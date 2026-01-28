Opinión

El gemir de la naturaleza requiere nuestra respuesta

El sur de Argentina enfrenta incendios forestales que ya han consumido miles de hectáreas, agravados por el estrés climático

Guardar
La conciencia ambiental debe transmitirse
La conciencia ambiental debe transmitirse a nuevas generaciones para prevenir futuros incendios y mejorar la gestión de emergencias

El agua y el fuego son elementos vitales para la vida, pero se convierten en una amenaza como consecuencia del estrés climático. Esto incluye al factor humano, como una de las causas que los origina.

Este año en Argentina han dejado datos que resultan difíciles de ignorar. Esta temporada en el sur argentino, focos activos han quemado miles de hectáreas en provincias como Chubut y zonas cercanas, que aún se siguen mitigando.

Frente a estos hechos, una frase bíblica toma fuerza en la actualidad: “Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora” (Romanos 8:22). Ese dolor por parte de la naturaleza nos excede, al punto que, en determinadas ocasiones, pareciera ser que no alcanzan los recursos que se invierten para extinguir el fuego que se sale de control.

Este sufrimiento pide a gritos un nuevo comienzo, ya que los dolores de parto son la antesala de la gestación de una nueva vida. Pero ese nuevo comienzo requiere de decisiones y acciones de corto a mediano plazo.

La conciencia ambiental no se limita a especialistas en la materia, sino también en crear una cultura que atraviese a las nuevas generaciones, a la vez de poner límites a la intencionalidad del ser humano.

Cuando la tierra “gime”, vemos ese clamor a través de los medios de comunicación que cubren cada desastre climático, escuchamos testimonios desgarradores, actos de valentía para no perderlo todo, además de las redes solidarias que se activan en cada desastre ambiental.

Es decir que detrás de cada operativo, brigadistas, bomberos y comunidades, seguirán respondiendo valientemente, salvando vidas y evitando daños mayores. Estos actos son dignos de honra y reconocimiento. Pero debemos dar un paso hacia adelante, por ejemplo, en las aulas de todo el país, incorporando en los programas de estudios la prevención de incendios, la cooperación y la ayuda humanitaria como una herramienta cotidiana.

Porque cada siniestro no puede limitarse solo a apagar incendios, es necesario incorporar programas educativos desde temprana edad en las escuelas, en donde los educandos aprendan a reconocer riesgos, practicar evacuaciones, respetar alarmas y saber cómo actuar ante el fuego. No estamos inventando nada nuevo, ya que existen programas a nivel internacional, como los que brinda la NFPA (Normas Americanas de Protección contra el Fuego), que pueden incorporarse a la currícula educativa, desde su nivel preescolar. Como lo expresa un proverbio, si instruimos a la niñez, aun cuando fuesen viejos, no se apartarán de esa instrucción.

Cada emergencia requiere de una reacción rápida, pero a la vez eficaz, este último depende en evaluar cómo actuamos, analizar qué podemos hacer mejor y luego ejecutarlo.

Las palabras de Albert Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos y ambientalista, deben movilizarnos: “Somos la primera generación que siente los efectos del cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto”.

Temas Relacionados

Cambio climáticoConciencia ambientalArgentinaAlbert GoreNFPAMedios de comunicaciónChubutEstados UnidosIncendios forestalesEducación ambiental

Últimas Noticias

¿Repetir es una crueldad?

La verdadera crueldad es dejar pasar sin aprender

¿Repetir es una crueldad?

Piloto de tormenta

Lo que el elector independiente le exige a Milei

Piloto de tormenta

Cuando la espera se convierte en un riesgo clínico

Desde una perspectiva clínica, la atención oportuna no es un lujo ni una recomendación opcional

Cuando la espera se convierte

Un mundo cruel

El salto en las cotizaciones del oro y la plata ante la expectativa del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, en abril. Qué lectura dejó el Foro Económico Mundial en Davos y cómo se propuso una IA “responsable, ética y confiable”

Un mundo cruel

La Corte Suprema zanjó el debate en torno a las ANP ¿Qué sigue?

El Poder Judicial pone punto final al debate confirmando la prohibición de la pesca industrial en áreas protegidas. Ahora surge la pregunta: ¿cómo se vincula esta decisión a un mar más próspero y sostenible para todos?

La Corte Suprema zanjó el
DEPORTES
Horacio Zeballos y Marcel Granollers

Horacio Zeballos y Marcel Granollers avanzaron a semifinales en el Australian Open y quedaron a un paso del número 1 del mundo

El recuerdo de Paul Gascoigne sobre el día que le dijo “no” al Manchester United y soportó los insultos de Ferguson

Se cerró el libro de pases del fútbol argentino: los movimientos más importantes y rumores de las últimas horas

En qué equipos jugarán los 24 futbolistas de Boca Juniors que se fueron del club por no tener lugar

Toni Nadal apuntó contra Djokovic y criticó su falta de autocontrol tras la polémica en el Australian Open: “Hay que aplicar la norma”

TELESHOW
Flor Torrente brilla en “Mi

Flor Torrente brilla en “Mi amiga y yo”: arte, familia y resiliencia

La vida simple de Elina y Eduardo Costantini en José Ignacio: paseos, playa y familia

Rulo Schijman vuelve con Desencriptados, el ciclo de Infobae Studio que pone a prueba el pasado de los famosos

Marley en Pinamar: de su convivencia con Florencia Peña a los días de playa con Mirko y Milenka

Evangelina Anderson y Maxi Kilates, en medio de rumores de acercamiento: “Hubo un encuentro nocturno”

INFOBAE AMÉRICA

Dijo que su marido se

Dijo que su marido se había ido con amigos, pero estaba muerto en el jardín: el caso de Barbara Scott

Jimmy Page reveló cuál fue el momento exacto cuando entendió que Led Zeppelin había llegado para quedarse

El recuerdo de Paul Gascoigne sobre el día que le dijo “no” al Manchester United y soportó los insultos de Ferguson

Condenaron a la ex primera dama de Corea del Sur a 20 meses de prisión por corrupción

El FMI visitará Honduras en febrero para evaluar opciones de financiamiento para proyectos del nuevo gobierno de Asfura