En memoria del Papa Francisco: un legado de diálogo, compromiso y esperanza

El Papa Francisco y el rabino Fishel Szlajen

Hoy escribo con el corazón lleno de pesar y gratitud, desde una posición única que el Papa Francisco me otorgó: la de ser el primer rabino académico en la historia designado miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida. Su decisión fue una muestra concreta de su visión inclusiva y de su firme compromiso con el diálogo entre las tradiciones religiosas. Este gesto, que me honró profundamente, no era sólo una invitación, sino también una declaración: las voces de fe no deben callarse ni separarse, sino unirse para buscar juntos un mundo más digno y justo.

Más allá del intercambio interreligioso, su liderazgo abrió las puertas a una reflexión profunda sobre el rol de los credos y cultos en los desafíos contemporáneos. En un contexto global donde las divisiones parecen insalvables, el Papa Francisco nos enseñó que la fe puede ser una herramienta poderosa para derribar muros y construir puentes. Su ejemplo nos invita a replantear nuestras estructuras de poder, a integrar la ética y la razón en la toma de decisiones, y a impulsar un modelo de convivencia basado en el respeto mutuo y la solidaridad.

Su partida no sólo deja un vacío, sino también un desafío para quienes hemos sido tocados por su liderazgo. El Papa Francisco nos mostró que las diferencias pueden transformarse en una fuente de enriquecimiento colectivo, pues cada perspectiva, por diversa que sea, suma a la riqueza del debate y al fortalecimiento del tejido social. Su capacidad para escuchar sin prejuicios y para tender la mano a aquellos en la periferia, o cercanos al olvido, se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Bajo su guía, el diálogo interreligioso trascendía el mero intercambio de ideas y se convertía en un compromiso genuino de aprender del otro, de transformar la desconfianza en respeto y de construir un espacio donde la dignidad humana fuera el punto de encuentro para proponer soluciones en favor del bien común.

Su visión también alcanzó el ámbito académico y ético, donde supo integrar el conocimiento científico y la reflexión espiritual. Los seminarios y encuentros que organizó reunieron a académicos y líderes religiosos de diversas partes del mundo para debatir sobre bioética, justicia social, inteligencia artificial, derecho, economía, política y protección del medio ambiente. En estos foros, la diversidad de opiniones no se veía como una barrera, sino como la semilla de soluciones innovadoras que contribuyen a toda la humanidad, reafirmando la idea de que la colaboración entre disciplinas es esencial para abordar los retos del siglo XXI.

Otro aspecto fundamental de su legado fue su compromiso con la justicia ambiental. Su insistencia en cuidar la creación y en reconocer la interconexión entre el ser humano y la naturaleza nos recordó que la fe también tiene la responsabilidad de proteger nuestro planeta. En un mundo amenazado por el cambio climático y la degradación ambiental, su ejemplo subraya la urgencia de unir esfuerzos para promover una ética ecológica que integre el desarrollo humano con la conservación del medio ambiente.

Una mujer deja un rosario junto a velas adornadas con la imagen del Papa Francisco

Por supuesto, en el transitar de estos foros, hubo momentos en los que mis propias creencias y enfoques diferían de las posturas predominantes. Sin embargo, lo que aprendí de Francisco es que el desacuerdo, cuando se aborda con humildad y apertura, puede ser la semilla de un diálogo más enriquecedor. Recuerdo innumerables ocasiones en las que el Papa no desestimó un punto de vista diferente, sino que lo acogió con genuino interés, buscando siempre ese terreno común donde los valores compartidos pudieran brillar. Esta actitud nos enseña que la diversidad de pensamiento no es un obstáculo, sino una oportunidad para crecer y construir juntos un futuro más inclusivo.

Su legado trasciende los límites de la Iglesia Católica y de la academia; es un llamado a repensar la función de las comunidades de fe en la sociedad actual. En un mundo marcado por discursos polarizadores y conflictos que fragmentan nuestra identidad, el mensaje del Papa Francisco reafirma que la empatía, la solidaridad y el compromiso ético son la base para un cambio real. Su vida fue un testimonio de que el diálogo y la cooperación pueden transformar la adversidad en una oportunidad para la reconciliación y la construcción de un mañana más justo.

Como rabino y académico, me resulta sumamente relevante subrayar el impacto de su liderazgo en la manera en que las tradiciones religiosas se relacionan entre sí. Su vida me ha dejado una pregunta que debemos responder colectivamente: ¿cómo podemos honrar su legado? La respuesta, creo, está en continuar lo que él inició. Debemos seguir construyendo puentes donde antes había muros, defender la dignidad de cada persona incluso en medio del desacuerdo, y comprometernos a que nuestras comunidades de fe sean un faro de esperanza en un mundo sediento de consuelo y dirección moral.

Finalmente, el Papa Francisco nos convoca a un compromiso integral que abarca lo espiritual, lo social, lo cultural, lo ambiental y lo intelectual. Su liderazgo se erige como una luz que nos guía hacia una sociedad en la que la diversidad sea celebrada y el diálogo, la herramienta primordial para superar las crisis y desigualdades. En la tradición judía es costumbre decir, זכר צדיק לברכה “Zejer Tzadik LiBrajá” (Que la memoria del justo sea una bendición), palabras que hoy honran a quien vivió una vida de justicia y bondad.

Hoy, mientras el mundo llora su partida, renovemos nuestra promesa de trabajar juntos, manteniendo y sin obliterar nuestras diferencias, nuestras identidades, pero orientadas a construir un mundo más humano, más amable y justo. Que el legado del Papa Francisco nos guíe a todos: un legado de diálogo, inclusión, dignidad y esperanza. Descansa en paz, Papa Francisco. Tu luz seguirá brillando en cada acción de compasión, en cada acto de diálogo y en cada puente que se construya en nombre de la humanidad.