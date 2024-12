Los recursos naturales son para el bien de todos

Yacimiento de litio en Jujuy

“La luz siempre viene de arriba” (Byung-Chul Han, El espíritu de la esperanza, pág 44, Herder, 2024).

“La pasión por el cuidado del mundo es una mística que moviliza a vivir el equilibrio ecológico ‘el interior consigo mismo, el solidario con los otros, el natural con todos los seres vivos y el espiritual con Dios’” (LS 210).

“No nos desanimemos, si grande es la amenaza, mayor aún es la oportunidad de solución de nuestros problemas ecológicos.” «Caminemos cantando. Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten la alegría de la esperanza» (LS 244).

Las tierras argentinas son una de las fuentes más ricas en recursos renovables y no renovables, por designio de Dios, para beneficio de todos. Todos somos acreedores de esas riquezas. El pueblo tiene que saber de qué se trata.

La gran riqueza de nuestras tierras -al igual que las de otras naciones de América Latina y de África -provocaron desde el fondo de nuestra historia la codicia y la violencia de los poderosos de Europa y de las burguesías locales. Precisamente la fragmentación de Latinoamérica fue alentada por los intereses de las naciones del viejo continente que pujaron por el manejo del oro y la plata primero. Por la fuerza o enmascaradas con ideologías como la del libre comercio. España, Portugal e Inglaterra. Como ya lo hemos recordado en 1823 nació el mecanismo de “la deuda externa”, en aquel entonces con Inglaterra, como medio de extorsión, negociación y dependencia. Te concedo más plazo a cambio de esto o aquello.

El extractivismo fue anterior y posterior al momento en que Latinoamérica se partiera en 20 pedazos de territorio para conformar 20 naciones independientes a cada una de las cuales los europeos se encargaron de vestir con veinte trajes liberales a medida para que no fueran 20 estados unidos. Así como también lo fue en el África colonial y la suma de naciones dependientes en lo que luego se convirtió.

Y el iluminismo continuó seduciendo y domesticando a nuestras clases dirigentes que, permitieron que aquellos se llevaran nuestros metales preciosos a sus tesoros. Tesoros con los cuales los europeos más inteligentes alimentaron su industrialización y desarrollo. Algo parecido a lo que hicieron con el continente negro.

Patiño y el estaño boliviano, un ejemplo paradigmático

Un ejemplo más reciente -segunda mitad del siglo XIX hasta mediados del XX -los ingleses, de quien un tal Simón Patiño había sido dependiente, le dijeron que era libre de hacer lo que quisiera con el estaño de gran pureza cuya veta descubrió. Era exclusivamente suya, le dijeron y efectivamente bajo la órbita de ese pensamiento privatista y liberal de la compañía exportadora llegó a ser el hombre más rico de la tierra. Tras su muerte y la de su hijo su fortuna -siempre depositada en la banca de Londres se licuó en el Primer mundo y su Patria de origen -Bolivia a la que le agotó el estaño- siguió siendo uno de los países más dependientes y pobres del planeta. Acaso con el solo orgullo de haber sido durante muchos años el principal exportador de ese mineral. Otro tanto podría decirse de la extracción y exportación de diamantes y de oro en el Congo, hoy República Democrática del Congo, en África. Sólo que en este último ejemplo no fue un congolés el magnate de los diamantes y el oro sino el reino de Bélgica.

La licuación de la relación política del dirigente y la gente

Volviendo al presente, digamos que Argentina tiene una dirigencia cada día más líquida, débil, efímera y atada a intereses extranacionales. Dependiente. En esta etapa de su neocolonialismo liberal capitalista y pseudo democrático, recientemente restaurado, anticipa una profunda crisis de representación y de poder.

No podemos dejar de actualizar la calidad de nuestros dirigentes. Convengamos que se extinguieron los patriotas. El último patriota fue Perón y el último idealista fue Alfonsín. Hoy, en su mayor número carecen entre otras cosas de la virtud de “dirigir” a la “gente”; en el mejor de los casos dirigen a los funcionarios que los asisten y a los guardaespaldas, pero la relación política entre dirigente de la ciudad y el ciudadano de a pie, cuando existe, está muy lejos de responder al ámbito de la política. Entendiendo por política el diálogo que tiene que ver con el gobierno de los Estados.

