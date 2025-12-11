Opinión

Menos impuestos, más libertad

El nuevo modelo que impulsa el municipio de Concordia

Guardar
La eliminación de derechos de
La eliminación de derechos de entretenimiento busca atraer inversiones culturales y turísticas a Concordia

Durante demasiado tiempo, Concordia fue mencionada en los medios nacionales por un dato que nos dolía a todos: encabezar los rankings de pobreza. Esa realidad no se resuelve con discursos, sino con decisiones concretas. Para eso, es necesario modernizar el Estado, bajar la presión impositiva y apostar al sector privado como motor del crecimiento y la generación de trabajo genuino.

En nuestra ciudad, eliminamos los derechos de entretenimiento —un 10% que se cobraba sobre la venta de entradas de recitales, obras y eventos culturales— porque habían dejado de ser un impuesto para convertirse en una traba. Un obstáculo para quienes organizan espectáculos, para los emprendedores locales y para los que quieren invertir. Con esta medida se busca transparentar el sistema, reducir costos y atraer inversiones culturales y turísticas.

La transformación tributaria no termina ahí. Eliminamos la alícuota del 2,7% para industrias alimenticias, comercios de la canasta básica, proveedores de materiales de construcción y empresas vinculadas a la obra pública con productos locales. Para más del 98% de los contribuyentes del régimen general, las alícuotas quedan entre 1,3% y 1,8%. Esto significa alivio real para quienes generan empleo y mueven la economía local.

Actualizamos escalas un 30% para evitar saltos por inflación, mantuvimos los descuentos por pago en término, bajamos la Tasa de Alumbrado Público estableciendo un tope del 13%, en línea con las medidas impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio. Todo con el mismo objetivo: dar previsibilidad, ordenar las finanzas, modernizar el Estado y dejar de castigar a quienes producen.

Pero si queremos cambiar el perfil de Concordia, no alcanza con desregular y reducir impuestos. También debemos abrir la puerta a nuevas industrias. Por eso, impulsamos proyectos vinculados a la economía del conocimiento, un sector que requiere talento, conectividad, estabilidad y reglas simples. Y para atraerlos otorgamos una exención en Tasa Comercial y Tasa General inmobiliaria por 5 años extensible a 10 años.

Concordia tiene todo para ser un polo emergente en la Mesopotamia y estas reformas crean las condiciones para que eso ocurra.

El Estado no debe ser una barrera, sino un puente. Un puente hacia el empleo privado, hacia la inversión, hacia la innovación. La reforma tributaria que proponemos refleja esa convicción: menos burocracia, más eficiencia; menos trabas, más producción; menos impuestos, más trabajo.

Queremos construir una identidad distinta: una Concordia que recupera su protagonismo, que se anima a competir, que vuelve a creer en sí misma. Una ciudad donde invertir sea fácil y generar empleo valga la pena. Una ciudad que deja de mirar su pobreza como destino y empieza a mirar su desarrollo como horizonte.

El cambio ya empezó. La libertad económica, la modernización del Estado y la baja de impuestos no son un fin en sí mismo, sino el camino para la transformación de la ciudad para siempre.

Temas Relacionados

Reforma tributaria Concordia Modernización del Estado Rogelio Frigerio Mesopotamia Argentina Economía local Empleo Inversión Sector privado

Últimas Noticias

Semana de la Conducción Responsable: un llamado a reforzar hábitos cuando más cuesta sostenerlos

Una invitación a frenar, revisar actitudes y reafirmar la responsabilidad que implica manejar

Semana de la Conducción Responsable:

A sesenta años de Nostra aetate: hablar de Dios resulta peligroso

Se advierte crecer una persecución de guante blanco por parte de una cultura del pensamiento único cada vez más intolerante con el otro, transida de crímenes aberrantes y de una prédica contumaz de odio

A sesenta años de Nostra

La “pandemia digital” que genera la IA: cuando la velocidad de implementación atenta contra las empresas

Esta ola exige que asumamos que la Inteligencia Artificial no es una tendencia, sino una realidad con la que debemos convivir para sobrevivir

La “pandemia digital” que genera

Dos años de Milei

El gobierno libertario cumple dos años con avances en ordenamiento macroeconómico y reducción de la inflación en Argentina

Dos años de Milei

Una red para defender la Justicia: cuando las juezas y los jueces deciden ponerse de pie

Más de un centenar de magistrados de todo el país fundaron la primera Red de Jueces y Juezas Penales de la República Argentina

Una red para defender la
DEPORTES
El “plantel B”: los 26

El “plantel B”: los 26 futbolistas de Boca Juniors que volverán al club luego de sus préstamos

El argentino Kevin Vallejos afrontará un desafío que puede dar un giro a su carrera en la UFC: “Tengo miedo, no subimos a jugar”

De soñar con llegar a la F1 al ritual secreto para que su hijo sea campeón: la asombrosa historia de la madre de Max Verstappen

Jornada clave en Las Finales: se confirmaron los cruces de semifinales en ambas ramas

El análisis del jefe de Mercedes sobre el Alpine de Franco Colapinto que genera ilusión para el 2026 en la F1

TELESHOW
Silvina Escudero: “Estoy rota por

Silvina Escudero: “Estoy rota por dentro”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la despedida que llegó luego de versiones de enojo y conflictos

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron imágenes inéditas del día de su casamiento: baile, juegos y besos

Nancy Duplaa y Pablo Echarri, juntos y enamorados en Río de Janeiro tras de más de dos décadas de amor

La reacción de Moria Casán al ver las fotos de Cecilia Roth caracterizada en su biopic: “Personalmente es más impactante”

INFOBAE AMÉRICA

La OTAN y Japón expresaron

La OTAN y Japón expresaron su “grave preocupación” por los ejercicios conjuntos de Rusia y el régimen chino en la región

El Senado de Brasil aprobó una ley que endurece las penas contra el crimen organizado e incorpora el delito específico de “facción criminal”

La Corte Constitucional de Ecuador abrió la revisión de la sentencia que mantiene prófugo al ex presidente Jamil Mahuad desde hace más de 20 años

Juana Libedinsky: “Jane Austen mostró una época en que se casaban por razones económicas, hoy por una visa”

Lou Andreas-Salomé, la musa rebelde que desafió a Sigmund Freud y revolucionó el psicoanálisis