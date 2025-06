Frente al horror la respuesta es la vida

Edificios en ruinas tras los bombardeos en la Franja de Gaza

“En el dramático escenario actual de una tercera guerra mundial en vilo, como ha afirmado repetidamente el Papa Francisco, yo también me dirijo a los grandes del mundo, repitiendo el llamamientos siempre actual: “¡Nunca más la guerra!” (Papa León XIV, 14-06-2025)

“Los niños no son números. Son rostros. Nombres. Historias. Y cada uno es sagrado”, decía el Papa Francisco.

Gabriel García Márquez ante la academia sueca al recibir el Premio Nobel de Literatura de 1982 dijo: “…frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Una ventaja que aumenta y se acelera: cada año hay 74 millones más de nacimientos que de defunciones, una cantidad de vivos nuevos como para aumentar siete veces cada año la población de Nueva York. La mayoría de ellos nacen en los países con menos recursos, y entre éstos, por supuesto, los de América Latina. En cambio, los países más prósperos han logrado acumular suficiente poder de destrucción como para aniquilar cien veces no sólo a todos los seres humanos que han existido hasta hoy, sino la totalidad de los seres vivos que han pasado por este planeta de infortunios”.

“Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: «Me niego a admitir el fin del hombre». No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica (¿Un arma nuclear? ¿Es tarde?). Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.” (del discurso de G. García Márquez, 1982, párrafos cit. por Victor Manuel Fernández en su obra “El Banquete de la Teología, Ed.BAC, Madrid, 2024 pag.176).

Todo lo creado por Dios es bueno

“Luego de la creación del ser humano, se dice que «Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno» (Gn 1,31)“. (Papa Francisco Enc.L.S. cap.II. N. 65, La sabiduría de los relatos bíblicos).

El papa Francisco ora junto a un muro erigido por Israel en su camino a una misa en la Plaza del Pesebre junto a la Iglesia de la Natividad, donde según la tradición nació Jesucristo, el domingo 25 de mayo de 2014, en Belén, Cisjordania. (AP Foto/Ariel Schalit, archivo)

Francisco se detiene luego en el Nro. 66 enseñando que “los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen, en su lenguaje simbólico y narrativo, profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no sólo externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado. La armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Este hecho desnaturalizó también el mandato de « dominar » la tierra (cf. Gn 1,28) y de «labrarla y cuidarla» (cf. Gn 2,15). Como resultado, la relación originariamente armoniosa entre el ser humano y la naturaleza se transformó en un conflicto (cf. Gn 3,17-19). (…) “hoy -prosigue diciendo el papa Francisco -el pecado se manifiesta con toda su fuerza de destrucción en las guerras, las diversas formas de violencia y maltrato, el abandono de los más frágiles, los ataques a la naturaleza.”

La libertad de elegir entre el bien o el mal

Todo lo hecho por Dios es bueno, bello y verdadero. No obstante el hombre hecho a su imagen y semejanza y que es muy bueno ha sido concebido portador de libertad. Puede hacer el bien o el mal.

Quien crea que es Dios, es un loco peligroso

“No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada. Esto permite responder a una acusación lanzada al pensamiento judío-cristiano: se ha dicho que, desde el relato del Génesis que invita a « dominar » la tierra (cf. Gn 1,28), se favorecería la explotación salvaje de la naturaleza presentando una imagen del ser humano como dominante y destructivo. Esta no es una correcta interpretación de la Biblia como la entiende la Iglesia. Si es verdad que algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza que, del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas. Es importante leer los textos bíblicos en su contexto, con una hermenéutica adecuada, y recordar que nos invitan a «labrar y cuidar» el jardín del mundo (cf. Gn 2,15). Mientras «labrar» significa cultivar, arar o trabajar, «cuidar» significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. Porque, en definitiva, «la tierra es del Señor » (Sal 24,1), a él pertenece « la tierra y cuanto hay en ella » (Dt 10,14). Por eso, Dios niega toda pretensión de propiedad absoluta cuando dice: « La tierra no puede venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía, y vosotros sois forasteros y huéspedes en mi tierra » aut. cit. op. cit. Nro. 67).

