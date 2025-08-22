Opinión

El menoscabo a la vejez, la niñez y los vulnerables refleja la decadencia argentina

Esta semana, tras el cierre de listas para las elecciones legislativas, en Diputados se rechazó el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, pero algunos gobernadores canjearon los votos para no rechazar el veto de un mísero aumento a los jubilados

María Herminia Grande

Por María Herminia Grande

Guardar
Esta semana, en la Cámara
Esta semana, en la Cámara de Diputados, se sostuvo el veto de Javier Milei al aumento a los jubilados (RS Fotos)

Cerraron las listas para las elecciones legislativas nacionales y cada extremo se plantó sobre su núcleo duro.

Por un lado, se busca la mayor cantidad de manos al servicio del Presidente, sin importar qué se trate o a quién perjudica. Lo importante es ser dador de leyes a Milei. Esto lo digo con las excepciones del caso, dado que en las listas hay personas muy formadas.

Del otro lado, pasa lo mismo. Fueron obligados a la unidad. Todos sabemos que eso no dura, que la unidad debe tener un proyecto aglutinante. Como dice el consultor Raúl Timerman: “No es lo mismo unidad que lista única”. Aquí fueron convocados en el nombre de lo que fue y con un preámbulo: “Cristina libre”.

En el medio, una incipiente formación de gobernadores, “Provincias Unidas”, sin la fuerza suficiente aún para abrir un espacio que separe los extremos tan antagónicos.

Pero esto queda lejano cuando aparece algo viejo, con particularidades nuevas: la corrupción. Parece que se asienta eso de que las corrupciones de los oficialismos son “corrupciones del bien” y las de los opositores “las del mal”. Todo obscenidad.

Pregunto: ¿qué pasó con la sociedad argentina que pudo resistir golpes militares y sus respectivas dictaduras, y hoy acepta con solo protestas sectoriales la destrucción de todo lo público?

Esta semana, en Diputados se rechazó el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, pero algunos gobernadores canjearon los votos para no rechazar el veto de un mísero aumento a los jubilados.

Entre paréntesis, la abstención de María Eugenia Vidal ante esta ley es indigna: alguien que fue gobernadora, acostumbrada al Ejecutivo, no puede dudar entre el sí y el no, y mucho menos ante una situación grave, crítica, sensible de la sociedad. Tuvo esta dirigente un capítulo anterior: escribir en Linkedin su enorme preocupación por tener que volver a lo privado. No es un tema personal. Refleja la manera de pensar de una parte de la dirigencia argentina, acostumbrada a vivir de la política y no para la política.

Sobre el tema jubilados, sabemos que mayoritariamente han hecho sus aportes, ante lo cual, ¿no estaríamos en presencia de la confiscación de sus haberes -para no utilizar el sustantivo robo-?

Estamos asistiendo impávidos a una destrucción de nuestro pasado. Rifamos años de ciencia con premios nobeles incluidos. Destruimos salud y educación pública de altísima calidad. Todo en nombre de un futuro que no solo no aparece asible, sino que no busca incluir a todos.

También asistimos a la desaparición de los partidos políticos. Vemos los estertores del PJ, la UCR, el PRO, y la categoría que los reemplaza no los supera. Vemos amontonamientos, no proyectos. Se supone que en política, desde el presente, se prepara el futuro. Lo que se ve no es halagüeño. La estructura hacia ese futuro muestra, en principio, fallas que lo vuelven frágil, hasta diría no transitable. Pero es imposible no ir hacia él de cualquier manera, así sea caminando para atrás.

La política no debiera estar conducida ni por el odio al otro, ni por el “sálvese quien pueda”, ni sin el protagonismo absoluto de la palabra como único método de conexión con el otro. ¿Qué pasó y qué pasa en Argentina para que hoy el otro sea un enemigo a destruir y los vulnerables reducidos y tratados como excremento?

Una sociedad y un Estado que no protegen la vejez, la niñez, los discapacitados y los vulnerables, es una sociedad que ha perdido sus valores. Es una muestra palpable de la decadencia.

Imposible soslayar las más de 100 víctimas del fentanilo porque un señor del poder decidió que controlar lo que contienen productos médicos que se inoculan a los pacientes atenta contra la decisión que tiene cada persona de cuidarse sola. ¿Será esta la razón o algún negocio distinto que interese más?

Asistimos por estos días a corrimientos vergonzosos de La Libertad Avanza (Pagano y compañía en Diputados) y del PRO (Ritondo y compañía). Todo indica que no lo hacen por un problema ideológico, sino por una disputa de cargos. En el PJ, con otra característica, pasó lo mismo. Grabois fue el más beneficiado en cuanto a cargos, dado que todo vale por aquella supuesta “unidad”. Y en Santa Fe, Agustín Rossi bajó al segundo lugar para que traccione Ciudad Futura. Caren Tepp es una sólida dirigente no emparentada con el peronismo.

La ideología, ¿ha dejado de ser una divisoria de aguas a la hora de definir la composición de las listas?

La CGT se encamina a renovar su conducción. Existen dos posturas: a) Mantener el esquema de triunvirato; y b) Volver a una Secretaría General.

