El recuerdo de Alfonsín y su legado democrático

“La paz es frágil, pero hay muchas expectativas de que la paz regrese”. La frase Pertenece al Dr. Juan Carlos Chachques, argentino que vive en París, galardonado por su trabajo científico en Francia con la Legión de Honor. Suena difícil de compartir cuando el mundo y nuestro mundo interno están atravesados por tantas guerras al mismo tiempo. Las que matan personas. Las que hunden sueños. Las que hieren posibilidades de una vida mejor.

Parafraseando al Dr. Chachques, podríamos decir “la democracia es frágil, pero hay muchas expectativas que su fortaleza regrese”. Suena tan irreal, como hablar de paz en medio de las balas. La democracia especialmente la reformada en 1994 con la nueva Constitución, se consolida con partidos políticos fortalecidos. Uruguay, Brasil, Estados Unidos, tienen partidos fuertes y consolidados. Argentina, no. El presidente Milei no tiene partido, tiene un proyecto en construcción llamado La Libertad Avanza.

El diccionario define a la libertad como la capacidad de un individuo de poder obrar según su propia voluntad. Pero subraya el contexto de libertad negativa, que es la capacidad para desafiar las restricciones del otro sobre la propia vida.

Capítulo Mondino

Resulta un episodio menor. Algunos especialistas señalan que su principal fortaleza para ser Canciller era que hablaba inglés. También es catalogada como superficial. Algunos afirman que el traje le quedaba grande. Y que un grupo de diplomáticos pensó que a través de ella podrían manejar la política de Cancillería, desconociendo el ABC de la política exterior: guste o no, es el Presidente de la Nación el que la define. Y los diplomáticos son como los pilotos de las aerolíneas, quienes deben llevar adelante con exactitud el plan de vuelo que decide el jefe de operaciones de la compañía.

Un dato tal vez curioso: Argentina sólo tuvo desde la recuperación democrática –y por seis meses- una Canciller de carrera: Susana Ruiz Cerutti. Al consultar su parecer al ex vice canciller Andrés Cisneros, su respuesta fue: “Lo más probable es que se haya tratado de un error entre burocrático y de inexperiencia, del grupo de profesionales elegidos por Mondino para asesorarla”. Sobre el nuevo canciller, Gerardo Werthein, se destaca que conoce bien al Presidente.

El mayor éxito de la política exterior de Argentina reside en acompañar a Brasil. Datos: Brasil le vende a China por U$S 122 mil millones, Argentina por U$S 5 mil millones y le compra por U$S 15 mil millones. Brasil tiene un superávit de U$S 60 mil millones. Argentina tiene un déficit con China de U$S 10 mil millones. El 75% de las carnes argentinas tienen destino chino.

En cuanto al tema de la represa Néstor Kirchner; la mayor obra pública que China tiene fuera de su territorio, destrabar el conflicto es para el gobierno argentino la llave para cualquier avance en la relación político-económica. Los entendidos dicen que China está a la derecha de Milei en lo económico.

Capítulo Raúl Alfonsín. El ex Presidente no merece recibir agravios. Y mucho más cuando no está presente. Alfonsín no volvió al poder después de su presidencia. Pero la cultura democrática quedó firme. Agredirlo es agredir a la democracia toda. Y esto sucede en boca de un recién llegado a la política. No vale todo. La contemplación que un sector del radicalismo sigue teniendo por el libertario, luego de sus dichos, debieran marcar un antes y un después.

Consultado al respecto, el Dr. Federico Storani indicó: “Muchos de nosotros reivindicamos a Alfonsín como un gran estadista, pero lo que nadie tiene dudas a esta altura es que fue un extraordinario demócrata y lo demostró con hechos: durante la dictadura en la defensa por los derechos humanos presentando hábeas corpus jugándose la vida; como Presidente fue absolutamente coherente con esto. Los dichos de Milei son absolutamente falsos.

Me consta que Alfonsín intentó hasta último momento salvar la institucionalidad y al propio Presidente. Cuando De la Rúa decide renunciar, Alfonsín acuerda con otro gran actor de ese momento el Dr. Eduardo Duhalde, para que funcionaran los mecanismos institucionales y que no se produjera un vacío de poder absoluto. Surgió así un gobierno de coalición virtuoso, el Dr. Remes Lenicov desactivó la bomba de la convertibilidad que nos tenía atrapados y el Dr. Lavagna inició un período virtuoso de la economía argentina”.

Sobre los dichos del Presidente: “es su forma, y a su vez su método, como el recomendado por Steve Bannon, principal asesor de Donald Trump”.

A propósito, cobra vital importancia lo que la vice gobernadora santafesina Gisela Scaglia manifestó: “en el día a día, sin que Macri y el PRO estuviesen sosteniendo –sin nada a cambio-, el Presidente Milei con su agresividad permanente que ya cansa a la gente, no se sostendría”.

Remata diciendo: “para el grueso de la gente, el Dr. Raúl Alfonsín tiene un estatus casi heroico”. Gisela Scaglia (PRO) preside la Fundación Pensar en Santa Fe, relanzada esta semana con la presencia de la presidenta en el orden nacional, María Eugenia Vidal. “María Eugenia se propuso como desafío que Pensar tenga tanta incidencia como el partido y que sumemos cuadros técnicos. Fundamentalmente federalizarla”.

Capítulo encuestas. Según Gustavo Córdoba, Consultora Zuban Córdoba: “Estamos notando un cambio cualitativo en el apoyo al gobierno. En mayo el 100% de la gente que lo apoyaba mantenía su apoyo sin peros,. En octubre de ese universo sólo el 50% lo mantenía”.

Capítulo Estados Unidos. Ante un empate técnico de los candidatos, la definición está en cuantas mujeres u hombres concurran a votar. Si hay mayoría mujeres: gana Kamala Harris. Si hay mayoría hombres: gana Donald Trump. Estos datos a hoy no son medibles.