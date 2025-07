Deuda argentina: entrega de nuestras riquezas naturales, corrupción y pobreza

El endeudamiento y las reformas recientes modifican el escenario económico y social del país

“La deuda externa argentina no nace de un repollo. Nace del espíritu codicioso de nuestros gobernantes asociado al afán de dominación y avaricia de los poderes financieros”. (disc. papa Francisco nov.2021)

El arte como testimonio de la realidad social

Una sociedad que sufre y otra sociedad insensible que vive bien. El arte del gran Ernesto de la Cárcova dejaba la imagen en Sin pan y sin trabajo, provocada por la gran desigualdad de fines del siglo XIX. Antonio Berni, en la obra titulada La Manifestación y en muchas otras, retrataba el rostro colectivo de los humildes y de los niños de la calle en la serie de Juanito Laguna; Ricardo Carpani, bajo la opresión de la mal llamada “libertadora”, grababa para la historia los cuerpos de los trabajadores en su lucha por la dignidad y la justicia social.

En nuestro país hay una gran violencia, en la manifestación macrofísica del poder presente en la relación gobierno nacional y ciudadanos. Se ha interiorizado en cada uno, luego de que el poder institucional, cuyo ámbito le es concedido por la ley fundamental a partir de los votos, fuera extendido por los representantes (delegados) de los ciudadanos (delegantes) al comienzo del mandato presidencial. Entonces, poco a poco, se instaló la violencia. No solo por la violencia verbal, desagradable e insultante del presidente. No. Sino porque todo aquello que excede la medida engendra violencia. El poder (relación de portador-sujeto delegante y ámbito) se tornó tenso y violento por las privaciones que impuso al pueblo trabajador y a las propias provincias. Y todo ello fue posible por la delegación de poderes y la ley llamada Bases, y que nosotros denominamos Bases de la recolonización; recolonización que promueve la transferencia del Estado al mercado, y eso no fue lo que dice el contrato electoral ni entre los propios votantes (delegantes) y los votados (delegados), ni tampoco fue el propósito de los que eran votos del partido político que conduce Macri, ni de los radicales, mucho menos del peronismo y de la izquierda.

La delegación del poder

Hoy, los representantes (delegados legisladores) del pueblo exigen que el Ejecutivo (delegado ejecutor) les devuelva lo que ellos mismos sub-delegaron por una delegación impropia. Subdelegación positiva si en el campo institucional ha tenido un propósito plausible, siempre que sea ejercida en su medida; de lo contrario, puede transformarse en negatividad por desmedida.

En los hechos, el sometimiento de gran parte de la población a las medidas de gobierno aumenta el poder del gobernante, que se consolidará en la medida de su continuidad, y ese no parece ser el caso, sino todo lo contrario.

El ajuste y el desajuste

¿Qué es el ajuste de la economía? Consiste en una serie de medidas destinadas a corregir desequilibrios económicos, como la inflación, el déficit fiscal o la deuda externa. Para ello, básicamente, se puede aumentar los impuestos o reducir los gastos, o ambas cosas. En la implementación de estas medidas se puede subir impuestos que pagamos todos los que consumimos, por ejemplo el IVA, o aplicar un impuesto mayor proporcional a la riqueza, establecer altos impuestos a la exportación de productos no manufacturados y reducir los tributos a los productos que tienen valor agregado… En fin, se puede aplicar un impuesto que va a incidir proporcionalmente más sobre los que ganan menos o, con un criterio de mayor equidad, gravar con mayores impuestos a los que más tienen. También hay políticas monetarias y, desde luego, influye la medida en que se emite moneda y se fijan los intereses, etc. Otro tema, que por razones de brevedad no podemos desarrollar en una nota, es el de la deuda externa.

Recordemos que la historia de la deuda externa argentina comenzó con Bernardino Rivadavia en 1824, cuando este contrajo los primeros empréstitos con la Baring Brothers por un millón de libras esterlinas, de las cuales llegaron quinientas mil.

Más adelante explicaba Juan Bautista Alberdi: “En países nuevos en que la habilidad abunda más que el juicio, se da frecuentemente el nombre de empréstito para obras públicas a lo que en realidad son obras públicas para empréstitos. Así tan pronto como el empréstito es conseguido, la obra pública queda sin objeto. Cuanto más irrealizable, mejor sirve la obra a su objeto, que es el empréstito en sí”.

De aquel primer millón de libras esterlinas fueron responsables Martín García y su ministro Bernardino Rivadavia, y los integrantes de la Comisión de negociación, todos liberales anglo-argentinos.

Desde aquel entonces, la deuda aumentó a 14 millones de libras al finalizar la presidencia de Domingo F. Sarmiento en 1874, a 38 millones en 1886, a 78 millones en 1904 y a 121 millones en 1916.

