Opinión

El triple femicidio de Brenda, Morena y Lara es un caso que consterna pero no sorprende

El campo de la anomia y espectro de Estrada Gonzales

Laura Etcharren

Laura Etcharren

El dolor de los familiares
El dolor de los familiares de las chicas asesinadas, esta tarde en el último adiós que se realiza en San Justo (Fotografía: RS Fotos)

Analizar el Triple Crimen por color político es de una irresponsabilidad superlativa, así como de un brutal desconocimiento sobre la dinámica de los delitos complejos.

En Argentina la droga está detrás del 80% de los delitos a nivel nacional. Sea por negocio o consumo, la droga es un eslabón que conecta calamidades que constatan al narcotráfico consagrado en el año 2014.

El caso consterna, pero no sorprende. Al menos a quienes investigamos y estamos en constante contacto con la dinámica de las organizaciones criminales que operan desde bastiones maquillados bajo slogans berretas de “Barrios Seguros”.

Con territorio en La Matanza, Florencio Varela, Bastión Narcocriminal 1.11.14 y Bastión embrionario 21-24, el encendido criminal nos revela que el tratamiento analítico debe ser integral. Una muestra contundente de un tejido social desintegrado, un tejido delictivo empoderado y una lucha reactiva que no mueve la brújula del delito complejo.

Esto es, aunque muchos se indignen, un Triple Femicidio, pero en el marco de un combo criminal organizado con todos los valores agregados extorsivos y de barbarie que se pueden llevar adelante en un campo de anomia.

En el universo narcocriminal, y en el marco de las venganzas y ajustes de cuentas, las mujeres sufren mayores agresiones que los hombres. Hay más alevosía, más perversidad, mayores niveles de violencia. Y hasta violaciones.

Mutilaciones, golpes, fracturas, transmisión en vivo de la barbarie, asesinatos y descuartizamiento. Todas prácticas que responden a la configuración narcocriminal bajo fusión local-internacional.

Prácticas extorsivas y macabras propias de las líneas peruanas, paraguayas y mexicanas. “Disciplinamiento” brutal exhibido en redes sociales propio de las maras centroamericanas.

Un combo atroz de responsabilidades compartidas. Una dinámica que importa lo peor del continente y que nos vulnera colectivamente.

Algunos puntos que considerar con relación al triple crimen:

- el ejercicio de la prostitución no significa que la vida valga menos. Que terceros decidan impunemente sobre la vida.

- sí es cierto que el ejercicio de la prostitución adentra a las personas en un - mundo de opacidad en el que drogas, armas y trata se entrelazan.

- el narcotráfico, así como el narcomenudeo tienen cantidad de delitos conexos.

- pasarse de “vivo” en el mundo del delito tiene costos. La mutilación y/o la vida forman parte de esos costos.

- escalar en la cadena del narcocrimen no es una decisión individual de abajo. Es una decisión de las jerarquías y no se hace por detrás. El que se pasa pierde.

- las líneas del narcotráfico peruanas, paraguayas, mexicanas y colombianas en operaciones tienen sus propios sicariatos.

- si está en CABA, está en el primer cordón del Conurbano Bonaerense y viceversa. Existe una relación dialéctica, de desplazamiento y de delito golondrina entre los territorios que no debe ser escindidos.

- la 1-11-14 no es un barrio seguro. Es uno de los 5 bastiones narcocriminales más peligrosas de Argentina y tiene satélites en todo el primer cordón del Conurbano. Los otros bastiones son el 31, Puerta de Hierro, Puerta 8 y Villa el Nylon. (Los bastiones no se miden por dimensiones sino por complejidades)

………………………………………………………………

El espectro de Marco Estrada Gonzales ronda alrededor de los crímenes. Es que las organizaciones criminales ya no operan como cárteles sino en red. Y el derribo de una red no determina el derribo del resto de las redes. Las redes no tienen un número definido y responden al narco 2.0. Los hijos de la droga en el marco del negocio. Otros “códigos”. Otros niveles. Y un manejo del consumo de drogas sin administración.

La organización de Marco, aparentemente lejos de Argentina, se mantiene omnipresente en el bastión 1.11.14. Una organización que supo reconfigurarse y adaptarse. Que tuvo etapas de implosión- desterritorialización y de explosión- territorialización. Es decir, en la superficie y en lo subterráneo, la estructura nunca dejó de funcionar. Se acomodó a las necesidades y tendió satélites más allá de su bastión.

Supo importar sus métodos para así armar operaciones de velo y engaño. Y otros conglomerados supieron reproducirlo.

Lo cierto y actual es que Brenda, Morena y Lara fueron parte de un entramado narcocriminal al que tal vez subestimaron. Con droga, con dinero, con información.

Ellas, dentro del universo delictivo en el que estaban, eran “pichonas”. Y claramente no tomaron dimensión de los costos de pasarse e ir más allá del lugar que los mafiosos les habían dado en la estructura. No trataban con un dealer, trataban con una organización trasnacional.

Un mundo en el que se convive con la muerte potencial. Un mundo, en donde por una razón u otra, la muerte es el destino.

Un destino del que muchos se horrorizan a pesar de ser forjadores de luchas imaginarias o abúlicos espectadores de una criminalidad fortalecida a la que nos quieren hacer creer que la combaten con el hallazgo de “droga enfriada”.

