Opinión

Nuevo mapa comercial para Argentina: integración, estándares y competitividad

La presión por actualizar los procesos internos y negociar con actores externos plantea un nuevo escenario para las compañías que buscan aprovechar oportunidades pero enfrentan demandas competitivas adicionales en el entorno regional

Guardar
Imagen de la ceremonia de
Imagen de la ceremonia de firma del acuerdo comercial UE-Mercosur, en Asunción, Paraguay (REUTERS/Cesar Olmedo)

El escenario global atraviesa una etapa de redefinición. En un contexto de mayor proteccionismo y competencia por inversiones, Argentina tiene la oportunidad de reposicionarse a partir de tres ejes: la revitalización del Mercosur, el avance del acuerdo con la Unión Europea y el fortalecimiento del vínculo con Estados Unidos.

El Mercosur está en transición. Durante años mostró avances limitados en integración económica profunda, pero hoy existe una presión concreta por modernizar su funcionamiento y acelerar negociaciones externas. Para las empresas argentinas, esto implica un entorno regional más dinámico, con oportunidades, aunque también con mayores exigencias competitivas.

El bloque sigue siendo nuestra principal plataforma de inserción regional. Brasil y los demás socios representan mercados naturales para manufacturas y servicios, y para los inversores internacionales el Mercosur ofrece un marco de referencia que reduce incertidumbre frente a operar de manera aislada en cada país.

Argentina tiene la oportunidad de reposicionarse a partir de tres ejes: la revitalización del Mercosur, el avance del acuerdo con la Unión Europea y el fortalecimiento del vínculo con Estados Unidos

Sin embargo, persisten fricciones que limitan el comercio intrarregional: burocracia aduanera, diferencias regulatorias y falta de armonización técnica. Simplificar procesos y coordinar normas es clave para liberar el potencial de cadenas regionales en sectores como autopartes, alimentos procesados y servicios basados en conocimiento.

En paralelo, el acuerdo con la Unión Europea puede modificar reglas de juego a mediano plazo. No se trata solo de aranceles, sino de estándares más exigentes en materia ambiental, trazabilidad y gobernanza corporativa. Para algunos sectores exportadores representa acceso preferencial a un mercado estratégico; para otros, implica un proceso de adaptación. En cualquier caso, la profesionalización y el fortalecimiento del compliance serán condiciones necesarias para competir.

La apertura genera desafíos para la industria local, pero también incentivos a modernizarse. Las empresas que inviertan en tecnología, eficiencia y estándares internacionales estarán mejor posicionadas tanto en el mercado interno como en el externo.

Persisten fricciones que limitan el comercio intrarregional: burocracia aduanera, diferencias regulatorias y falta de armonización técnica

La implementación del acuerdo dependerá, además, de la cohesión del Mercosur. Un bloque coordinado multiplica beneficios; uno fragmentado los reduce.

Nada de esto será suficiente sin estabilidad macroeconómica. Los acuerdos generan oportunidades, pero las decisiones de inversión se basan en previsibilidad: reglas claras, marcos regulatorios consistentes y menor incertidumbre.

Argentina tiene sectores bien posicionados —agroindustria, energía y economía del conocimiento— y también la posibilidad de consolidarse como plataforma regional de servicios corporativos y estructuras de inversión.

La diversificación de mercados no reemplaza al comercio regional, lo complementa. Integrarse como bloque fortalece nuestra posición frente al mundo.

El desafío es claro: transformar integración en competitividad y previsibilidad en inversión sostenida.

El autor es Country Head Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, TMF Group

Temas Relacionados

MercosurUnión EuropeaIntegración RegionalCompetitividad EmpresarialEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

La lucha por la atención en las redes

El debate sobre la dispersión mental frente a la sobreexposición digital obliga a las marcas y plataformas a replantear sus estrategias para captar y mantener el interés de los usuarios en un entorno saturado de estímulos

La lucha por la atención

Cuando un adolescente de 14 años puede ser juzgado

El sistema penal puede afectar de manera irreversible el desarrollo educativo, laboral y emocional de los menores de edad

Cuando un adolescente de 14

Cuando el chantaje mata

Las redes de extorsión digital crean cerco psicológico con amenazas de difusión de material íntimo y falsas acusaciones de delitos graves

Cuando el chantaje mata

Cómo gobernar la IA y potenciar a las empresas en 2026

Para que la inteligencia artificial en las empresas pase del prototipo al impacto real, es indispensable contar con una visión estratégica clara

Cómo gobernar la IA y

La inteligencia artificial no tiene secreto profesional: el fallo que enciende una alerta jurídica

El uso de plataformas para analizar situaciones jurídicas no genera protección legal sobre esos contenidos y puede ser usado como una aprueba en contra de los acusados

La inteligencia artificial no tiene
DEPORTES
Estalló una nueva rivalidad en

Estalló una nueva rivalidad en la Fórmula 1 entre dos históricas marcas: “El motor no es realmente suyo”

Efecto Messi en Estados Unidos: Inter Miami se convirtió en la franquicia más valiosa de la MLS

El crudo análisis de Diego Latorre sobre el presente de Boca Juniors tras el empate contra Platense: “El equipo desencanta”

La escalofriante caída que sufrió un esquiador después de saltar una rampa de 40 metros en los Juegos Olímpicos de Invierno

El escalofriante nocaut que se perfila como el mejor del año en el boxeo: “Uno de los golpes más limpios que jamás verás”

TELESHOW
Zaira Nara a pleno en

Zaira Nara a pleno en la nieve en Italia: producción en traje de baño, videollamadas con sus hijos y moda al rojo vivo

Agustina Cherri celebró sus 43 años en Punta Cana: “Me siento más niña que en mi niñez”

Kennys Palacios sorprendió al apoyar la serie de la China Suárez, “En el Barro 2″

Wanda Nara y Lali Espósito juntas en “La Casita” de Bad Bunny: el baile que se hizo viral

El domingo que cambió Masterchef Celebrity: minutos sacrificados, ingredientes exóticos y un mercado relámpago que desestabilizó a todos

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania y Rusia retoman las

Ucrania y Rusia retoman las conversaciones en Ginebra en medio del escepticismo sobre la postura de Putin

El gobierno alemán prometió apoyo continuo al Líbano tras el retiro de sus tropas de la ONU

A 50 días del “golpe del taladro” contra un banco alemán: 300 millones en pérdidas y ningún sospechoso

Conoce la universidad en Perú que formará a sus médicos con programa en Harvard Medical School

Provincia bananera de Ecuador reforzó controles para contener el hongo Fusarium R4 Tropical