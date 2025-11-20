Opinión

El gusto de diseñar en tiempos de IA

La inteligencia artificial puede optimizar procesos, redefinir la forma en que diseñamos, innovamos o pensamos. Pero, aunque sea una herramienta poderosa, no puede reemplazarnos. Solo puede potenciar nuestras capacidades

Guardar
El proceso creativo sigue siendo
El proceso creativo sigue siendo clave (Imagen ilustrativa Infobae)

Con la irrupción de la inteligencia artificial (IA), estamos ingresando en un nuevo paradigma de la humanidad, tal como sucedió con las revoluciones industriales. Ante el inminente cambio de era, hay quienes tienen una visión apocalíptica sobre las profesiones y las tareas que podrían ser reemplazadas; y también están quienes eligen una mirada más optimista, aquellos que ponen el foco en las nuevas puertas que se abren. El diseño no es ajeno a esto y la clave está en el ser humano.

Las IAs como una nueva revolución “virtual”

Una característica particular de esta revolución es que no se trata de objetos materiales, como la máquina a vapor o la rueda, sino que es inmaterial. En la vida cotidiana, encontramos innumerables ejemplos de productos que resuelven necesidades sin requerir elementos físicos. Alexa o Siri en nuestros hogares, otras infinitas en nuestros trabajos.

En diseño, el desafío es aprender nuevas herramientas, ampliar la caja de recursos, sumar habilidades. Pero no existen atajos ni recetas mágicas. Necesitamos hacer. En su serie AI: the beginning or the end of the designer?, el especialista Peter Smart plantea que “cuando las nuevas herramientas y la tecnología pueden extender nuestra fisiología humana, nuestras capacidades, es así como han dado origen a nuevas eras humanas”. Y es ahí donde nos transformamos.

El proceso creativo sigue siendo clave. Su valor está en la imaginación, en la imprevisibilidad y en los muchos momentos de prueba y error que ocurren antes de que algo vea la luz. Conceptualizar en etapas tempranas es una de las mayores virtudes del diseño: potencia la creatividad y nos permite visualizar posibilidades futuras.

El futuro del Diseño + IA

Smart define tres grandes roles de la IA para el trabajo de los diseñadores: como acelerador, como sintetizador y, sobre todo, como colaborador. La IA puede optimizar procesos, redefinir la forma en que diseñamos, innovamos o pensamos. Pero, aunque sea una herramienta poderosa, no puede reemplazarnos. Solo puede potenciar nuestras capacidades.

Porque diseñar no es solo resolver: es elegir, afinar, sentir cuando algo está bien o cuando no lo está. Es una conversación entre el ojo, la mente y el cuerpo. Y ahí está el límite que las inteligencias artificiales no pueden cruzar. Se dice que las IAs ya tienen “buen gusto”, un gusto suficientemente bueno. Pero las IAs no pueden tener gusto. Pueden simularlo, pero no sentirlo.

El gusto no es un algoritmo ni un patrón estadístico. El gusto se educa, se cultiva, se habita. Y para eso hace falta cuerpo: equivocarse, probar, fracasar, volver a intentar. Las inteligencias artificiales no viven en este mundo. No sienten la textura del error ni el temblor de una idea que todavía no se define. Solo pueden imitar lo que perciben de nosotros. Por eso, su gusto es una versión barata del gusto. Una ilusión convincente, pero vacía.

El gusto, funciona

Educar el gusto no es consultar modelos de IA: es habitar el problema, convivir con la duda, aprender del error. Y ese aprendizaje tiene una raíz humana que la simulación no puede copiar. La velocidad y la eficacia de la IA no nacen del gusto ni de la sensibilidad.

Lo valioso para quien diseña no es producir más rápido, sino discernir mejor. Tener gusto es saber decir “no sé”, cuando todo parece decir que sí. Y eso sigue siendo profundamente humano.

Quizás la mejor solución siga siendo la más humana.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialDiseñoTecnologíaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Reforma laboral: dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir

No hay más lugar para imponer reglas que perjudican a alguna de las partes, porque o se retira la oferta (hacia la informalidad), o lo hace la demanda y el resultado es peor para todos

Reforma laboral: dónde estamos y

Modernización laboral, llave para el crecimiento

La ley laboral argentina evolucionó desde 1905, pero en los últimos 50 años las reformas quedaron estancadas

Modernización laboral, llave para el

¿Qué es una smart city y por qué deberíamos saberlo?

Las ciudades inteligentes priorizan la experiencia humana sobre la automatización y los algoritmos en la planificación urbana

¿Qué es una smart city

Evangélicos en Argentina: una presencia plural, arraigada y de servicio

Su identidad se forja en la respuesta a las necesidades sociales, sin agendas importadas ni estructuras partidarias externas

Evangélicos en Argentina: una presencia

Soberanía hoy: obligados sin vuelta a su defensa

Una batalla vigente, con nuevos desafíos y un mismo escenario histórico

Soberanía hoy: obligados sin vuelta
DEPORTES
Las perlitas de la presentación

Las perlitas de la presentación de la pelea del Puma Martínez con Bam Rodríguez: remera especial, gesto a lo Rocky Balboa y broma en inglés

Resignó su lugar en la selección argentina para jugar en Europa y ahora busca su revancha: “Es el sueño más grande que tengo”

Colapinto le respondió a Stroll y habló de lo que vendrá en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La fuerte sentencia de Lance Stroll contra Colapinto que elevó la temperatura en la antesala del Gran Premio de Las Vegas de F1

Del insólito blooper al golazo de un ex Boca: la noche negra de Agustín Rossi en el clásico entre Flamengo y Fluminense

TELESHOW
Pimpinela: el amor según pasan

Pimpinela: el amor según pasan los años y terapia de grupo con el mismo terapeuta que los Les Luthiers

El sueño de un fanático de Charly García que busca hacer realidad: “Se merece el Premio Nobel de Literatura”

Charlotte Caniggia: “¿Por qué elegí a mi familia?"

La cookie XL sentenció a un participante: quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

El reconocimiento de Mario Pergolini a Alejandro Dolina: “Yo anotaba los llamados de la gente en tu programa”

INFOBAE AMÉRICA

Japón alertó sobre la creciente

Japón alertó sobre la creciente “incertidumbre” en el Indopacífico por el fortalecimiento de los vínculos entre China, Rusia y Corea del Norte

El Parlamento de Kosovo rechazó el gobierno propuesto por el primer ministro Konjufca y el país quedó a un paso de elecciones anticipadas

Una explosión en la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas dejó herido a un oficial militar surcoreano

Al menos 10 presos muertos en la cárcel más poblada de Ecuador: investigan si se trata de un contagio de tuberculosis

Erdogan afirmó que Turquía está “cerca” de erradicar el terrorismo tras los últimos avances en el proceso de paz con el PKK