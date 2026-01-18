Opinión

Fedwatchers e inteligencia artificial: la batalla por entender el lenguaje críptico del dinero

La interacción entre tecnología y comunicación financiera redefine el acceso a la información y plantea un reto a la transparencia en la toma de decisiones económicas

Guardar
El mercado analizará no solo
El mercado analizará no solo los datos, sino también cada palabra de Powell y los informes que acompañan el anuncio (Foto: Reuters)

El próximo 28 de enero, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, comunicará en conferencia de prensa si el Comité Federal de Mercado Abierto mantiene o modifica la tasa de interés de los fondos federales. El mercado analizará no solo los datos, sino también cada palabra de Powell y los informes que acompañan el anuncio.

Un matiz en la calificación de la inflación o el uso de un verbo en condicional sobre el mercado laboral puede provocar movimientos significativos en las principales bolsas.

A fines de 2018, la Fed anticipó “subas graduales adicionales” en la tasa de interés. En enero de 2019, adoptó un tono “paciente” respecto a futuros ajustes. Ese cambio semántico llevó al mercado a interpretar una pausa en los aumentos y el S&P 500 registró un alza del 1,6% en una sola jornada.

Tradicionalmente, los encargados de descifrar el lenguaje de la Fed han sido los fedwatchers, especialistas dedicados a interpretar cada mensaje de los banqueros centrales.

Tradicionalmente, los encargados de descifrar el lenguaje de la Fed han sido los fedwatchers, especialistas dedicados a interpretar cada mensaje de los banqueros centrales

Hoy, a esa labor se suman herramientas basadas en inteligencia artificial. Modelos como FinBERT, entrenados para analizar lenguaje financiero, identifican matices en informes y anuncios oficiales que incluso analistas experimentados podrían pasar por alto: cambios en la frecuencia de términos como “riesgo” o “transitorio”, variaciones en los tiempos verbales o la omisión de palabras clave en secciones previamente relevantes.

Surge, entonces, una paradoja. Mientras perfeccionamos la IA para comprender a los bancos centrales, muchas personas apenas logran interpretar los argumentos que la Fed utiliza para justificar su política monetaria. Esto sucede a pesar de que esas decisiones impactan de manera directa y global, por ejemplo, en el costo de las tarjetas de crédito o el monto de las cuotas hipotecarias.

Mientras perfeccionamos la IA para
Mientras perfeccionamos la IA para comprender a los bancos centrales, muchas personas apenas logran interpretar los argumentos que la Fed utiliza para justificar su política monetaria (Foto: Reuters)

El exgobernador Jeremy Stein lo resumió así: “Durante gran parte de sus cien años de historia, la Reserva Federal fue notablemente opaca”.

La desconexión entre el discurso técnico y su comprensión pública no es reciente. Desde hace décadas, un movimiento internacional impulsa el uso del lenguaje claro en contratos, reportes y comunicaciones oficiales. No es solo una cuestión de estilo: la claridad genera beneficios económicos concretos.

En una investigación realizada junto a Fernando Lillo-Fuentes para la Revista Llengua i Dret n.º 84, se analizaron más de 30 estudios sobre lenguaje claro. Un hallazgo central es que la claridad, además de mejorar la comprensión, tiene impacto directo en la economía.

Para facilitar la toma de decisiones del inversor minorista, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) publicó una guía para que los reportes empresariales se redacten en términos sencillos. En el prólogo, Warren Buffett relata que escribe sus informes como si explicara el negocio a su hermana: una persona muy inteligente pero ajena a la jerga técnica.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) publicó una guía para que los reportes empresariales se redacten en términos sencillos

En una línea similar, el BBVA reescribió contratos y fichas de producto para que resultaran más comprensibles. Como consecuencia, disminuyeron las consultas por bloqueos de fraude y pagos rechazados en el contact center. Entre febrero y marzo de 2025, el 96% de los clientes manifestó sentirse informado y el 97% consideró clara la comunicación.

En el ámbito contractual, la claridad reduce disputas interpretativas, acelera revisiones y disminuye costos asociados a conflictos y litigios. Desde esta óptica, el lenguaje claro es una herramienta que permite que los instrumentos jurídicos funcionen eficazmente en la economía.

Los beneficios alcanzan también a las instituciones. Diversos estudios muestran que el uso de lenguaje claro ahorra tiempo y recursos al Estado al reducir consultas y malentendidos. En esa dirección, la Corte Suprema de Justicia de la Nación implementó un sistema que utiliza inteligencia artificial para generar resúmenes automáticos en lenguaje claro de las sentencias judiciales.

