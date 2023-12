Perspectivas geopolíticas 2024

EEUU. Debido al costo político que le significa el apoyo a Israel, EEUU necesita mantener abierta la guerra contra Rusia en Ucrania porque el 2024 es un año electoral y no hay mejor campaña política que la de tener un enemigo externo. Pese a la recuperación económica, la imagen de Biden no es muy fuerte y Trump sigue en carrera. Que gane uno u otro es decisivo en la política internacional, por sus matices geopolíticos y no por el nacionalismo que ambos aprueban a favor de la política de reindustrialización interna.