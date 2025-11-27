Opinión

Es la economía real, crypto bro

En una industria donde el 90% del público aún no logra entender para qué sirve blockchain, hablar de innovación real suena casi contracultural

Guardar
Este nuevo paradigma —donde toda
Este nuevo paradigma —donde toda la economía se vuelve portable— va a reescribir todo lo que sabemos sobre comercialización

Cuando todos miran a la tecnología blockchain como un casino digital, desde Argentina surge un modelo que demuestra lo contrario: que la innovación no es promesa, es industria, ingeniería y propósito. Construir tecnología en un mundo que te etiqueta como “crypto bro” antes de escucharte nunca es fácil. En una industria donde el 90% del público aún no logra entender para qué sirve blockchain, hablar de innovación real suena casi contracultural.

Vivimos en una economía donde, si ahorrás, comprás o invertís, ese esfuerzo parece disolverse si no llegás al final del camino. Si pagás el 20% de algo y no podés continuar, lo perdés. Si cambiás de idea, no hay retorno. Pero en un mundo donde todo muta y cambia constantemente, esa lógica suena a un sistema que quedó en el tiempo. El sistema tradicional convierte el esfuerzo económico en una apuesta de todo o nada. Y todos sabemos que la vida —y la economía— están llenas de matices.

Lo que permite blockchain es dar vuelta esa lógica. Por primera vez, el esfuerzo no se pierde: se convierte en algo transferible y acumulable. Si pagaste el 20% de una casa y tu situación cambia, podés vender, ceder o unir esa cuota con la de otra persona. El valor no desaparece: se transforma y sigue teniendo sentido. Eso es blockchain aplicado a la economía real: una tecnología que te devuelve el control sobre tu propio esfuerzo.

El sistema tradicional convierte el esfuerzo económico en una apuesta de todo o nada

Esa es la visión detrás por ejemplo de Casa Propia, el programa que tiene Idero en el país que se dedica a la construcción modular industrializada. Un modelo donde cada persona puede comprar su casa fracción a fracción, desde 10 dólares, sin miedo a perder lo aportado. Cada cuota se convierte en un token —que no es una moneda, sino un contrato— registrado en blockchain, verificado en origen por un escribano, trazable y transferible. No es especulación. Es el inicio de la era de la propiedad programable.

Turismo: el valor que se mueve

¿Quién no reservó alguna vez unas vacaciones a las que finalmente no pudo ir? En el modelo tradicional, esa reserva se pierde o se penaliza. Con blockchain, esa historia cambia: las reservas hoteleras se vuelven transferibles. Si no podés viajar, podés vender, ceder o incluso regalar tu reserva, porque esa experiencia se tokeniza y pasa a tener valor propio.

Este nuevo paradigma —donde toda la economía se vuelve portable— va a reescribir todo lo que sabemos sobre comercialización. Inclusive, las 4P clásicas del marketing comienzan a tomar nuevas dimensiones, donde el precio se vuelve programable, accesible y dinámico, la plaza es donde la comercialización se globaliza; el mercado ya no tiene fronteras ni horarios, la promoción es donde la confianza y la transparencia pasan a ser parte de la experiencia del usuario. Y por último, el Producto pasa a ser un activo tangible (una casa, una reserva o una botella de vino) que puede convertirse en un token con validez jurídica.

El verdadero desafío no es construir tecnología, sino construir confianza

El activo —una casa, una habitación o una experiencia— deja de estar atado a la inmovilidad. Se adapta a las decisiones humanas. Y en ese movimiento está el futuro de cómo entendemos el valor.

Innovar es volver tangible el propósito. El verdadero desafío no es construir tecnología, sino construir confianza. Y cuando una herramienta logra que el esfuerzo de una persona —su ahorro, su aporte, su deseo— no desaparezca, sino que se mantenga vivo, transferible y útil, entonces deja de ser innovación para convertirse en transformación social.

Por eso digo: no es la criptoeconomía, es la economía real tokenizada. Esa que late en acero, en reservas, en contratos digitales y en propósito. Porque al final del día, no se trata de romper las reglas, sino de hacer que las reglas se muevan tan rápido como el mundo moderno.

La autora es cofundadora y COO de Pala blockchain

Temas Relacionados

BlockchainEconomía criptoEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

La audacia de liderar en la volatilidad: ser empresario joven en Argentina

Hacer negocios en el país es una carrera de resistencia que exige visión estratégica, velocidad y, sobre todo, una profunda resiliencia. Si a esto le sumamos la juventud, el panorama se vuelve fascinante y desafiante a partes iguales

La audacia de liderar en

No es posible la acción climática sin la participación de los pueblos indígenas y el financiamiento directo

Es urgente que los fondos lleguen a quienes realmente defendemos y conservamos los bosques y los recursos de la biodiversidad, respetando nuestra gobernanza, garantizando la participación equitativa y buscando alianzas basadas en confianza y corresponsabilidad

No es posible la acción

Entre la deriva y el control: ¿es la SUNAPA el cambio que el sector pesquero necesita?

La discusión es valiosa porque permite volver a un punto que origina problemas como la informalidad en el sector pesquero y que muchas veces suele evitarse

Entre la deriva y el

Las expectativas por el acuerdo comercial con EEUU

El entendimiento entre Argentina y Estados Unidos promete reducir aranceles y simplificar trámites para empresas exportadoras e importadoras

Las expectativas por el acuerdo

¿Por qué es urgente transformar la escuela secundaria en la Argentina?

Hoy en día, no está garantizando los saberes esenciales que los jóvenes necesitan para construir su proyecto de vida y de vocación

¿Por qué es urgente transformar
DEPORTES
Escándalo en Brasil por la

Escándalo en Brasil por la agresión en vivo a una periodista que estaba rodeada por hinchas del Flamengo: “Es lamentable”

Fanáticos del Flamengo invadieron el micro de los jugadores antes de la final de la Libertadores ante Palmeiras

El violento antecedente detrás del escándalo entre una figura de Inglaterra y el jugador de Los Pumas que sufrió una grave lesión

Boca Juniors y River Plate jugarán el Superclásico por el boleto a la final del torneo de Reserva: hora, TV y formaciones

“Esa pregunta es una falta de respeto”: el acalorado cruce entre Mbappé y un periodista por el presente del Real Madrid

TELESHOW
Maxi López explicó por qué

Maxi López explicó por qué sus hijos no vieron a Mauro Icardi cuando estuvo en el país: “Con mis chicos estoy yo”

Cómo sigue la salud de Lourdes de Bandana luego de su operación: la palabra de su madre

Maradona, Valeria Lynch y la inesperada polémica con Toquinho en una noche de estrellas del Festival de San Remo

Darío Barassi se sorprendió por el look de un participante y lo expuso en pleno programa: “¿Es tu decisión?”

MasterChef Celebrity: Marixa Balli puso a todos a bailar y la intuición de Evangelina Anderson definió la gala

INFOBAE AMÉRICA

Una tripulación ruso-estadounidense despegó hacia

Una tripulación ruso-estadounidense despegó hacia la Estación Espacial Internacional

Johnny Depp muestra su arte en Tokio: “Crear es una necesidad; si no lo hago, mi cerebro explota”

La exposición que reimagina El Quijote a través de la inteligencia artificial: “Quería mostrar una obra de arte sin que sea creada por el artista”

Se consolida el golpe militar en Guinea-Bissau: la junta nombró a un nuevo líder y anunció un gobierno de transición

Brasil aprobó la aplicación de la vacuna contra el dengue en personas de entre 12 y 59 años