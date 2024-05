Javier Milei ratificó que cerrará el Banco Central: “Estamos domando con mucho éxito la inflación”

Javier Milei

Javier Milei presentó en Madrid su libro “El camino del libertario” en la sede del diario La Razón, del Grupo Planeta, y, ante un colmado auditorio, dejó varias definiciones políticas y económicas con fuertes críticas a la oposición y a la herencia recibida. Entre otras cosas, el Presidente ratificó que cerrará el Banco Central, habló de competencia de monedas en sintonía con Luis Caputo y dijo que levantará el cepo cambiario.

“Sigue en pie absolutamente”, fue la respuesta que dio el jefe de Estado sin titubear al ser preguntado sobre si finalmente planeaba concretar el proyecto de cerrar el organismo estatal, que fue una de las ideas principales de su campaña electoral.

En este sentido, hizo un repaso por sus pasos antes de llegar a Casa Rosada y calificó como “un error” su triunfo en las elecciones: “Siempre dije que mi caso es un canto al error tipo 2. El tipo 1 es cuando hiciste todo bien y le salió mal. El tipo 2 hizo todo mal y le salió mal. Soy economista, que no son personas muy queridas. Por mi especialización uso mucha matemática, o sea que es un segmento más chiquito. Además, siendo especialista en crecimiento económico en un país enfermo de keynesianismo, menos. Y además liberal en un país de zurdos, era imposible. Pero hicieron las cosas tan mal que acá estamos domando con mucho éxito la inflación”, expresó.

Siguiendo la misma línea, Milei recordó y cuestionó algunas de las medidas implementadas por el kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández, como el control de precios, y dio un detalle de los números de la inflación que recibió cuando asumió la presidencia del país el pasado 10 de diciembre de 2023.

Milei en la presentación de su libro en Madrid

“Durante la última etapa del kirchnerismo, antes de que llegáramos nosotros al poder, frente al hecho de que estaban subiendo los precios y no les cumplían los acuerdos, y aparecía el desabastecimiento, por lo cual también hay ley de abastecimiento que nosotros hemos eliminado con el DNU, mandaron a la patota de los sindicatos con palos para controlar los precios. Está claro que eso es una aberración”, criticó el Presidente como uno de los errores cometidos por la gestión anterior.

Y agregó: “Nos dejaron plantada una hiperinflación. Cuando llegamos estaba corriendo al ritmo del 1% diario, es decir, al 3.700 anual. En la segunda semana de diciembre ya estaba al 7500. La mayorista estaba en 54% que anualizado da 17 mil y hoy se va a estar conociendo los datos de inflación mayorista con un derrumbe verdaderamente fenomenal. Recibimos el país con déficit gemelo por el equivalente al 17% del PBI. Piensen que 4 es alerta amarilla, 17 imagínense”.

En línea con su discurso, y a fin de compartir los resultados de sus políticas económicas en estos primeros meses de administración libertaria, el jefe de Estado aseguró que Argentina viene de una “decadencia de más de 100 años” pero cuando “se le saca la pata opresora del Estado a la política, las sociedades florecen”.

El libro del Presidente 'El camino del libertario'

“Nos decían que era imposible ajustar en el tesoro más que un punto y nosotros tuvimos una política de mucha austeridad y terminamos haciendo un ajuste de 7 puntos del PBI por eso ahora podemos relajar un poco las condiciones. Llevamos 4 meses seguidos de superávit financiero. En menos de cinco meses hicimos un ajuste de 14 puntos y empezamos a mudar la deuda desde el Banco Central hacia el Tesoro como debería haber sido siempre. Estamos logrando encaminar la inflación vía una política fiscal muy dura y un sinceramiento del mercado de cambios”, subrayó al respecto.

Asimismo, el libertario dijo que ya hay indicadores que muestran una recuperación de la economía. “No era imposible, sí se puede. Hay que tener el coraje. Aunque el camino no es uniforme. Ustedes saben a donde quieren ir. En el medio hay escollos que hay que esquivar y también los que les tiran torpedos desde afuera, propios y ajenos. No es una tarea fácil”, destacó.

Finalmente, Milei recordó que cuando asumió la Presidencia la única opción que tenía era el shock económico porque “el gradualismo siempre termina mal”. “Sabíamos que el aumento del ahorro no iba a tener como contrapartida inversiones y es la reacción en los números de la primera parte, por eso le dije a la gente que no había plata y que iba a doler”, dijo.

Y concluyó: “Tocamos piso. Ahora, ¿cómo viene la recuperación? En el corto plazo, con la recuperación de la demanda, con los salarios ganándole a la inflación con alimentos y bebida, jubilaciones ganándole a la inflación”.