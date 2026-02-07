Opinión

El vacío tras el New START: menos transparencia, más riesgo nuclear

La ausencia de límites y supervisión directa sobre los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia aumenta la probabilidad de errores de cálculo y una nueva carrera armamentista

Guardar
Misil balístico intercontinental ruso
Misil balístico intercontinental ruso

El vencimiento del tratado de control de armamento nuclear conocido como New START entre Estados Unidos y Rusia - firmado en Praga y en vigor desde 2011- marca un punto de inflexión preocupante en el sistema internacional de desarme de armas nucleares. Este acuerdo era el último instrumento jurídicamente vinculante que limitaba los arsenales estratégicos de las dos mayores potencias nucleares del mundo. Su desaparición no implica un conflicto inmediato, pero elimina un conjunto de normas de contención, límites y mecanismos de verificación que durante más de una década ayudaron a reducir riesgos y a generar previsibilidad estratégica.

El acuerdo fijaba tres limitaciones claras. Establecía un tope de 1550 ojivas nucleares desplegadas, 700 vectores operativos (misiles balísticos intercontinentales, misiles lanzados desde submarinos y bombardeos pesados) y un máximo de 800 entre desplegados y no desplegados. Aunque en la práctica el instrumento se encontraba virtualmente paralizado desde 2023, el New START aún generaba expectativas de que, pese a su desgaste, establecía un límite cuya superación podía ser motivo de condena por parte de la comunidad internacional.

Desde una perspectiva de seguridad internacional, la gravedad del vencimiento radica menos en una expansión automática de los respectivos arsenales nucleares y más en la pérdida de transparencia y confianza mutua. Sin límites legalmente obligatorios e inspecciones recíprocas, aumenta la incertidumbre sobre las capacidades y doctrinas nucleares de cada parte. Este contexto favorece interpretaciones erróneas, dinámica de acción-reacción y, potencialmente, una nueva carrera armamentista, incluso si ninguno de los actores buscara deliberadamente una escalada.

El impacto de esta situación trasciende la relación bilateral entre Washington y Moscú y afecta directamente el régimen global de no proliferación nuclear. Durante décadas, los acuerdos entre ambas potencias funcionaron como la columna vertebral del sistema de desarme nuclear, reforzando la credibilidad al compromiso asumido por los Estados poseedores de armas nucleares. Su desaparición debilita seriamente ese andamiaje y envía una señal ambigua al resto de la comunidad internacional sobre la vigencia del control de armas nucleares como herramienta de estabilidad.

Este contexto será particularmente relevante en la próxima Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP). El artículo IV del instrumento obliga a los Estados con armas nucleares a negociar de buena fe medidas de desarme, y el fin del New START será interpretado por muchos Estados Parte no nucleares como un retroceso en ese compromiso. Es previsible que la Conferencia se vea atravesada por críticas duras hacia las potencias nucleares y por una creciente frustración ante la falta de avances concretos en materia de desarme.

Además, la ausencia de un marco de control entre Estados Unidos y Rusia puede dificultar seriamente la obtención de consensos en la conferencia, históricamente compleja. Las tensiones entre Estados poseedores y no poseedores de armas nucleares podrían profundizarse, debilitando la capacidad del TNP para funcionar como un acuerdo equilibrado de no proliferación, desarme y uso pacífico de la energía nuclear. En este escenario, algunos países incluso podrían cuestionar el valor político del tratado si no perciben beneficios tangibles.

El vencimiento del último acuerdo de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia es grave porque introduce un clima armamentista y erosiona los mecanismos de estabilidad estratégica y complica el futuro del régimen de no proliferación. Sus efectos se sentirán en la Conferencia de Examen del TNP, donde el desafío será evitar que la falta de avances en desarme nuclear debilite aún más un sistema ya tensionado por rivalidades geopolíticas y desconfianza creciente. El peligro es creer que el equilibrio estratégico se sostiene solo.

Temas Relacionados

New STARTArmas nucleares

Últimas Noticias

Reforma laboral y cuentas que no cierran: la mala racha de recaudación borró el debate de fondo

El artículo tributario se sostiene públicamente como punto casi excluyente del proyecto. La baja de ingresos, que ya lleva seis meses, se expresa en la pulseada entre el Gobierno y las provincias. Recelos y cálculo político en la antesala del debate en el Senado

Reforma laboral y cuentas que

El mercado de alquiler temporario se expande en la Ciudad de Buenos Aires mientras cae la demanda internacional

CABA registra un notable crecimiento de unidades ofrecidas para estadías breves, aunque enfrenta menor ocupación y rentabilidad tras la eliminación de la brecha cambiaria y la reducción del turismo extranjero

El mercado de alquiler temporario

Fondos de inversión en 2025: balances, migración al dólar y el desafío de sostener el crecimiento

El patrimonio bajo administración marcó un máximo histórico impulsado por los rendimientos y la preferencia por instrumentos en dólares. La gestión activa y la llegada de nuevos inversores serán clave en un contexto de incertidumbre

Fondos de inversión en 2025:

La plata avanza hacia el protagonismo industrial en la economía global

El metal blanco se consolida como insumo estratégico ante la transición energética, la digitalización y desafíos de oferta global, cambiando su dinámica en los mercados internacionales

La plata avanza hacia el

La escultura que recuerda que cada día es el Día de la Fraternidad Humana

En medio de un resurgimiento del antisemitismo en Argentina, la escultora francesa Francoise Bitón de Bendahan impulsó la creación de una obra que hoy simboliza la unión y el respeto entre religiones en el Parque de los Niños

La escultura que recuerda que
DEPORTES
A 45 años de un

A 45 años de un triunfo magistral de Lole Reutemann: la guerra en la F1 que no le dio esos puntos y pudieron valerle el título

Guía rápida para seguir el Super Bowl: reglas básicas, el tiempo de partido y otros detalles

River Plate le rendirá homenaje a Pity Martínez en su vuelta al Monumental: la historia de un regreso cargado de emoción

La confesión del Pulpo González tras el descenso con San Martín de San Juan: “Estuve deprimido durante un tiempo”

Central Córdoba derrotó a Unión en el inicio de la fecha 4 del Torneo Apertura: la agenda completa

TELESHOW
DJ Pipo: “Soñábamos que la

DJ Pipo: “Soñábamos que la cumbia sea todo en nuestra vida y ahora es así”

Tamara Báez reveló sus planes de agrandar la familia junto a Thiago Martínez: el tierno anuncio en redes

La tajante decisión de Florencia Peña tras suspender una función por temas de salud: “Estoy muy cansada”

La reacción de María Becerra al animarse a probar comida típica de Perú: “Soy la comilona”

Juana Repetto recordó los mejores trabajos de su carrera y confesó su deseo de volver a actuar: “Es lo que más me gusta”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen cubano anunció un

El régimen cubano anunció un nuevo paquete de medidas de emergencia ante la crisis energética

Paso a paso: así fue la investigación que frustró el “robo del siglo” en Uruguay

La Perestroika en Cuba, el objetivo de Donald Trump para lograr el Premio Nobel de la Paz

El régimen de Nicaragua desalojó a familias de un barrio de Managua para impulsar un proyecto con China

El Consejo Presidencial de Transición finalizará su mandato en Haití y crece la incertidumbre por el vacío político del país