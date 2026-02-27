Milei inaugura sesiones ordinarias del Congreso: ¿lanza su campaña presidencial 2027?

La presentación de Milei en el Congreso podría marcar el inicio de su campaña presidencial para las elecciones de 2027 (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El presidente Milei ha logrado quizás lo que nunca soñó: el Congreso, al cual le dio la espalda al asumir en el 2023, lo consiente y se le subordina en este 2026. No es solo tropa propia. Son legisladores y gobernadores que no pueden resistirse al encanto libertario. En realidad, sencillamente, al Poder.

La negociación inicial para lograr luego la rendición total es una vieja práctica de la política. Así como la ignorancia da más felicidad, la falta de valores y dignidad son facilitadores de lo que vulgarmente se conoce como “toma y daca”.

Muchas cosas han pasado. ¿Es el presidente Milei el autor de la reducción del kirchnerismo –para muchos, peronismo- a su mínima expresión?. Quizás, sí. Posiblemente, no. Ha sido, en todo caso, el propio kirchnerismo el que lo logró.

Perón y Balbín, tan enemigos por años, terminaron coincidiendo en priorizar lo que por entonces se llamó “el interés nacional”. Cuando ambos concluyeron en la necesidad del fortalecimiento democrático para ir por las potencialidades de la Argentina, otra vez la dictadura arrasó con la libertad, con miles de vidas y con la economía.

Alfonsín, hizo lo que pudo –no fue poco- . Menem, destruyó lo que pudo –no fue poco-. No obstante, ambos intentaron -Pacto de Olivos mediante y con sus distintas ideologías- coincidir en que la Casa Común de la Argentina sea la democracia y sus instituciones. Las luces porteñas terminaron cegándolos. Ninguno de los dos miró al interior y sus economías regionales, siempre dispuestas y dóciles para protagonizar un plan de desarrollo que nunca apareció.

Los partidos, cual fábricas, bajaron sus persianas. Los ramales abandonados se llenaron de polvo y olvido como tantos hogares a los cuales les llegó el telegrama de despido.

Los guardapolvos blancos quedaron raídos. Los tambos cerraron y las esquinas de los pueblos vecinos crecieron en encuentros “para pasar el rato”. La prostitución y el narcotráfico dijeron presente. Así transcurrieron los 90. Muchas heridas de aquellos tiempos aun no lograron cicatrizar.

Y la corrupción, ante el vacío de pensamiento creativo y su concreción, creció. Y las buenas intenciones de los menos disminuyeron hasta casi apagarse.

Milei no ha sepultado ni al kirchnerismo, ni al radicalismo, ni a ninguna ideología. Son los hombres y mujeres quienes con estas etiquetas claudican ante lo que nunca tuvieron: convicciones.

El Presidente sí tiene convicciones, aunque las mismas no prioricen todas las potencialidades de un país que podría ser grande y poderoso, y se restrinjan principalmente a la economía de la montaña.

El Gobierno no le dobló el brazo al peronismo con la ley de reforma laboral votada. Fue el propio peronismo, junto a hombres y mujeres de Irigoyen que vulneraron la ideología que dicen representar.

Hoy no existe alternativa opositora. Julio Bárbaro lo sintetiza así: “El kirchnerismo nos colocó en un lugar de izquierda del cual no podemos salir. La agresividad no es el camino, sí lo es la coincidencia y la unidad nacional. Gobernar es pacificar y dar trabajo”. ¿Quién tomará este desafío?

Este domingo, el presidente Milei le hablará al Congreso de la Nación presentando a los legisladores las reformas –serían 50 iniciativas- que pretende sean aprobadas en el período ordinario, iniciando de esta manera, seguramente, la campaña presidencial 2027.

Por estas horas, el Parlamento busca la sanción definitiva de tres proyectos. Sobre la modificación de la ley de Glaciares, el Dr. Daniel Sabsay ha mencionado: “Deja de lado lo que establece el art. 41 de la Constitución Nacional, hay formas de hacer una explotación minera sostenible, pero no en zona glaciar o periglaciar. Estamos asistiendo a la sobreexplotación del agua, coincido con el comunicado del Consejo Episcopal de la Pastoral Social, cuando dice que es la bancarrota global del agua”.

En cuanto a la reforma laboral, que tendrá su sanción definitiva este viernes, el Dr. Mario Ackerman sostiene: “Esta ley es judicializable en dos tramos: en lo inmediato, habrá seguramente un planteo de la CGT (la central obrera hará la presentación aludida el próximo lunes) con medidas cautelares para que la ley no se aplique. Si se acepta, esto es lo mejor que le puede pasar al empresariado, porque evita el segundo tramo: que los planteos sean individuales, por lo que cada empleador quedaría desprotegido y cargaría individualmente con las consecuencias de la inconstitucionalidad. Esta reforma abre un abanico de inseguridades interminables”.

Con respecto al proyecto de ley que propone la baja de la edad de Punibilidad Penal Juvenil, la ex jueza de Menores Dra. María del Carmen Musa, sostiene: “El problema no está en la baja de la edad en sí, sino en que no hemos sido capaces en 35 años del Comité de los Derechos del Niño en la Observación General Nro. 24 del 2019 de ver cómo cuidar a los chicos”.