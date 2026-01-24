Cuando el hielo estorba: la ley que la minería pretende borrar en silencio

Glaciar Perito Moreno

Argentina es un país de gran relevancia mundial en materia de glaciares -con 16.968 cuerpos de hielo distribuidos principalmente en la Cordillera de los Andes y las Islas del Atlántico Sur- y su Ley de Glaciares (Ley 26.639) ha sido pionera a nivel mundial.

Es una ley que ha permitido generar un inventario científico riguroso y establecer parámetros de protección en un contexto de creciente crisis climática. Sin embargo, un proyecto de modificación que está en agenda para su tratamiento en sesiones extraordinarias en el Congreso busca adecuar la ley a prioridades económicas, en desmedro de la protección ambiental y debilitando su eficacia y uniformidad, de manera inconstitucional.

Los glaciares no son relictos aislados: son reservas estratégicas de agua dulce que alimentan el 40% de las cuencas hídricas nacionales, garantizando el acceso a este recurso a más de siete millones de habitantes —cerca del 18% de la población del país, más del doble de la población de la Ciudad de Buenos Aires.

Además de ser el agua que las personas toman cada día, es también la que asegura la producción agropecuaria.

Ley de Glaciares: una ley pionera

La Ley de Glaciares cumplió 15 años de vigencia el 30 de septiembre pasado. Esta norma, sancionada en dos oportunidades por el Congreso y validada en dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es una regulación circunstancial, sino uno de los pilares del régimen de presupuestos mínimos de protección ambiental conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional.

Es una ley que define los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua, crea el Inventario Nacional de Glaciares (ING) y prohíbe actividades que puedan afectar su condición natural, particularmente aquellas vinculadas a la minería y a la industria de hidrocarburos.

El cambio climático, razón fundamental de su origen, sigue siendo el motivo central de su vigencia. Lejos de atenuarse, este fenómeno se ha intensificado, aumentando la vulnerabilidad de nuestras reservas hídricas: la superficie de los glaciares argentinos se ha reducido aproximadamente un 17% en la última década.

Una modificación regresiva e inconstitucional

El 15 de diciembre pasado el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley de carácter “interpretativo” de la Ley de Glaciares. No es la primera vez que hay un intento de modificarla: desde hace años, sectores vinculados a la actividad minera han reclamado la modificación de la ley, argumentando que las definiciones “glaciar” y “ambiente periglacial” son excesivamente amplias o indeterminadas y afectan la previsibilidad para proyectos productivos.

El proyecto presentado por el Ejecutivo plantea cambios sustantivos con efectos regresivos en materia ambiental y presenta tensiones con el marco constitucional vigente: propone reducir significativamente el alcance de la protección, limitándolo a los glaciares y ambientes periglaciares que cumplan una función específica de reserva hídrica o de recarga de cuencas, desconociendo o relativizando todos los demás valores que encierran los glaciares.

En tal sentido, desconoce dos hechos clave:

que los glaciares cuentan con múltiples funciones ambientales —regulación hídrica, mitigación del cambio climático, sostén de biodiversidad especializada y valor científico y cultural— más allá de su rol hídrico; que todos los cuerpos de hielo incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares son, por definición, reservas estratégicas de agua.

Hoy, el Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), identifica, caracteriza y monitorea todos los glaciares y ambientes periglaciares del país, como base técnica para un criterio de protección uniforme.

El proyecto, en cambio, propone que sean las provincias —a las que considera “dueñas” de los recursos naturales— las que “verifiquen” qué glaciares deben protegerse en función de su aporte hídrico, sin establecer criterios metodológicos, de participación o información para ello, facultándolas incluso a indicarle al IANIGLA qué glaciares deberían integrar el inventario.

La propuesta dejaría a cada jurisdicción la discrecionalidad de decidir qué se protege y qué no, desbaratando así el sistema de tutela uniforme previsto por la Constitución y por el artículo 6° de la Ley General del Ambiente. Los criterios de protección dejarían de surgir de una norma general basada en evidencia científica para depender de decisiones administrativas sujetas a intereses de mérito y conveniencia política.

Además, de manera paradójica, el proyecto invoca el “principio precautorio” pero no para fortalecer la idea de que en caso de duda debe prevalecer la protección del ambiente, sino todo lo contrario, para poner en cuarentena a todo el sistema de protección de glaciares hasta tanto “sus dueñas” dispongan qué cuerpos de hielo se protegerán. Este enfoque constituye un claro indicio de regresión ambiental, expresamente prohibida por el artículo 3 del Acuerdo de Escazú, que exige procedimientos reforzados, fundamentación técnica y amplia información pública para cualquier reducción de niveles de protección.

Nada de esto está presente en el tratamiento de este proyecto de ley cuyo dictamen de mayoría se firmó a una velocidad récord, tras solo 2 días de discusión en comisiones. La reforma propuesta es altamente regresiva e inconstitucional, y terminará por erosionar las bases mismas de la seguridad jurídica que pretende promover.

La Ley de Glaciares no necesita ser reformada: necesita, simplemente, ser cumplida.