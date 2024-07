Milei tiene en sus manos la posibilidad de dolarizar la agenda verde

Argentina tiene una oportunidad histórica de recibir toneladas de dólares en sus exportaciones tangibles e intangibles (Imagen ilustrativa Infobae)

“Las sociedades que esperan su felicidad de mano de la naturaleza, esperan una cosa que es contraria a los gobiernos”, diría hoy el gran Juan Bautista Alberdi.

Creo en la honestidad de un presidente que viene a cambiar las reglas del juego para el bien de todos los argentinos y ordenar las cuentas de una vez por todas. Pero también creo que los líderes que no comprendan que ya no son sólo líderes locales sino globales, perecerán en el camino. Nayib Bukele lo entiende desde El Salvador, por eso es el jefe de Estado con mayor imagen positiva del continente y el más popular de la región, lo que le permitió alzarse con la reelección con cerca del 85 por ciento de los votos.

Las viejas estructuras dirigenciales han quedado expuestas como nunca. El monopolio establecido tiene tantas grietas que ya no es posible llamar al plomero, una vez más. Los sistemas de legitimización de las democracias han quedado obsoletos, votar cada dos años es una eternidad para un mundo que se mueve en tiempo real. Cómo no saberlo cuando los partidos nuevos derrotan a partidos políticos centenarios.

Pero la maximización de las libertades individuales necesita de agua (limpia), aire (puro), energía (renovable) y tierra (sana), o volveremos a la época de la supervivencia más básica, que sólo derrumbará la estabilidad de los países.

Argentina tiene una oportunidad histórica de recibir toneladas de dólares en sus exportaciones tangibles e intangibles. Alcanzan algunos ejemplos:

Podría ser una gran nación exportadora de cosechas orgánicas certificadas cumpliendo con las normas de deforestación cero, atendiendo necesidades reales de los mercados mundiales premium otorgando valor cualitativo y altísima competitividad a los productos nacionales.

Convertirse en un vendedor líder de tecnología y desarrollar un mercado de carbono que produzca certificados de alta calidad para las empresas del mundo.

Liderar una industria de construcción de emisiones negativas con materiales derivados de los desechos de la agricultura.

Nota para memorizar: el mercado financiero global ya decidió ir a la descarbonización de sus portafolios. Billones de dólares esperan una señal para generar inversiones en construcción, agricultura, transporte, energía y tantas otras áreas sensibles.

Lo subrayo en cada una de mis exposiciones promoviendo el potencial de Argentina en cada rincón del mundo donde me toca estar: pongámosle un número al capital natural porque Argentina está sentado del lado de los acreedores ecológicos. La discusión internacional debe centrarse en abandonar el Producto Bruto Interno (PBI) como la medición primaria. En cambio, debería reemplazarse por la Biocapacidad Neta (BN), que es la capacidad de los países para regenerarlos. El fundamento de esta urgente necesidad se encuentra en el hecho de que la expansión económica ilimitada ya no es posible, porque no hay recursos para alimentar una narrativa que sirvió de forma efectiva después de la Segunda Guerra Mundial y que ya no es una medición real.

Humildemente, insto al presidente Javier Milei, desde esta columna en la que pretendo despertar sentidos y oportunidades de desarrollo, capacidades e inversión, a que considere seriamente que tal vez la agenda verde es la oportunidad de garantizar mayor liberalismo. O, quizá sin ella, no habrá liberalismo posible en un planeta devastado.

Nos han educado diciendo que la tarjeta de crédito de recursos naturales era ilimitada y que la economía podía crecer indefinidamente. Pues el éxito del sistema de consumo aceleró el proceso hasta superar los límites naturales, mostrándonos una realidad que debemos enfrentar y resolver. De no hacerlo, pondremos en juego todos los derechos adquiridos por generaciones hasta el día de hoy.

Voy a volver a dirigirme al jefe de Estado con unas preguntas que pretenden sacudir pensamientos y acciones que llevamos con nosotros desde hace décadas: ¿y si se convierte en el Presidente que saldó la ley de presupuestos mínimos?, ¿el que realizó el canje de deuda por naturaleza más grande de la historia?, ¿el que detuvo la deforestación y aumentó las áreas protegidas hasta el 30%?, ¿el que se llevó el voto joven de la tecnología y la ecología?, ¿el que organizó el mercado voluntario de carbono?, ¿el Presidente que obligó a las provincias a cuidar sus recursos naturales para el futuro de todos los argentinos?, ¿el que castigó la contaminación y expulsó a los barcos furtivos de las aguas argentinas?, ¿el que mudó la capital del país a La Pampa así ya dejan respirar a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?, ¿y si liderás un gran Pacto Sostenible camino a dolarizar la agenda verde?

Termino como empecé, actualizando otra frase de nuestro creador de la Constitución de 1853 para un mundo en crisis de recursos naturales: nuestra Patria es el suelo.