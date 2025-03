Por qué un sistema sin Banco Central puede funcionar mejor

La reserva fraccionaria no es fraudulenta. La reserva fraccionaria, donde los bancos mantienen solo una parte de los depósitos como reservas, permite un uso más eficiente del capital. Siempre que cumplan sus compromisos, no hay fraude. La competencia disciplinaría estas prácticas, la cual permite un uso más eficiente del capital y ha existido históricamente en sistemas bancarios estables. Mientras los bancos puedan cumplir sus compromisos con los depositantes, la reserva fraccionaria no representa un problema. En un mercado libre, los bancos serían disciplinados por la competencia y la vigilancia de sus clientes.