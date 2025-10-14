Opinión

Regulaciones obsoletas en la era de la IA y el streaming

La industria audiovisual enfrenta una transformación impulsada por la revolución tecnológica y la convergencia de plataformas

Pedro Bentancourt

Por Pedro Bentancourt

Guardar
Imagen destacada
Imagen destacada

La industria audiovisual atraviesa una transformación sin precedentes, promovida por la revolución tecnológica, la evolución de los ecosistemas multiplataforma y el consecuente impacto en los hábitos de consumo, donde los usuarios disponen de un inmenso abanico de ofertas de contenido, disponibles cuándo quieren, dónde quieren y cómo quieren.

A pesar de ser un camino repleto de oportunidades, que nos permite vislumbrar nuevos escenarios con más competencia entre los distintos sectores de la industria, una parte significativa de este ecosistema continúa limitada por leyes, reglas y carga impositiva diferencial. Y estas restricciones contrastan con el escenario de libertad que impulsa a los sistemas nuevos, que apenas dependen de la conectividad a través de internet.

Desde el punto de vista del marco legal se observan intentos de adaptación y reducción de cargas en América Latina, a partir de acciones como las que está desarrollando Argentina, por medio del ENACOM, y las que ya puso en marcha Brasil, de la mano de la ANATEL, para garantizar que el sector se adentre al futuro con un esquema regulatorio más liviano.

La modernización regulatoria es una necesidad urgente frente al nuevo entorno donde la conectividad y las plataformas integradas borraron las fronteras entre telecomunicaciones y medios. Los usuarios migran fluidamente, por ejemplo, entre la TV lineal, las plataformas de streaming, YouTube y aplicaciones de video de toda suerte.

Esta convergencia de oferta de servicios que son sustitutos entre sí – tema no menor reconocido por la ANATEL –, exige reglas horizontales, tecnológicamente neutrales y proporcionales. No se trata de proteger modelos de negocio obsoletos, sino de garantizar condiciones equitativas para todos los actores, fomentar la inversión y asegurar el acceso universal a contenidos de calidad. La desregulación inteligente no implica desprotección del consumidor, sino aumento de la eficiencia y posibilidad de adaptarse a la nueva realidad tecnológica.

Efectivamente, Argentina y Brasil lideran en camino con cambios que atienden estas particularidades. La derogación del DNU 690/2020, la flexibilización del must-carry y la reducción de reportes en Argentina, junto con la suspensión de obligaciones específicas en Brasil, son señales de un cambio de enfoque. Ambos países reconocen que el mercado relevante no es la TV paga, sino un ecosistema ampliado que incluye OTT, vMVPD, agregadores, dispositivos y, lamentablemente, también la piratería.

El caso de la piratería audiovisual, competidor real e indeseado, es un flagelo de dimensiones colosales: millones de usuarios en la región, pérdidas por casi 15.000 millones de dólares anuales y más de 70.000 empleos directos que dejan de generarse.

Además del daño económico, los programas, cajitas de video y las plataformas piratas vulneran datos personales y alimentan redes criminales transnacionales. Combatir este fenómeno requiere no solo la acción público-privada, sino también un entorno regulatorio que incentive la oferta legal y competitiva de contenidos.

Tenemos también otra materia pendiente, las cargas impositivas diferenciales, los piratas directamente evaden cualquier carga, pero existen diferencias marcantes entre las empresas legalmente establecidas dentro o fuera de la Argentina; los competidores internacionales no se enfrentan a más de veinte tributos y tasas a nivel nacional, provincial y municipal, con presión impositiva superior al 40 %. Es indispensable una reducción de las cargas relativas a tasas regulatorias, o fondos sectoriales, o de desarrollo, con aplicación incierta o desconocida. Argentina es uno de los países con mayor carga tributaria sobre los servicios digitales en la región, eso mata los planes de inversión.

América Latina tiene una oportunidad histórica. Si logra alinear su marco normativo con la realidad tecnológica y de consumo, el sector audiovisual puede volver a ser un motor de crecimiento económico, inclusión digital y desarrollo cultural. Pero para eso, es necesario dejar atrás la nostalgia regulatoria y la voracidad fiscal, para construir un nuevo pacto que refleje el presente y proyecte el futuro.

Temas Relacionados

Industria audiovisual América Latina Argentina Brasil ENACOM ANATEL Regulación Piratería audiovisual Streaming Contenidos digitales

Últimas Noticias

En defensa del mérito

¿Cómo se accede hoy al empleo público en Argentina?

En defensa del mérito

Habló el Papa León XIV, y dijo mucho

El Pontífice critica los sistemas económicos que perpetúan la desigualdad y defiende la función social de la propiedad

Habló el Papa León XIV,

El menú de políticas monetarias hacia el futuro

La promesa de dolarización se desvaneció y el descrédito institucional limita las alternativas. Convertibilidad, moneda fiat y competencia de monedas aparecen como opciones, pero ninguna resulta sostenible sin reconstruir la confianza

El menú de políticas monetarias

El impacto de la IA en el empleo juvenil: ¿crisis o transformación?

Paradójicamente, mientras desaparecen empleos rutinarios, se fortalecen aquellos que exigen creatividad, liderazgo y pensamiento crítico

El impacto de la IA

El desafío de sumar voces en el proyecto de regulación de la IA

Muchos países están desarrollando marcos de gobernanza para la inteligencia artificial: desde leyes integrales hasta regulaciones específicas y guías voluntarias. Sin embargo, una incorrecta regulación en Argentina puede llevar al país a perder otra oportunidad histórica

El desafío de sumar voces
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinaron a un preso en

Asesinaron a un preso en un penal de Salta y hay cinco sospechosos identificados

Un adolescente mató a cuchillazos al ex novio de su mamá para defenderla

Encontraron el cuerpo de una joven que estuvo días desaparecida en Chaco e investigan el caso como femicidio

Macabro hallazgo en Mar del Plata: encontraron un cráneo humano e investigan el caso

Arrestaron a dos mujeres por asesinar a un hombre en medio de una pelea por unos terrenos en Virrey del Pino

INFOBAE AMÉRICA
Israel identificó a los cuatro

Israel identificó a los cuatro cuerpos de los rehenes entregados por el grupo terrorista Hamas

Zelensky denunció que Rusia atacó infraestructuras energéticas, ferroviarias e instalaciones civiles en varias regiones de Ucrania

Murió el sacerdote que en 2018 fue atacado con ácido por una mujer que se declaró “enamorada de Rosario Murillo”

¿Podría Honduras restablecer relaciones con Taiwán?

Trump asistirá a la firma ceremonial del acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya durante la próxima cumbre de la ASEAN

TELESHOW
La chicana de Maxi López

La chicana de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Cuando estaba casado era todo congelado”

Lorna, la fan de Susana Giménez, sobre su autismo con hiperfoco: “Ella me prestó atención sin saber que yo era distinta”

Así arrancó MasterChef Celebrity: la presentación de los famosos y las figuras que ganaron el primer desafío

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025: el momento de su gran consagración

La apuesta de Juli Poggio por un emprendimiento asociada con sus padres: “Me encanta invertir, sino tengo la plata ahí muerta”