Opinión

Las mil y una razones de la aplastante derrota

Los audios de Spagnuolo, los Menem en el Gobierno y la falta de un acuerdo parlamentario mínimo, son algunos de los puntos que explican los resultados del domingo

Luis Majul

Por Luis Majul

Guardar
Las razones que explican la
Las razones que explican la derrota de Milei en las elecciones bonaerenses (REUTERS/Tomas Cuesta/File Photo)
  1. La soberbia y la arrogancia.
  2. La detención de Cristina Kirchner. Porque explica el fuerte incentivo para ir a votar que tuvieron quienes creen en su inocencia.
  3. El estancamiento de la actividad económica.
  4. La falta de empatía con los discapacitados y sus familias.
  5. Los audios de Spagnuolo.
  6. El factor Karina.
  7. Los Menem en el gobierno.
  8. La falta de gestión en áreas clave.
  9. La pelea simultánea y con muestras de ensañamiento contra los dueños de los medios, los periodistas, los bancos, la UIA, los economistas, la comunidad científica y la comunidad artística.
  10. La falta de un acuerdo parlamentario mínimo indispensable. Lo necesario para evitar la seguidilla de derrotas antes de la elección.
Javier y Karina Milei (EFE/
Javier y Karina Milei (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Que debería hacer el presidente para recuperar la iniciativa

  1. Pedir disculpas, y no volver a comportarse con soberbia y arrogancia.
  2. Ignorar a Cristina Kirchner, y advertir del peligro que significaría Kicillof presidente, pero sin necesidad de llamarlo “enano soviético”, que con revisar la historia de su gestión ya sería suficiente.
  3. Resetear en su cabeza de macro economista que algunos aspectos de la microeconomía también importan.
  4. Pedir disculpas sinceras a los discapacitados y sus familias y separar, cuanto antes, la paja del trigo. Esto es: las pensiones por invalidez mal otorgadas del pago actualizado de los servicios a los discapacitados que lo necesitan.
  5. Apartar a todos los involucrados en los audios, hasta que la justicia determine su inocencia.
  6. Disminuir la exposición política y la responsabilidad de múltiples funciones de Karina Milei. Es que, el empoderarla tanto, la transformó en su talón de Aquiles.
  7. Separar, por lo menos, a Lule Menem del gobierno, hasta que la justicia determine su inocencia.
  8. Empezar a gestionar, desde ahora mismo, y comunicarlo. Solo dos ejemplos: rutas y autopistas; obras de infraestructura y mantenimiento que no pueden esperar más.
  9. Diferenciar la afectación de intereses de la pelea casi personal. Se puede tener intereses diferentes a los de los medios, los economistas, los periodistas, los bancos, parte del sistema político, los científicos y los artistas. Se puede, incluso, pensar distinto. Lo que genera rechazo es el ataque, desproporcionado, a las personas, aunque sea presentado como parte de la batalla cultural.
  10. Empezar a establecer, en el parlamento, acuerdos que no impliquen resignar el equilibrio fiscal, pero que contemplen los intereses de una parte de la oposición.

Temas Relacionados

Javier MileiElecciones 2025Elecciones Buenos Aires 2025opiniónKarina MileiMartín MenemLule MenemDiego Spagnuolo

Últimas Noticias

Multas de tránsito: cuando el valor de la nafta define el precio de la infracción

Las infracciones más comunes, como el exceso de velocidad, representan una importante fuente de recaudación municipal

Multas de tránsito: cuando el

El voto bonaerense que nadie vio venir: Kicillof resucitó al kirchnerismo y dejó tambaleando a Milei

En términos políticos, la derrota del Presidente es categórica. Trece puntos abajo en la provincia más populosa es una tragedia para cualquier oficialismo

El voto bonaerense que nadie

El lado bueno de la “preocupante” situación demográfica en Argentina

La demografía no define el destino de un país, pero la innovación sí

El lado bueno de la

¿Y ahora?

Ayer han caído varios mitos. Uno, la idea de que Milei es invencible. Otro, que el peronismo había muerto: resulta que ahora aparece más vital que nunca. El Gobierno deberá cambiar y rápido. Si eso no ocurre, vendrán tiempos muy agitados

¿Y ahora?

El compromiso y la verdad como valores primordiales

El Día Internacional del Periodista se conmemora cada 8 de septiembre en honor a Julius Fučík

El compromiso y la verdad
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sin lluvias y con temperaturas

Sin lluvias y con temperaturas primaverales: cómo estará el tiempo durante esta semana, según el SMN

Mayra Mendoza: “El desdoblamiento salió bien, pero el resultado es multicausal”

Más del 50% de los adultos jóvenes con diabetes no sabe que tiene la enfermedad, revela un estudio global

El Gobierno apura la primera reunión de la mesa política nacional y mantiene a Pareja en el comando bonaerense

Récord en xenotrasplante: un hombre vive más de seis meses con un riñón de cerdo modificado

INFOBAE AMÉRICA
República Checa, Rumania y Hungría

República Checa, Rumania y Hungría desmantelaron una red de espionaje bielorrusa en Europa

Rupert Murdoch aseguró la sucesión de su imperio mediático en manos de uno de sus hijos

Receta de torta de manzana sin TACC

Elecciones en Noruega: los partidos de izquierda y los ecologistas ganan por un estrecho margen

Estados Unidos y Pakistán firmaron un acuerdo de 500 millones de dólares para la explotación de minerales críticos

TELESHOW
Fede Bal se filmó haciéndose

Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopía a 5 años de su cáncer de colon: “A tiempo, te salva la vida”

Furia de Gran Hermano apuntó contra Georgina Barbarossa y la conductora le respondió: “No me gustó su juego agresivo”

Susana Giménez, entre su vuelta a la televisión y la actualidad política: “El pueblo votó, el pueblo sabrá”

La emoción de Nico Vázquez al escuchar la canción que escribió para su hermano fallecido: “Soñé con una letra”

Sofía Calzetti, la pareja del Kun Agüero, habló sobre su relación con Giannina Maradona