Papa Francisco: el gran reformador de la Iglesia

Sobre la comunicación del fin del pontificado de Francisco

“Tal y como señalaba Pablo VI, (en la comunicación social) se necesita ‘rigor en el control y la evaluación crítica de las fuentes, en la fidelidad a los datos observados y en la transmisión integral de los mismos’ y la responsabilidad -indica Francisco -es aún mayor, cuando se deben “añadir elementos de juicio y de orientación al simple informe del hecho’”.

De lo contrario, se puede incurrir en transformar la información en desinformación o deformación.

“La desinformación -dice una editorial de la Revista jesuita Razón y fe -no es otra cosa que información mutilada, desprovista de su contenido de verdad. Hoy adopta la forma del bulo, la mentira intencionada, la falsedad premeditada, la intoxicación, las distintas formas de manipulación y su precipitado más inquietante: el odio.” (Nro. 282 Nro. 1447 pág.135)

Y cuando eso ocurre la función simbólica del lenguaje se transfigura en función diabólica.

“¿Para mi rodilla? ¡Un poco de tequila!”, dijo Francisco

Las primeras respuestas del Papa Francisco a las versiones de su renuncia -que se difundieron después de la operación quirúrgica del año pasado - fueron: “No sé de dónde sacaron eso de mi renuncia!”, “en ningún momento pensé en renunciar…”. Meses después, exitosamente repuesto de aquella intervención y como consecuencia de una lesión por “estiramiento” de ligamentos de su rodilla derecha se vio obligado a trasladarse en silla de ruedas. Entonces reaparecieron, en algunos periódicos, y en las redes sociales nuevas y absurdas versiones alimentando la campaña del fin de su mandato.

El medio milanés Libero Quotidiano, caracterizado por su orientación liberal-conservadora vinculado políticamente al fascismo liberal europeo es uno de los centros de irradiación de estas campañas mediáticas destinadas a debilitar su figura. En las que arrastran a muchos otros. El cronista Julio Argañaraz del diario Clarín bajo el título catástrofe “Antes que operarme ¡renuncio!”: El papa Francisco agita fantasmas de dimisión”, lejos de dar información debidamente procesada el veterano periodista agita la oleada de rumores maliciosos. Aunque a renglón seguido diga que lo que el dice que dijo el pontífice en realidad lo dijo -a los obispos italianos -en tono de broma. Usa el presunto dicho humorístico para el título y siguiendo el hilo desata un carretel de versiones atribuídas a otros diarios extranjeros como el “Washington Post” que -según afirma -habría titulado un largo artículo preguntándose: “¿Está cerca el Papa del fin de su pontificado?”, seguido de “Le Figaro” y otros franceses, junto a un par de medios británicos. Es una perfecta lección de cómo construir fake news.

Ante la renovación de esas campañas, el Santo Padre tomó el tema en broma. A un grupo de seminaristas mexicanos que recientemente le preguntaron sobre sus dolores de rodilla, les dijo: “¿Saben qué necesito para la pierna? Un poco de tequila” y en otra ocasión en la que se aludió al tema dijo: “puedo seguir haciendo mis tareas tranquilamente ya que no pienso con la rodilla”.

¿Quiénes y por qué algunos sectores quieren contar con la renuncia del Papa Francisco?

De hecho, desde que fuera elegido Papa en marzo del 2013, Francisco ha tenido que enfrentar una dura disidencia interna de sectores de la Curia y de ciertos popes de los conocidos grupos financieros internacionales muchas veces ocultos tras los mass media que pilotean el “capitalismo salvaje” cuyos excesos la Iglesia denuncia y cuya corrección persigue. El mismo que penetraba las propias estructuras financieras eclesiásticas en las que a Bergoglio le tocó hacer la gran limpieza.

El Consistorio de cardenales del 29 y 30 de agosto próximos en Roma

El Consistorio se llevará a cabo el 29 y 30 de agosto en Roma. Los cardenales examinarán con el Papa la reorganización de la Curia Romana, el gobierno central de la Iglesia. Quienes eligieron Papa a Francisco en el Cónclave del 13 de marzo de 2013 le encomendaron esas y las otras reformas de la Iglesia llevadas a cabo de manera inclaudicable. La reparación de una Iglesia en ruinas -tal el mensaje de Jesús a Francisco de Asís es retornar a la predicación del Evangelio, viviéndolo y esto es lucha por el Evangelio.