Masacre del pueblo palestino y guerras entre Israel, el ejército terrorista Hamás y el Estado de Irán

Como si la masacre del presidente israelí y su comando fuera poco, en este mes de junio de 2025 se iniciaron las acciones bélicas abiertas entre Israel e Irán. Más de 600 días de guerra entre el ejército de Israel y los ejércitos irregulares Hamás y Hezbolá. Invasión de la tierra del Pueblo y Estado Palestino. Un cementerio de más de 40.000 civiles inocentes asesinados, más de un millar de niños y niñas muertos por las bombas lanzadas desde los aviones del poderoso Estado de Israel contra el indefenso pueblo donde nació, se crió, predicó el amor, por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el prójimo y con la tierra Nuestro Señor Jesucristo. Un mundo indiferente ante la crucifixión de su Pueblo. Este cronista no puede desarrollar la historia de las relaciones conflictivas pero sí puede afirmar que el mensaje de la Biblia judeo-cristiana está siendo traicionado y traicionada la humanidad.

Alianza Netanyahu-Milei

Mientras tanto el presidente de nuestro país celebra su segunda visita a Israel en el último año y medio. Una y otra vez manifestó públicamente su adhesión al gobierno de ese Estado. Fue el único mandatario de un país ajeno que lo visitó después de la invasión a la Franja de Gaza y al inicio de los conflictos bélicos que mantiene esa nación judía. El mundo, representado en la Asamblea General de las Naciones Unidas repudia su accionar y lo ha conminado en distintas oportunidades a que respete las normas del Derecho Internacional.

Este cronista se ve obligado a hacer una brevísima mención de la relación personal que mantiene con miembros con la comunidad judío-argentina. Lo que resulta avalado por una sincera amistad con muchas personas de ese credo religioso durante muchos años. Conducta de integración y fraternidad ratificada durante su acción católica y su militancia en los diferentes quehaceres que llevó a cabo a lo largo de toda su vida. Luego es de considerar que más allá de lo formal Netanyahu no es el pueblo de Israel ni Milei es el pueblo ni la nación argentina. Dicho lo cual y a propósito de los compromisos asumidos por el actual presidente de nuestra nación quiero formular en carácter estrictamente personal las siguientes consideraciones. Se entiende que sólo una minoría de nuestros connacionales coincide con la ideología que profesa el economista a cargo de la presidencia actual. Su política de un ajuste que recae sobre los segmentos medio y bajo de la población gozan de un claro rechazo. Recae sobre los gastos de salud pública, investigación científica, educación pública y seguridad de una forma brutal y desconsiderada con la población de los menores y de los ancianos.

¿Los argentinos adherimos a las violaciones al Derecho Internacional y a las convenciones de Ginebra?

El apartamiento de los principios generales del Derecho Internacional Público son tan flagrantes como lo es la violación de esas normas por parte del presidente isralí a las convenciones internacionales de la guerra y la Declaración internacional de los Derechos Humanos. Brevemente -Dios mediante-, fundaremos jurídicamente estas afirmaciones de la mano del más grande jurista judío del siglo pasado, Hans Kelsen. Por otra parte, la conducta del actual gobierno israelí contrasta con la del gran líder Yitzhak Rabin quien firmó los Acuerdos de Oslo con los palestinos y recibió el Premio Nobel de la Paz 1994 junto a Shimon Pérez y Yasser Arafat. También contrasta con la labor de la primer ministro Golda Meir quien trabajó intensamente en la paz con Egipto. Consabida fue la amistad y las coincidencias del presidente Péres con el papa Francisco a quien recibió el 26 de mayo de 2014 en su residencia de Jerusalen mientras una sinfónica ejecutaba partituras de la ópera Aída, Marcha Triunfal de Giuseppe Verdi. Exhibieron ambos una gran fraternidad y admiración recíproca. Ambos luchaban incansablemente por la paz. Entonces tuvimos el gran honor de participar de la recepción y los discursos que coronaron una velada inolvidable. Claro que Benjamin Netanyahu que era el ambicioso y aguerrido primer ministro presidente del partido Likud. Ultraderecha israelí.

