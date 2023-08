Recalculando

Javier Milei fue el candidato más votado en la PASO (Gustavo Gavotti)

Tras la sorpresa por el impactante resultado del pasado domingo, los sentimientos de euforia, frustración o preocupación que experimentaron los tres principales candidatos confirmados van paulatinamente quedando atrás para dar forma a los principales lineamientos de una campaña de 65 días en los que se definirá quiénes estarán en el casi inexorable balotaje de noviembre.

Es que más allá de que la primera escala de este largamente esperado proceso electoral tuvo un claro ganador -en lo fáctico y en lo simbólico-, está muy claro que aún no hay nada definido. Si bien se despejaron algunos lógicos interrogantes, se profundizó la incertidumbre y, en función de la combinación de diversas variables y posibles contingencias, son múltiples los escenarios posibles de cara al próximo 22 de octubre. Al igual que antes de las PASO, la sensación instalada es que “todo puede pasar”.

En primer lugar, no debe perderse de vista que más allá de los ganadores y perdedores en las urnas, se terminó configurando un verdadero escenario de tercios, incluso menos “imperfectos” que lo que algunos habían vaticinado. La diferencia entre el primero y el tercero es de menos de 3%: entre Milei y Bullrich fue de 418 mil votos y, entre esta y Massa, apenas 237 mil votos. En segundo lugar, no hay que olvidar que 13 millones de personas no fueron a votar, votaron en blanco, anularon sus votos, o se quedaron sin candidatos porque no superaron el umbral de 1,5%, habiendo allí un importante margen para crecer.

En este contexto, mientras en las terminales de campaña de los tres candidatos en disputa se siguen analizando y revisando los resultados de las PASO -desagregando los mismos por distritos y perfiles de votantes-, llevando adelante los primeros estudios cualitativos (focus) para escudriñar el impacto del resultado en el ya complejo humor social reinante, y evaluando la eficacia en determinados distritos de los dispositivos electorales (diferencias con los resultados de las elecciones provinciales, magnitud de cortes de boleta, etc.), ya comienzan a perfilarse y exhibirse los primeros ajustes estratégicos, lógicos en función no solo de los nuevos objetivos trazados por cada equipo sino también por la mutación del propio escenario electoral.

El espacio más complicado, y en donde aún no se han dado señales claras respecto a cómo se encarará está nueva etapa en términos de posicionamiento, imagen y mensajes clave, pareciera ser JxC. Si bien Patricia Bullrich terminó imponiéndose con contundencia en una contienda que muchos avizoraban más pareja, la performance global del espacio generó preocupación puertas adentro. No tanto por no haber conseguido el objetivo de ser la coalición más votada, ni por los gestos de unidad que tanta incertidumbre habían generado semanas antes de las PASO, sino por los interrogantes y obstáculos que plantea la asombrosa performance de Milei.

Bullrich derrotó a Larreta en la interna de JxC (Nicolas Stulberg)

Las PASO parecen haberle otorgado a Milei, ante los ojos de una porción significativa del electorado, la representación más genuina de la idea del cambio. Una inquietante pregunta resuena así en el PRO: por qué alguien que busca un cambio profundo habría de elegir a la ex ministra de seguridad en lugar de un nuevo liderazgo cuya imagen proyecta con mayor nitidez un compromiso profundo con el cambio y que, además, quedó posicionado como el “ganador”.

Esta preocupación se refuerza ante el reposicionamiento que viene esbozando Sergio Massa en estos primeros días en los que asumió una postura más agresiva como candidato, con un discurso más claro, y con la identificación de Milei como adversario. Es evidente que en UP ya eligieron polarizar con Milei, una estrategia que como el tango se baila de a dos, una invitación que el candidato libertario parece más que dispuesto a aceptar.

El dilema para Bullrich parece de difícil solución. Si intentara virar su campaña hacia una mayor moderación podría seguramente fidelizar la mayor parte de los casi 2,7 millones de votos de Larreta, pero correría el riesgo de que parte de su propia base electoral migrara a Milei. Todo ello implicaría además suavizar atributos muy asociados a su personalidad, lo que la expondría al riesgo de una pérdida de credibilidad. Como si fuera poco, por estas horas se alimentan rumores de diálogos de Macri con Milei y, más allá de las fotos de unidad, no queda claro el compromiso de Larreta con su campaña.

Por ahora, en las filas de la ganadora de la interna de JxC trabajan en estrategias para interpelar a los que se ausentaron, mejorar la performance en algunos distritos que consideraban afines y en los LLA se alzó con resonantes victorias (Mendoza, Santa Fe y Córdoba) y, sin confrontar abiertamente con Milei, aprovechar la campaña del “miedo” que seguramente desplegará el oficialismo para persuadir a sus votantes menos radicalizados.

El oficialismo, a pesar del tercer lugar y la performance por debajo de las expectativas, quedó en un lugar que no le queda incómodo: mientras Bullrich tiene el titánico desafío de disputarle a Milei la idea de cambio, Massa quedó posicionado como la contracara del libertario, quien no solo puede polarizar con él desde el extremo opuesto sino quien -sin Larreta en el escenario- puede complementar dicha estrategia con la interpelación a los electores moderados, revitalizando su vieja idea de la “ancha avenida del medio”.

Sergio Massa en el búnker de UxP 2023. REUTERS/Mariana Nedelcu

En su raid mediático de los últimos dos días, Massa no solo se encargó de explicar las últimas medidas que tomó para estabilizar las variables macro y presentar como un logro la devaluación de solo el 20% frente a demandas del FMI que a priori eran más duras, sino a anunciar medidas de protección para muchos sectores afectados por la economía, y presumiblemente “enojados” con el gobierno: congelamiento de naftas, sumas fijas para asalariados, aumentos extraordinarios para planes sociales y jubilaciones, entre otras. Además de recrear el tan mentado -aunque ahora un tanto devaluado- “plan platita”, estas medidas de protección estatal le permiten construir naturalmente el antagonismo con las ideas anti-estatistas de Milei.

En el moderno bunker de Massa confían además en que la maquinaria territorial del peronismo logrará movilizar a más votantes en las generales -en las que la participación tiende a crecer-, en que un mayor esfuerzo de gobernadores e intendentes redundará en mejoras en distritos en los que su candidatura estuvo por debajo de la performance en las elecciones provinciales (Tucumán, por ejemplo) y en un menor corte de boleta, y en que una polarización con Milei de la mano de un posicionamiento más moderado y dialoguista podría persuadir a votantes de Larreta y Schiaretti.

Sin embargo, el gran enemigo del “ministro-candidato” sigue siendo la situación económica. Resulta difícil pensar que las medidas intervencionistas anunciadas puedan eclipsar el impacto mediático de los datos de inflación y la cotización del dólar. Y esa sigue siendo la principal ventaja de Milei, como parece haber identificado la tradicional medición periódica de Aresco, detectando una fuerte correlación entre escalada del dólar y crecimiento de Milei.

Mientras tanto, el libertario ya busca mostrarse en una actitud “presidencial”. No solo abrió canal de diálogo con el FMI e instruyó a su equipo de economistas (casi todos del CEMA) para tender puentes con los bancos y grandes actores económicos, sino que comenzó -todavía tímidamente- a matizar algunas de sus propuestas más radicales, sin perder su imagen rupturista. Habrá que ver en las próximas semanas cómo logra “ecualizar” estos mensajes contradictorios, y qué repercusión puede ello tener en su electorado.

