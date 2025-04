Sigmund, el avatar

Los sistemas expertos de los 70 iniciaron la evolución de la inteligencia artificial aplicada a salud e investigación científica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros sistemas expertos surgieron en los años 70 y se expandieron en los 80 como una de las primeras formas de inteligencia artificial, diseñados para simular el razonamiento humano y resolver problemas complejos. Hoy, la IA se aplica en salud e investigación científica, desde diseñar tratamientos basados en imágenes hasta proyectar el impacto de una vacuna en los próximos 50 años, demostrando un enorme potencial en estos campos.

La Terapia Digital y la Autoayuda son tendencia con decenas de plataformas de servicios de terapia online, que ofrecen diferentes modalidades: teléfono, videollamada o chat, argumentando que la terapia online es conveniente, flexible y más económica que la terapia presencial, especialmente con un plan de suscripción. No es necesario desplazarse, podés reunirte con un terapeuta desde la comodidad de su hogar, lo que la hace mucho más viable que la terapia presencial para quienes buscan mejores opciones de atención médica.

Parejas, adolescentes y diversas problemáticas como ansiedad, depresión o TOC parecen ser atendidas desde la pantalla, al igual que muchos servicios virtuales promocionados en redes e influencers que fomentan la salud mental y el bienestar. Entre ellos, destaca “Terapia ChatGPT”, especialmente utilizada por adolescentes y jóvenes. ¿Deberíamos preguntarles a nuestros hijos si recurren a una IA para hablar de sus inquietudes, temores y problemas que no comparten con su familia?

Influencers, seguidos ciegamente por adolescentes y jóvenes, imparten conocimiento, sugieren y venden sobre dietas, entrenamiento, finanzas, inversiones, trading y ahora asistencia psicológica. Además, son admirados y vanagloriados dentro del entorno de pertenencia de nuestros hijos.

Paradigmático: las pantallas, diseñadas para ser adictivas como máquinas tragamonedas, fomentan la ludopatía infantil y una adolescencia extendida, con adultos que dedican horas diarias al juego. Steam fija su rango etario hasta los 34 años, ¿jugar es solo para niños? La falta de ética en la industria y la ausencia de controles facilitan tendencias peligrosas, mientras influencers monetizan y promueven juegos y apuestas online, moldeando conductas sin cuestionamientos.

Desahógate con Meta AI de WhatsApp o ChatGPT, sin necesidad de una terapia tradicional. La IA, sea cual sea, lo recuerda todo, permite hablar de sentimientos y problemas, y siempre ofrece una respuesta objetiva.

La cantidad de horas que los menores pasan jugando juegos electrónicos y consolas varía según la edad. Según la Academia Americana de Pediatría, los niños mayores de 6 años no deben jugar más de 60 minutos en días escolares y 2 horas en días no escolares. Los niños menores de 6 años no deberían dedicar más de 30 minutos al día a los videojuegos. Los adolescentes dedican un promedio de 2 horas diarias a jugar videojuegos en línea, mientras que las redes sociales ocupan un promedio de 3.5 horas diarias. Esto se traduce en un total de 5.5 horas diarias frente a las pantallas. Pero, lamentablemente, 1 de cada 4 adolescentes dedicará más de 6 horas de su día despierto a estar conectado.

Es necesario e imperioso regular y controlar el impacto de los influencers en las conductas y decisiones de nuestros hijos, especialmente en su salud e integridad. La responsabilidad de plataformas y gobiernos es ineludible, pero, por ahora, el recurso inmediato está en casa: el diálogo, los límites en el uso de la tecnología y la supervisión. Es momento de menos pantalla y más familia.