrumentos disponibles, restringen su potencial como canal de financiamiento.

En consecuencia, el desafío ya no es exclusivamente regulatorio, sino institucional y cultural: requiere alinear incentivos, mejorar la confianza y promover una mayor integración entre el sistema financiero y la economía real.

Conclusiones

La persistencia de una confianza limitada al corto plazo y la ausencia de credibilidad intertemporal constituyen las principales restricciones al éxito del modelo económico.

La consolidación de un marco económico estable requiere no solo resultados inmediatos, sino la construcción sostenida de expectativas de largo plazo, aún insuficientemente internalizadas en la estrategia de la política económica.

Si bien los obstáculos regulatorios al desarrollo del mercado de capitales han sido en gran medida superados, la canalización efectiva de financiamiento hacia la economía real sigue siendo muy reducida.

A los avances ya logrados deben sumarse políticas orientadas a consolidar una visión de largo plazo como condición indispensable para sostener el proceso de inversión y crecimiento.

En ausencia de consensos básicos de mediano y largo plazo, la incertidumbre política expresada en interrogantes como la eventual reversión del modelo a partir de 2028 continúa operando como un factor negativo determinante sobre las decisiones de inversión.

El resultado negativo a mediano plazo (2027/2028) por ausencia de confianza y credibilidad intertemporal conduce a recesión económica y clara la postergación de proyectos de inversión.

La ausencia de financiamiento accesible a través del sistema bancario (empresas, familias e individuos), mercado de capitales (instrumentos con O.P.), o insuficiente aporte de capital propio, puede trasladar la demanda de fondos Off-Shore que buscan opciones en economías emergentes (Latam), concentradas en sectores de alto potencial y rentabilidad (Oil&Gas, energías renovables, minería, IA aplicada, agronegocios, otros) y estructuración legal en jurisdicciones creíbles.

El autor es doctor en Economía de la Universidad de Buenos Aires