La reparación “bergogliana” de la Iglesia después de Francisco

En Francia se habría creado una revista distribuida exclusivamente a los miembros del Colegio de Cardenales, que se enviaría personalmente a estos con el objetivo de influir sobre el criterio de la futura vida de la Iglesia. Se llamaría “Cardinalis”, se imprimiría en cuatro idiomas y tendría la intención contrarreformista frente a la reparación de la Iglesia llevada a cabo hasta hoy por el Papa Francisco. Se enrolaría en esa línea el conocido arzobispo de Nueva York Timothy Dole.

Precisamente la reorganización de la Iglesia que se debatirá en el próximo consistorio con el Papa Francisco está condensada en la nueva Constitución Apostólica “Predicad el Evangelio”.

El nuevo rumbo impuesto y la creación de nuevos cardenales

Siendo que excede absolutamente el espacio de esta nota hacer un análisis de “la reparación de la Iglesia” que lleva hecha el Papa Francisco en estos años consignemos algunos títulos. Después señalaremos las líneas que escribe en estos días sobre la creación de nuevos cardenales.

La lucha llevada a cabo por el Santo Padre contra la pedofilia y los abusos, los combates contra la corrupción, la eliminación y condena de los vínculos con la mafia italiana, los comportamientos irregulares y delictivos del banco vaticano (IOR), la condena del enriquecimiento ilícito de funcionarios laicos y clérigos, el cambio del elitismo clerical por una iglesia de servicio, integrada y sinodal, de una iglesia en salida, la inversión de la prevalencia del elitismo intelectual frente al servicio pastoral, la superación de la mirada eurocentrista, el respeto por la autonomía de las naciones, el respeto por las culturas y la concepción de un mundo poliédrico, la revolución pastoral, la nueva manera de las comunicaciones y la aceptación e incorporación de los avances tecnológicos, la nueva manera de la comunicación social, el llamado a la conversión o reconversión, el cuidado de la casa común, una ecología que integra y contempla la naturaleza y el ser humano, el respeto por los derechos humanos, por los derechos de los pueblos originarios, la jerarquización de la familia, la fraternidad, el diálogo interreligioso, la unidad en la diversidad de las religiones y en la vida diaria, el tendido de puentes, la preponderancia de la juventud, la opción preferencial por los pobres y el situarse en las periferias sociales y existenciales.

Francisco crea nuevos cardenales

El Papa convocó a un consistorio para la creación de 21 nuevos cardenales, 16 de ellos electores en un eventual cónclave (elección de nuevo Papa). Esta designación mantiene una mirada coherente con la prédica del Santo Padre, prioriza obispos de las periferias y la descentralización de los órganos de la Iglesia, la prioridad por la labor pastoral, es decir, los pastores por sobre teólogos, los callejeros por sobre los burócratas. Asumirán el 27 de Agosto, un día antes del Consistorio con un total de 229 cardenales (electores y no electores). Cabe destacar que 83 de los 132 cardenales electores estarán designados por Francisco.

Nancy Pelosi podrá recibir la Eucaristía

El Papa en una designación que levantará polémicas envió un fuerte mensaje a la jerarquía eclesiástica de Estados Unidos al elegir al obispo Robert McElroy, líder de la diócesis de San Diego, formado en Harvard y Stanford, quien se opone a negar la comunión a los políticos que apoyan las leyes sobre el aborto y ha advertido contra la instrumentalización de la Eucaristía con fines políticos. La opinión del arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone es de prohibir la comunión a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por sus opiniones políticas a favor del aborto.

No a las guerras ideológicas o culturales entre los obispos

La elección de McElroy, reconocido pastor y defensor de la justicia social, demuestra que el Papa les dice no a las guerras culturales. El obispo McElroy también ha pedido un enfoque más acogedor para los católicos LGBT y adoptó la visión de Francisco de una Iglesia más sinodal después de participar en el sínodo de Amazonía de 2019.

Para ser un buen cardenal hay que ser un buen pastor

Francisco sigue rehaciendo el Colegio Cardenalicio con mayor énfasis en la persona y no el país o ciudad donde ejerce el sacerdocio. De los 16 nombrados cinco son solo obispos y no arzobispos. En Italia, por ejemplo, el obispo Oscar Cantoni fue nombrado cardenal, pero no lo fueron los arzobispos de Venecia ni de Milán.

