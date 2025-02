Netanyahu en Washington

El mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el Despacho Oval de la Casa Blanca (AP foto/Evan Vucci)

Fue el primer viaje al exterior de Benjamín Netanyahu, después de que los fiscales pidieran orden de detención en su contra, y tal como se esperaba, antes se concretó la orden ejecutiva de la Casa Blanca que castiga a todos aquellos que, desde la Corte Penal Internacional, actúen torcidamente en contra de aliados y/o funcionarios estadounidenses.

El primer ministro de Israel viajó con al menos tres temas en su mente, 1) apoyo para continuar hasta la victoria total contra Hamas, 2) un acuerdo para erradicar el peligro de una bomba atómica iraní, y 3) que se avance en un tratado con Arabia Saudita además de, por cierto, seguir posponiendo lo que un día va a ser inevitable, su renuncia vinculada a un futuro juicio que lleva años tratando de evitar.

Imagino que los temas mencionados fueron conversados en la cumbre entre ambos; sin embargo, todo tema quedó en el olvido apenas el presidente Trump mencionó su plan para Gaza en la conferencia de prensa, tema que la trayectoria y estilo de Trump asegura que va a seguir vivo.

Combatientes de Hamas (AP Foto/Abdel Kareem, archivo)

De hecho, inmediatamente después, se le quitó visibilidad a lo que hizo ruido, como por ejemplo, asegurando la portavoz que no habrían tropas estadounidenses. Además, que con toda seguridad, se usará la ayuda que presta Washington para que se acepte alguna cantidad menor de refugiados, pero nunca en los números que se necesitan. Esto va a consideración que las reuniones organizadas -con el fin de dar refugio a la población de Gaza- ninguna tuvo éxito, ni la de la Liga Árabe y ni la de los países musulmanes, a donde acudieron 53 naciones. En ambas reinó la hipocresía habitual de “apoyar” a los palestinos, pero ningún país quiso recibirlos como refugiados, feo pero real.

La propuesta de Trump se aleja de todo lo que alguna vez se pensó que podía ser la solución de este conflicto, partiendo por la idea original de la ONU, en el sentido que tal como señala la resolución aprobada en 1947, según la cual se crearían dos Estados, uno judío y otro árabe. De tal forma que, hasta 1967, Gaza fue parte de Egipto (que al acordar en 1978 la devolución del Sinaí con Israel rechazó que se agregara Gaza) y la Cisjordania (Judea y Samaria en términos históricos) como parte de Jordania que, al ocupar Jerusalén Este, acabó hasta hoy con la obligación de internacionalizar dicho sector de la ciudad. Por la época, no se dice Estado palestino (todos quienes allí vivían lo eran bajo los imperios), lo que vino después y sigue siendo la base de toda solución.

En todo caso, apenas terminó la conferencia de prensa, las reacciones fueron inmediatas y mayoritariamente de condena y de rechazo, donde más importaba, no en Europa o la ONU, sino en el mundo árabe sunita, que en general ha tenido una actitud de comprensión con Israel y EEUU en este conflicto. No solo entre los palestinos, sino que el rechazo fue inmediato en Arabia Saudita, que oficialmente señaló lo que ha dicho antes, a pesar de que, de hecho, existe con Israel una relación cercana, aunque no oficial, en temas de seguridad y en todo lo que tiene que ver con el adversario común, Irán. Lo que dijo el príncipe regente, a través de un portavoz, fue que para un cambio oficial de posición se necesitaba que se avanzara en el Estado palestino.

Militares israelíes caminan durante una operación del ejército israelí en Yenín, en la Cisjordania ocupada por Israel (REUTERS/Raneen Sawafta)

¿Por qué Trump dijo lo que dijo? En general, Trump, dice todo lo que tiene en mente en las conferencias de prensa, es pensamiento hablado. Ha hecho bien en enfrentar los temas del Medio Oriente en forma novedosa, de ahí el éxito de los Acuerdos de Abraham en su primer gobierno, que hoy se reconoce, a pesar de que fueron recibidos con una andanada de críticas.

Hace bien en proponer ideas frescas, en lo que se traduce del inglés como “pensar fuera de la caja” y en señalar la larga lista de fracasos, ya que, solo en EEUU no hay presidente que no haya tenido algún plan de paz desde la Guerra de los 6 días, a lo que hay que agregar algunas de secretarios de Estado, como por ejemplo, Henry Kissinger después de la guerra de Yom Kippur en 1973. Al respecto, Einstein calificaba de “locura” repetir ideas fracasadas y esperar resultados distintos.

Sin embargo, en este caso todo opera en contra, partiendo por el hecho que la propuesta de mover millón y medio o dos millones de personas va en contra de una de las ideas centrales de su MAGA, Make America Great Again, de “Paz a través de fuerza”, en el sentido de sacar a EEUU de conflictos bélicos en vez de iniciar nuevos, y durante la exitosa campaña electoral exhibió con orgullo el hecho que en su primer mandato eso se cumplió. Y evidentemente, “hacerse cargo” de Gaza, despertaría inmediatamente una coalición de fuerzas en su contra, encabezada por Hamas y por Irán, involucrando a Washington en forma tan directa que más bien lo encadenaría por un tiempo muy prolongado. Si EEUU fracasó en Irak, de tal modo que el antiguo enemigo de Irán, hoy es más bien un protectorado, y si necesitó 20 años para salir derrotado de Afganistán, ¿qué hace pensar que en Gaza podría tener éxito, en un lugar donde todos han fracasado?

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante la conferencia de prensa con Donald Trump, en Washington (REUTERS/Leah Millis)

Incluso hoy, la prensa internacional ignora deliberadamente que el origen inmediato de lo que ocurre es la decisión de Hamas de invadir Israel el 7 de octubre de 2023, cuando había un cese del fuego de un conflicto anterior, a lo que hay que agregar el uso deliberado de la población civil de Gaza como escudo humano, práctica que constituye violación de los Convenios de Ginebra, el marco legal para las guerras en el mundo, ya que el respeto a los derechos humanos es una obligación para todos nosotros.

Cuando pienso que motivó la propuesta de Trump, se me ocurre solo una cosa, la población civil de Gaza, esos dos millones a quienes Hamas asegura destrucción, no solo por la reacción israelí, ya que en el tipo de batalla urbana que eligió, como los explosivos que fueron puestos en todos los edificios para esperar la respuesta militar. Por lo demás, ese escenario catastrófico les asegura también una supervivencia, ya que ahora, como en ocasiones anteriores, el costo es tal para la población civil, que la opinión pública mundial y el propio Estados Unidos no le permite a Israel derrotar del todo al yihadismo, tal como lo hiciera, y aún peor, Rusia con los chechenos o EEUU con ISIS.