El horror no se supera con un horror mayor

Volviendo al presente este cronista debe decir que no puede compartir los deseos de amistad sumisa que exhibe el actual presidente argentino hacia el presidente de Israel. No solo por lo que como se sabe gran parte de su pueblo y del mundo lo repudia por ser enemigo del diálogo y de la paz. Aclaremos: no enemigo del diálogo y de la paz desde el 7 de octubre de 2023. Desde mucho antes de la agresión criminal de los terroristas de Hamas. Agresión terrorista y funcional a los más de 600 días de masacre del pueblo palestino que sobrevendrían. Por su política brutal e inhumana de odio y de intereses manifiestos contrarios al bien común y a la paz entre los pueblos. Gaza es un ghetto y su invasión habría sido planificada hace muchos años. Son gigantescos los intereses económicos. Todos los argentinos repudiamos el terrorismo. Pero el horror no se supera con otro horror mayor. Sería tanto como sostener que al hitlerismo se lo supera con más holocausto. Lo que leemos es siniestro. Desde luego el discurso del argentino contraría los valores cristianos y los principios y compromisos del diálogo interreligioso entre judíos, cristianos e islamistas que el papa Francisco practicó, pregonó y dejó como parte de su ejemplo. Su visita a Netanyahu contraría la historia nacional y pone en serio peligro los destinos de la Patria.

Foto de archivo del Papa Francisco llegando para celebrar una misa cerca de la Iglesia de la Natividad, en Belén May 25, 2014. REUTERS/Andrew Medichini/Pool/

EFrancisco decidió que el papamóvil sea un hospital móvil para los niños de gazatíes

El papa Francisco utilizó el papamóvil en una visita a Belén, Palestina, en su visita a Tierra Santa en 2014.

Millones de católicos del mundo se sintieron cerca del papa gracias a un vehículo especialmente diseñado para que sus saludos fueran próximos; también en él se trasladó entre los fieles en la Plaza San Pedro el Domingo de Pascua en su última aparición pública.

Esta iniciativa fue confiada por el Papa a Cáritas Jerusalén en los últimos meses. Un grano de arena para aliviar la terrible crisis humanitaria en Gaza. Según datos de Unicef, cerca de un millón de niños han sido desplazados. Muchos de ellos sobreviven en refugios superpoblados, enfrentando condiciones extremadamente precarias y con acceso muy limitado a servicios básicos como la salud y la educación.

Tras la muerte de Francisco el papamóvil se equipará con la más alta tecnología: material de diagnóstico, examen y tratamiento, incluidas pruebas de laboratorio, instrumentos de diagnóstico, vacunas, kits de sutura y otros suministros vitales. Por el momento la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza es intermitente. Según los arbitrios del gobierno de Israel, pero, una vez se reanude, el papamóvil contará con médicos y personal sanitario que atenderán a los niños de los rincones más aislados de la Franja.

Peter Brune, secretario general de Cáritas Suecia, quien está trabajando coordinadamente con el titular de Cáritas Jerusalén, escribió en un comunicado que “con el vehículo, podremos llegar a niños que hoy no tienen acceso a la atención sanitaria: niños heridos y desnutridos”. Y agregó: “Se trata de una intervención concreta, que salva vidas, en un momento en que el sistema sanitario de Gaza está casi totalmente colapsado”, explicó. Por su parte Anton Asfar, secretario general de Cáritas Jerusalén dijo: “Este vehículo representa el amor, el cuidado y la cercanía mostrados por Su Santidad hacia los más vulnerables, que expresó durante toda la crisis”. Brune agregó que el nuevo hospital móvil para niños “es también una invitación: que el resto del mundo ¡no se olviden de las necesidades de los niños de Gaza!”.