Las palabras importan en los negocios

Un comunicado ambiguo puede disparar la volatilidad de acciones y bonos; un reporte financiero incomprensible aleja a los inversores; y un contrato confuso genera litigios. Una comunicación opaca encarece procesos, enlentece decisiones y profundiza las asimetrías de información.

Sin embargo, mientras entrenamos algoritmos cada vez más sofisticados para interpretar el lenguaje de los bancos centrales, se sigue tolerando que ese discurso resulte ininteligible para la mayoría de quienes lo padecen. Si el lenguaje claro ha demostrado mejorar la comprensión, la confianza y la eficiencia económica, resulta llamativo que la opacidad siga considerándose una virtud.

El verdadero desafío no reside en desarrollar nuevas IA para descifrar la opacidad, sino en exigir que quienes detentan el poder de las palabras se expresen con claridad.

Un giro semántico en la Fed puede mover los mercados globales.

La claridad en la comunicación financiera tiene impacto económico tangible.

La transparencia no solo mejora la confianza, sino que reduce los costos y conflictos.

La autora es Magíster en Lingüística Aplicada y Doctora en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Académica en la Universidad de La Serena, Chile. El autor es Abogado Especialista en Derecho Tributario (UBA)

Temas Relacionados

Reserva Federal EEUUTasas de interés, inflación y empleoDonald TrumpJerome PowellEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Mr. Trump y sus dos mujeres

La viralización de relatos digitales permite a los dirigentes instalar versiones y construir poder a partir de narrativas emocionalmente eficaces

Mr. Trump y sus dos

El camino es el de Irlanda

El análisis del modelo irlandés revela cómo la liberalización económica, la reducción del tamaño estatal y la baja presión fiscal pueden marcar la diferencia en el desarrollo de un país

El camino es el de

El fuego en Chubut y la industria minera

La falta de planificación y aprovechamiento de recursos impacta en la capacidad de respuesta frente a las catástrofes ambientales en la provincia patagónica

El fuego en Chubut y

Ácido hialurónico: cuando el equilibrio y la experiencia médica marcan la diferencia

A diferencia de otras técnicas más invasivas, ofrece resultados inmediatos y reversibles, lo que lo convierte en una herramienta valiosa dentro de la estética moderna

Ácido hialurónico: cuando el equilibrio

Zeitgeist 2026: orden, poder y realismo en Occidente

El Departamento de Estado estadounidense dejó en claro que la seguridad hemisférica vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de poder

Zeitgeist 2026: orden, poder y
DEPORTES
Javier Frana y los problemas

Javier Frana y los problemas para armar el equipo de Copa Davis: “No me dijeron que no a mí, se lo dijeron a la Selección Argentina”

Fue campeón del mundo con Alemania, formó un imperio empresarial que lo hizo multimillonario y hoy lo llaman el “rey de los kebabs”

Se recibió de médico mientras jugaba, fue campeón con tres equipos y le atajó un recordado penal a Maradona: mano a mano con Alejandro Lanari

River Plate cerró su pretemporada con una victoria en los penales ante Peñarol en Uruguay

Luego del triunfo ante Peñarol en los penales, cómo seguirá la agenda de River Plate en 2026

TELESHOW
El fenómeno de El funeral

El fenómeno de El funeral de los objetos: con seis años en cartel, brilla en Buenos Aires y en Mar del Plata

Jimena Cyrulnik recordó su incómodo encuentro con Julio Iglesias: “Un señor mayor queriéndome levantar”

Alegría, amor, luces junto al mar y un vestido plateado: la noche única de Pampita para celebrar su cumpleaños

Santiago “Bati” Larrivey y su pareja, entre mates y caminatas en Punta del Este

Gabriela Sari y su emotivo presente en Mar del Plata: “Hay noches en las que mi hija Donna me acompaña al teatro”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador y Estados Unidos incautaron

Ecuador y Estados Unidos incautaron 3 toneladas de droga en Guayaquil tras una “revisión masiva” de contenedores

Veintidós recetas para un verano donde la cocina es mucho más que cocina

El Ejército de Siria intensificó su ofensiva contra el principal bastión bajo control kurdo en el país tras los nuevos enfrentamientos

Un tratamiento para dejar de fumar mostró eficacia para reducir el consumo problemático de cannabis

En qué lugar de la Argentina hay humedales que retienen microplásticos y cuidan el ecosistema