Tecnología blockchain, el detrás de escena de las criptomonedas

En la actualidad, no somos conscientes como sociedad latinoamericana la relevancia que está adquiriendo la tecnología blockchain en nuestras vidas y la importancia que va a empezar a tomar en un futuro no muy lejano.

Mucha gente ha escuchado hablar de las criptomonedas, pero no tanto así de la tecnología que hay detrás de las mismas. Blockchain es la base tecnológica de las criptomonedas y es básicamente una base de datos compartida que funciona como un libro para el registro de operaciones de compra-venta o cualquier otra transacción.

La diferencia con una base de datos típica radica en la forma en que almacena información ya que almacena datos en bloques que luego se encadenan entre sí.

Las ventajas de Blockchain radican en tres pilares: las transacciones eficientes, la precisión de la cadena y la reducción de costos, tres características fuertes que las economías latinoamericanas no ostentan actualmente.

Una vez que el bloque está lleno de datos, se encadena al bloque anterior, lo que hace que los datos se registren en orden cronológico. Estos bloques son generados por equipos de hardware, los famosos “mineros” que participan de la generación de la red blockchain que pueden estar o no bajo el mismo techo y están controladas por distintos individuos.

Ahora bien, ¿por qué blockchain tiene serias ventajas que son trascendentes para las economías latinoamericanas?

En cuanto a las transacciones eficientes, Blockchain funciona 24/7 todos los días del año y las transacciones se pueden realizar de manera segura en diez minutos.

Comparemos esto frente a transacciones internacionales dependientes de una entidad central que pueden demorar días.

En cuanto a la precisión de la cadena se puede mencionar que como las transacciones en la red blockchain son aprobadas por una red de miles de computadoras, esto resulta en menos errores humanos y en un registro preciso de la información ya que las cadenas deben ser verificadas por muchas computadoras y no solo por una, que al mínimo signo de anomalías, sacan la cadena de la blockchain.

Por último, en cuanto a la reducción de costos, blockchain elimina la necesidad de verificación de terceros y sus costos asociados.

Dado el boom mediático que se tuvo, las criptomonedas son más conocidas que la tecnología que las engloba que es la blockchain.

Las criptomonedas no son emitidas por ninguna autoridad central, con lo cual no pueden ser manipuladas por nadie. Estas se pueden transaccionar peer to peer (par a par, persona a persona) entre personas alrededor del globo con costos de transacción bajísimos y a una velocidad nunca antes vislumbrada.

El punto a destacar es que las tendencias mediáticas hicieron más famosas a las criptomonedas como bitcoin, y estas son tan solo un 10 por ciento de lo que realmente abarca blockchain que es la tecnología detrás de estas.

El abordaje de Blockchain va mucho más allá del abordaje mediático de las criptomonedas, blockchain tiene posibles y eficientes aplicaciones en la ganadería, en la agricultura, en la minería, en las cadenas de valor productivas, en el estado, en sus sistemas de elecciones, en la forma de hacer periodismo, en la alimentación, en los deportes, en la medicina, en la educación, en la vida cotidiana y obviamente en la economía, y es necesario ordenar ese conocimiento y didactizarlos, en otras palabras democratizar el conocimiento de esta matrix llamada Blockchain, algo mucho más trascendental y magnánimo que el mundo de las cripto.

