“Síganme los buenos”, una célebre frase del recordado comediante Roberto Gómez Bolaños, quien personificó al Chapulín Colorado, nos ayuda a activar la memoria de aquellos valores que necesitamos como sociedad, pero además de transmitirlos, como herramientas de superación y reparación. Al perder de vista esos valores, es posible caer inevitablemente en la violencia, la agresión verbal y el engaño:

1. “Síganme los buenos”, decía el Chapulín Colorado: Últimamente hemos visto cómo a través de la inteligencia artificial se alteran imágenes de personas públicas, para promocionar la inversión de ciertas sumas de dinero a cambio de grandes ingresos. Si bien la tecnología es neutra, depende de la intención con la que se use, así como es utilizada para el bien, también se torna eficiente para el mal, para lo cual debemos sumar gente de bien que advierta sobre acciones espurias, para que otros no reciban el daño, y no sean presa fácil de un muestrario de espejitos de colores ofrecidos por gente sin escrúpulos. Este proverbio antiguo lo resume muy bien “El Avisado ve el mal y se esconde, más los simples pasan y reciben el daño”

2. “Lo viejo funciona”: Esta expresión que aparece en la serie El Eternauta, nos interpela en el sentido que no todo lo nuevo puede reemplazar lo antiguo, de hecho, en lo arquitectónico aparece el estilo vintage. Y sin dejar de reconocer lo pragmático en los adelantos tecnológicos, como por ejemplo autos computados que corrigen una maniobra humana que podría terminar en un grave accidente, o la IA brindando terapia psicológica, no debemos olvidar el factor humano, comprendido en su dimensión social, psicológica y espiritual, que depende de valores que brinden estabilidad emocional en lo personal pero también en su interrelación con el entorno que lo rodea. “Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida” (Evangelio de Mateo 7:24)

3. Palabras que reparen y no que destruyan al prójimo: Me pregunto por qué eximios oradores no logran controlar su lengua, sino que emplean agraviantes expresiones hacia otros colegas, solo por pensar diferente. Una posibilidad sería la confrontación como estrategia de marketing, que puede generar visibilidad en medio de la proliferación actual de información generada por las redes sociales, pero el costo de dicha conveniencia termina generando una grieta en la sociedad, que es finalmente contraproducente a largo plazo para los fines que persiguen. El sabio consejo del apóstol Santiago en el Nuevo Testamento, bien podría convertirse en una ayudamemoria para el liderazgo actual “Un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque”

Que a través de estos medios mantengamos vigente la memoria activa, sabiendo que estamos a tiempo de llevar a cabo actos de reparación, que dignifiquen al otro, aunque pensemos diferente, trabajemos juntos por una justicia que engrandezca a la nación, como reza las Sagradas Escrituras.