Los legisladores de hoy, como decía un viejo amigo son “diri” sin “gente”. No dialogan con la gente, son como maestros sin sabiduría, viven ensimismados en su concurrencia a las legislaturas y apartados de la gente. Muchos se dedican a acumular ventajas y a contar dinero. El ejemplo de estos días del bochornoso caso Kueider es tan natural que casi no llama la atención.

A las listas no los sube la gente del pueblo sino aquel que detenta el poder -generalmente económico propio o delegado. La gente, en todo caso, vota la marca que más le “gusta” o le conviene en lo personal, la cual tiene más o menos fuerza conforme a la publicidad y al espectáculo televisivo, radial, o producido a través de las redes sociales. Todo, relacionado con la inversión, el arte y la fama pero nunca con el diálogo interpersonal, la comunicación o el debate sobre cuestiones que atañen al bien común o a medidas de gobierno. Estas le son enteramente dadas, impuestas, canjeadas en los despachos.

La democracia es un tesoro que no se construye virtualmente

El diálogo político no puede ser sustituído por el intercambio en las redes sociales de la web. Se pueden construir muchas cosas pero en política es una práctica contra natura. Así como no se puede construir una relación amorosa plena o un castillo en la arena que no se caiga. La relación política debe ser principalmente interpersonal.

Cuando debemos manifestar la voluntad en cualquiera de los grandes temas, el aire, los recursos naturales, la minería, la forestación, los incendios, la fauna o la flora, las riquezas del mar, las jubilaciones, la salud pública, la educación, etc. en los cuales los argentinos deberíamos encontrar definiciones y proyectos en paz y en unidad, con transparencia -carecemos del diálogo. Y se produce el vacío. Carecemos del diálogo necesario porque carecemos de partidos y confundimos los partidos con la “personería”. La voluntad con el sello, meros sellos; un partido existe en cuanto tiene vida de realidad, camina, fija rumbos, celebra, manifiesta. Las redes sociales son medios de comunicación pero no pueden sustituir sino de manera absolutamente insuficiente e irregular a las relaciones interpersonales.

Las decisiones políticas no son cuestiones menores, baladíes, superficiales. De la decisión de tomar uno u otro camino depende el crecimiento económico, el bienestar de nuestra familia y de nuestra comunidad y el futuro de nuestro pueblo. Y de las decisiones dialogadas depende la vida de los partidos y de partidos vivos y no meras cáscaras vive la democracia. Lo contrario es una simulación y un mal presagio.

Las decisiones políticas sobre el destino de los recursos naturales no nos son ajenas

Volviendo al tema de los recursos naturales, ¿de qué paradigma parten los dirigentes nacionales y provinciales? ¿Acaso ello fue materia de debate durante las campañas electorales?

Está claro que los católicos partimos del paradigma de una ecología integral (verde y social) pero que muchos de los dirigentes de los diferentes partidos comulgan con el paradigma antropocéntrico y utilitarista. A su vez, unos pueden estar de acuerdo con un modelo de país industrializado y rico y otros con una concepción de un país solo agropecuario. ¿Están asociados con el pueblo, sus necesidades y en el bien común o están pensando en sus intereses particulares o de grupo? (Infobae, 14/8/2022, “Explotación del litio, una cuestión de Estado”).

Un ejemplo. El pueblo sanjuanino, ¿ve las ventajas de la extracción y exportación de oro de la Barrick Gold en Veladero al cabo de haber extraído y exportado millones de onzas a lo largo de las últimas décadas? ¿Ha mejorado su buen vivir en los últimos 20 años?

Las preguntas que los gobiernos nacional y de provincias mineras debieran contestar

¿Quiénes son las multinacionales mineras instaladas o en vías de instalarse en el norte, sobre la ladera cordillerana, los planes binacionales y referidos al mineral (plata, cobre, petróleo) existente en el sur argentino? ¿Cuáles son las condiciones que rigen? ¿Cuáles son las regalías que reciben o recibirán las provincias? ¿Qué impuestos les corresponde o corresponderá pagar a la Nación por la exportación de ese mineral? ¿Quién y cómo se controla la producción y los valores declarados en boca de pozo? ¿Cuáles serán los cupos que deben ser reservados en nuestro país para la elaboración de productos industriales?

Cumplimiento de las normas de derecho ambiental

¿Cumplen con las normas de protección de las poblaciones de cada región? ¿Se cumplió o se cumple con los estudios de impacto ambiental y social? ¿Las audiencias previas e informadas? ¿Está salvaguardada la obligación de no contaminar las aguas de las napas, de los lagos y de los ríos?