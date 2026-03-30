Opinión

Innovar co-creando

Por qué las empresas están redefiniendo cómo transforman sus negocios con IA

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La IA agéntica transforma el trabajo corporativo, permitiendo que los agentes de IA ejecuten procesos completos de manera autónoma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años pensamos a la inteligencia artificial como algo lejano y parte del futuro. Luego, irrumpió de golpe la IA generativa y la recibimos fascinados por lo que podía hacer por nosotros, pero aun así llegó a nuestras vidas como una herramienta o asistente: una tecnología que nos ayudaba a escribir, armar nuestras vacaciones, responder dudas, analizar datos y hacer todo más rápido. En 2026 se consolida una etapa distinta, la de la IA agéntica. Los agentes de IA ya no solo asisten, sino que puede ejecutar de manera autónoma las tareas que les indicamos y operan procesos completos. Ya las empresas de frontera, a la vanguardia de la tecnología están empleando agentes como parte de un cambio profundo de su forma de trabajar. Los datos de IDC muestran que estas organizaciones no solo adoptan IA más rápido, sino que están logrando beneficios de negocio hasta tres veces mayores que aquellas que incorporan IA de forma fragmentada o experimental.

La clave es esta, porque en la era agéntica, el cambio no es solo tecnológico, sino que es fundamentalmente organizacional, cultural y, sobre todo, de liderazgo. Los agentes de IA no son simplemente “IA más avanzada”, son una nueva forma de trabajo digital que obliga a repensar cómo se organiza una empresa, cómo cambian los roles y quién toma las decisiones. Ya no se trata de asistir a una persona en una tarea puntual, sino de sistemas que planifican y actúan dentro de un marco definido. No es casual que, según el índice de Tendencias Laborales 2025, el 36 % de las organizaciones argentinas ya esté utilizando agentes para automatizar flujos completos, en un contexto donde el 79 % de los trabajadores afirma no tener suficiente tiempo o energía para hacer su trabajo. La pregunta clave para los líderes ya no es si van a adoptar agentes, sino si están preparados para dirigirlos.

Liderar agentes de IA no significa programarlos, sino saber definir objetivos claros, establecer límites, decidir qué métricas importan y cuándo intervenir. El liderazgo deja de ser solo gestión de personas y pasa a ser, también, orquestación de inteligencia. La idea de que las empresas del futuro van a ser lideradas por humanos y operadas por agentes empieza a tomar forma concreta. Por eso, la adopción de agentes no puede ser un proyecto exclusivo del área de tecnología. El verdadero valor aparece cuando el negocio define prioridades, procesos críticos y criterios de éxito, y tecnología habilita el marco seguro para que eso suceda. Los agentes generan impacto cuando están conectados con la lógica del negocio, no cuando funcionan como una capa aislada de automatización.

En este contexto, empiezan a emerger organizaciones con equipos híbridos, donde humanos y agentes de IA trabajan juntos de forma coordinada. En este modelo, las personas aportan criterio, contexto y responsabilidad; los agentes aportan escala, velocidad y consistencia. No se trata de reemplazo, sino de complementariedad. Las empresas que entienden esto logran liberar tiempo y enfocar el talento humano en decisiones de mayor valor. Esto también redefine la responsabilidad. Cuando una persona dirige equipos humanos, existen reglas, procesos y marcos claros que ordenan la toma de decisiones. Con los agentes ocurre lo mismo: si van a ejecutar trabajo real, alguien debe definir cómo operan, hasta dónde llegan y bajo qué criterios se los supervisa. A medida que las organizaciones avanzan hacia estos modelos, se vuelve necesario diseñar nuevos sistemas de gobernanza. No para limitar la innovación, sino para hacerla sostenible. La supervisión humana, la trazabilidad de las acciones y las reglas claras de acceso a la información dejan de ser un tema técnico aislado, para ser parte del rol de liderazgo. En este contexto, la IA responsable se vive en nuestra práctica cotidiana en el momento en que tomamos las decisiones.

Los datos muestran que este cambio ya está en marcha. Según el índice de Tendencias Laborales 2025 de Microsoft, la mayoría de los líderes planea incorporar agentes digitales en el corto plazo, y un 37 % espera que sus equipos aprendan a entrenarlos, mientras que un 29 % anticipa que deberán gestionarlos activamente como parte de su trabajo cotidiano. Por su parte, IDC proyecta que el número de empresas que utilizan IA agencial se triplicará en los próximos dos años. El diferencial, entonces, no está en adoptar agentes primero, sino en hacerlo mejor. En integrarlos al corazón del negocio, con una visión clara de impacto y con personas en el centro de cada decisión.

La próxima ventaja competitiva no va a ser tecnológica, va a ser organizacional. Las empresas que entiendan que liderar agentes es una nueva habilidad clave estarán mejor preparadas para un mundo donde el trabajo se redefine. Porque, al final del día, la tecnología puede escalar capacidades, pero el liderazgo sigue y seguirá siendo una responsabilidad humana.

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