En 1933, con el Pacto Roca-Runciman, se estableció un acuerdo de deuda pública, que recién terminará de pagarse durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, en el año 1952.

El papa Francisco, como llevamos dicho, expresa que es justo que las naciones del hemisferio Norte compensen las deudas que tienen los países del hemisferio Sur con lo que aquellos nos deben por el daño medioambiental, en el que nos llevan más de doscientos años de contaminar el planeta. ¿No deberíamos buscar una solución definitiva al tema de la deuda externa y no seguir incrementándola y estirando los plazos para que nuestros hijos y nietos sigan limitando su libertad por tener que pagar altos impuestos por una deuda de la que no son responsables?

Por otro lado, y ante la intransigencia de los grandes centros financieros del Norte, ¿por qué no invitar a otros sectores de la economía, las empresas de muy altos ingresos, por ejemplo, a los cinco o seis oligopolios que manejan la casi totalidad del comercio de granos de nuestros productores, u otros exportadores, las grandes entidades financieras, las empresas mineras instaladas o que se están instalando, como la Barrick con Veladero en San Juan o BHP, MARA en Catamarca, la Alumbrera en La Rioja, Newmont Silver en Santa Cruz y otras? ¿Por qué no invitarlas a hacerse cargo de una parte mayor a la que aportamos los ciudadanos de a pie o los demás empresarios para cubrir el gasto público? La violencia del poder del Estado o de las corporaciones que el Ejecutivo representa se hace visible en una inequidad en el reparto de las cargas y, por ello, se sostiene con gritos e improperios sin ninguna clase de pudor.

(Reuters/Cristina Silles)

Desmembramiento de la Nación argentina y las multinacionales mineras

Reforma constitucional del 94, desmembramiento y extractivismo están íntimamente relacionados. El primer paso a la recolonización de la República fue dado con el acuerdo Menem-Alfonsín, el primero invadido por la codicia y el segundo asfixiado por las circunstancias. Se concretó en 1994 con la Reforma de la Constitución Nacional, que, sin perjuicio de los aciertos, les dio a las provincias el dominio de los recursos naturales de la Nación argentina.

Con el engañabobos de la “federalización” se debilitó al gobierno nacional, quitándole la facultad de manejar las condiciones de la explotación de los recursos naturales. Puso a los gobernadores en un pie de igualdad desde lo político, pero en lo material en un pie de desigualdad. Porque hay provincias a las cuales la naturaleza no benefició con riquezas como el petróleo, el oro, la plata, el litio, etcétera, pudiendo la Nación en cambio compensar esa desigualdad. Por otro lado, es obvio que para una multinacional minera es mucho más fácil y conveniente la negociación con un gobernador que sentarse a negociar con el gobierno nacional. El poder del gobierno central hoy se limita a fijar los derechos de exportación sobre los productos mineros.

Si le preguntáramos a un ciudadano de cultura media no especializado sobre la radicación de multinacionales dedicadas a la extracción de algunos de los minerales como el oro, la plata, el cobre, el litio u otros, nos daría una respuesta que sería positiva. Sin embargo, a medida que esa persona se informara de las consecuencias de esas medidas, desde las diversas perspectivas posibles, tendría una gran decepción. El gobierno se guía por un método no descriptivo de la realidad, o no le interesa ver la realidad.

En 2023, el Estado nacional dejó de percibir 28,9 mil millones de pesos en beneficios otorgados a empresas mineras por vía de la Ley de Inversiones Mineras, a lo que se suma “estabilidad fiscal por 30 años, deducción del Impuesto a las Ganancias, IVA y amortización acelerada de la inversión. Agreguemos que la minera podrá remitir las ganancias a su casa matriz sin ninguna limitación, no está obligada -salvo excepciones- a contratar personal argentino, siempre la cantidad de trabajadores es muy reducida comparado con cualquier otra labor industrial y las empresas no quedan obligadas a no provocar alteraciones y/o daños a la naturaleza, sea la geografía, la población humana, la fauna, la flora y el paisaje. Los estudios de impacto ambiental son un mero formalismo y las demás condiciones las imponen las multinacionales, algunas de las cuales tienen una facturación superior al PBI de muchos países. Por esa razón vienen los CEOs y ponen las condiciones. El control no alcanza ni siquiera a verificar el mineral que se extrae y todo se rige por la declaración jurada de la empresa, que servirá de base para el pago de las regalías y los tributos nacionales. Las plantas consumen tanta cantidad de agua que suelen secar ríos y arroyos, perjudicando a los campesinos y a los habitantes en general. Con Alumbrera en La Rioja se inició una contaminación ambiental por décadas consentida por los gobiernos riojanos, y otro tanto ocurrió en San Juan con la Barrick, que derramó en su mina Veladero más de un millón de litros de agua cianurada y otras de las que hemos informado en notas anteriores. Mara en Catamarca afecta la Ley de Glaciares, según informes, y el gobernador no hace cumplir la normativa a pesar de los informes técnicos de la Secretaría de Minería, y la lista es interminable.