La próxima semana, los días 27 y 28, se reúnen en SETIA. Tendrán un almuerzo de camaradería (el 27) y sesionará el Consejo Directivo (el 28), de allí saldrán las fechas para el Confederal (septiembre) y el Congreso donde elegirán sus autoridades (noviembre).

No es menor la posibilidad que se presenta. El mundo ha cambiado y también sus representados. Argentina tiene 23 millones de trabajadores, de los cuales entre 8 y 9 millones lo son de manera formal.

Afiliados hay 3.500.000. El resto, son monotributistas, changarines, independientes. Pero aun cuando habla esta alicaída CGT, todos se sienten aludidos para asentir o disentir. Tiene una oportunidad de madurez, de reconversión discursiva y actitudinal. Hoy la sociedad la interpela. La IA la apura. Y los poderes económicos y políticos la desdeñan. Reordenar esta institución señera en la historia argentina es un deber, ante tantas injusticias. Si no lo logra, pierde su razón de ser.

Se habla y mucho de un santafesino, Jorge Sola (Sindicato del Seguro de la República Argentina), quien se destaca desde la actual Secretaría de Comunicación.

¿Logrará la CGT lo que decía el Dr. Lucio Garzón Maceda, quien sostenía que “la CGT debe tener mil voces adentro y afuera una sola unificada”?

La dirigente Graciela Camaño sostiene que “la Argentina necesita dirigentes decentes, un Estado fuerte y una política que piense en el futuro, no solo en el poder inmediato”.

Dado que estamos en el mes del 175 aniversario del fallecimiento del Gral. San Martín, el ex director del Instituto Sanmartiniano, Dr. Claudio Morales Gorleri, apartado por WhatsApp de su función ad honorem, le dijo a Infobae: “¿Qué nos trae San Martín como enseñanza a los argentinos?: la cultura del proyecto contra la cultura de la improvisación, la cultura del plan, del trabajo tesonero. El mal de los argentinos es la improvisación".

Temas Relacionados

Cámara de DiputadosJubiladosJavier MileiElecciones 2025FentaniloFentanilo contaminadoCGTJorge SolaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El caso Fernández Lima: entre la prescripción penal y la imputación de encubrimiento

La prescripción es una garantía que asegura que el poder punitivo del Estado se ejerza dentro de límites claros y temporales fijados por la ley

El caso Fernández Lima: entre

Educar en alianza: construir comunidad en tiempos inciertos

Las infancias y adolescencias de hoy se desarrollan en un entorno hiperconectado, complejo, desafiante. Y si bien este nuevo escenario abre oportunidades fascinantes, también pone a prueba los vínculos y las certezas

Educar en alianza: construir comunidad

El futuro de la innovación en América Latina: ¿cómo acelerar el crecimiento de las startups en un mercado en transformación?

Las aceleradoras no solo ofrecen financiamiento y mentoría, sino que también generan oportunidades de aterrizaje suave en mercados como Estados Unidos, donde el acceso a capital y tecnología es mucho más competitivo

El futuro de la innovación

Inseguridad alimentaria en América Latina: el espejo de nuestras desigualdades

La inseguridad alimentaria no es solo un problema de acceso a alimentos, sino el reflejo de un modelo de desarrollo que ha fallado en convertir los recursos de la región en derechos efectivos para sus pueblos

Inseguridad alimentaria en América Latina:

Cine en Perú: ¿cómo está la industria y qué necesitan los futuros profesionales?

Los futuros cineastas no solo deben saber contar historias, sino también entender cómo llevarlas al público en un entorno hiperconectado

Cine en Perú: ¿cómo está
ÚLTIMAS NOTICIAS
El médico Alejandro Vilches fue

El médico Alejandro Vilches fue oficialmente designado como interventor en la Agencia de Discapacidad

Liberaron a los 104 hinchas de la U de Chile que estaban detenidos por los incidentes en la cancha de Independiente

El caso Fernández Lima: entre la prescripción penal y la imputación de encubrimiento

Educar en alianza: construir comunidad en tiempos inciertos

Absolvieron a un hombre que había sido acusado de abusar de su hija con discapacidad en Neuquén

INFOBAE AMÉRICA
La Policía Federal de Brasil

La Policía Federal de Brasil detectó “indicios” de blanqueo de capitales en los movimientos bancarios de Jair Bolsonaro

La turbulenta historia de los Shinawatra: 25 años de poder, exilios y controversias en Tailandia

Luis Arce descartó exiliarse al dejar la presidencia de Bolivia y anunció su regreso a la docencia universitaria

Mariana Enriquez superlectora: cuáles son sus 210 libros favoritos

Spike Lee reinventa un clásico de Akira Kurosawa con dilemas morales, hip hop y mucho estilo neoyorquino

TELESHOW
El hijo de Locomotora Oliveras

El hijo de Locomotora Oliveras habló del debut actoral de su madre en “En el Barro”: “Estoy orgulloso de todo”

Continúa la interna de Los Palmeras: la nieta de Marcos Camino sorprendió al mostrar su apoyo a Cacho Deicas

A pura actuación, y en medio de un penal de mujeres, María Becerra lanzó “7 vidas”: la cortina musical de En El Barro

Juana Repetto mostró las dificultades que padeció al instalarse en su nueva casa: “Esto es un proceso”

María Eugenia, la Trilliza de Oro, presentó a Otto, el hijo de Laura Laprida y el nieto número 20 del clan