Los efectos serían enormes y, en unas décadas, de continuar ese impulso mineral, podríamos compararnos con las zonas bombardeadas de la Franja de Gaza, sin ningún megaproyecto inmobiliario y turístico como el que hay allá, atendiendo a las alteraciones irreparables de nuestro paisaje.

Mientras tanto, universidades, científicos, empresarios y trabajadores...

Las universidades nacionales continúan -según el Centro Interuniversitario Nacional- un proceso de deterioro debido al congelamiento del presupuesto y reducción en términos relativos de los salarios docentes. El CIN informa que atraviesan una delicada situación cuando, por segundo año, no tienen presupuesto aprobado. Recuerda en un comunicado que “el presupuesto nacional 2025 es una prórroga del presupuesto 2024 que fue, a su vez, prórroga del anterior. Es decir, que, con una inflación que supera el 200%, las universidades deben funcionar con las mismas partidas del 2023 (...) En números: el año pasado, el CIN elaboró un proyecto de presupuesto unificado que planteaba un monto de $7,2 billones para todas las universidades del país. El monto asignado por el gobierno apenas asciende a $3,8 billones. Se aprobó una Ley de Financiamiento Universitario que planteaba mejoras en la materia, pero fue vetada por el presidente...”. Los salarios de docentes y no docentes tienen una reducción contra inflación del ¡114,4%!

Ha tenido suficiente difusión las reducciones e intentos de eliminación de los centros de investigación en ciencia y tecnología (CONICET, INTA, INTI y otros); en el campo de la salud pública aún prosiguen las consecuencias negativas causadas por los recortes presupuestarios. Los recortes a los magisteriales y emblemáticos Hospital de Clínicas, Posadas y Garrahan y todos los demás son de una máxima gravedad e incapacidad en el arte de ordenar la economía sin perder de vista el bien común, objetivo ético fundamental que preside cualquier acción de gobierno.

El Conicet, principal organismo de ciencia y tecnología del país

Jubilados y desocupados

Es inocultable la desazón de los jubilados y de los desocupados de hoy, que habita en el interior de cada uno de los argentinos que padecen este régimen inhumano. La viralidad del “no tener” de los jubilados y de los que no tienen trabajo, de los desocupados, la viralidad digital de los trolls, que como el Covid no dejan otras huellas que el mal de las enfermedades que propagan y las muertes que provocan, la viralidad de la pobreza.

La deuda corrupta es la madre de todos los males

Al escribir sobre la minería olvidamos decir que la obtención de las “entregas” de los recursos naturales tiene un costo importante. Cualquiera sea el origen de las mineras australianas, chinas, americanas, canadienses u otras, se deposita en el extranjero. No quedan rastros en los decretos y/o leyes del gobierno nacional, ni en los actos de los funcionarios de los gobiernos provinciales, ni en sus cuentas personales, ni en las sociedades que integran sus representantes ocultos.

¿Será por esta última circunstancia que el nominado por el Senado de los Estados Unidos a ser el próximo embajador en nuestro país, Sr. Peter Lamelas, anunció públicamente que recorrerá las 23 provincias “argentinas”(?) pronunciando una serie de conferencias en las que disertará sobre “Federalismo, Moral pública y Extractivismo”?

Como habrá comprendido el ciudadano de a pie, el extractivismo, lejos de ser un avance, atrasa hasta que el país esté en condiciones de extraerlo o contratar su extracción en condiciones técnicas como las que se exigen en Canadá, por ejemplo, que protegen el medio ambiente integral y se evitan los daños. Los daños que ensombrecen a nuestro país, lo despojan de sus riquezas espirituales y físicas, deterioran la naturaleza, perjudican a las poblaciones próximas y nos tornan inmunológicamente con una debilidad extrema mayor.

Sumado a eso, la corrupción de los empresarios y funcionarios públicos son los factores de violencia que, a lo largo de la historia, provocaron la caída de muchos gobiernos y más de un imperio. El lenguaje o discurso mentiroso es violencia negativa, que oculta la violencia del saqueo, la pobreza y la exclusión.

Un modelo que votaron muy pocos

Que la salud pública pase a ser la de los grandes sanatorios y prepagas, donde debe abonarse una cuota mensual de seiscientos dólares por mes por persona; que quien quiera tener una buena educación primaria, secundaria o universitaria deba pagar los colegios y universidades privadas, donde se paga en promedio más de mil dólares mensuales por alumno; que la seguridad sea enteramente privada es un modelo de país que nadie votó. El modelo de pasar todos los servicios públicos a manos de los comerciantes no es el modelo que votó la primer minoría del partido de “la libertad de mercado” en la primer vuelta, ni el de los votos que sumó después.