Las secuelas de las PASO

Pasaron dos semanas desde “la hora de la verdad” que para la política representaron las PASO. La oposición festejó tanto que necesitó que una voz de mando dirigencial los sacase del relax post electoral, advirtiéndoles que la elección no está ganada, interrogándolos: ¿qué están esperando para arrancar? Ernesto Sanz sabe de lo que habla: “Todas las energías tienen que estar en ganar el 14 de noviembre. El que crea que está ganado se equivoca”. Anuncia que la cúpula de Juntos por el Cambio, incluido Facundo Manes, estará viajando por todo el país, haciendo epicentro en las 8 provincias donde se eligen senadores. El despliegue en estos territorios será importante porque ahí reside la posibilidad de jaquear el poder de Cristina Kircher, arrebatándole la mayoría que hoy tiene en el Senado. A propósito de esto, el Frente de Todos redoblará su esfuerzo para evitar la intención de los cambiemistas en tres provincias claves: La Pampa, Chubut y Santa Fe.

El programa de Juntos por el Cambio post 14 de noviembre es trabajar en una tarea introspectiva y luego en una “recolección de cabezas pensantes” para concluir en la formulación de un proyecto nacional. La idea es trabajarlo a través de las tres fundaciones: Alem del radicalismo Alem; Pensar del PRO y Hannah Arendt de la Coalición Cívica. Se observa en los dirigentes radicales una cierta prudencia casi reverencial porque, después de muchos años, palpitan la posibilidad de ser una alternancia de gobierno. Saben que no podrán, de ser así, hacer gestiones tan deficitarias como la que desarrolló el ex presidente Macri. El gobernador Gerardo Morales le ha planteado al radicalismo esta semana que deben virar hacia el progresismo, no ser tan conservadores. Y en la interna de la coalición, el radicalismo deberá acortar la distancia que aún le lleva Horacio Rodríguez Larreta, en cuanto a encabezar la fórmula presidencial 2023.

Por su parte, el oficialismo tiene también en mente sólo el 14 de noviembre. Los esfuerzos para modificar el resultado de las PASO podrían sintetizarse en ponerle plata en el bolsillo de la gente o pensar en la seguridad que, como en el caso de Rosario, está en primer plano ante el asedio del poder narco que le disputa a la política como una fuerza más.

Argentina sigue atravesada por la conflictividad. La coalición gobernante, a pesar de la renovación de gabinete, no ha logrado aún subsanar la grieta interna . No es una buena señal por ejemplo, que el ministro de Economía, Martín Guzmán, presente el presupuesto 2022 y algunos sectores expresen que pretenden modificarlo. La impronta que con sus estilos y características protagonizaron tres ministros, Juan Manzur, Aníbal Fernández y Julián Domínguez, imponiéndole una dinámica hasta hoy desconocida al gabinete de Alberto Fernández, provocó la consulta de esta cronista a allegados del Presidente sobre si la misma viene direccionada o les pertenece a los ministros. La respuesta fue: “Ellos (en referencia a los ministros) cumplen taxativamente la política del Presidente”.

José Martins, a propósito de la importancia que para el país tiene la agroindustria y a la espera de ser entendido por el nuevo ministro Domínguez, le decía a Infobae: “De cada USD 10 que ingresan al país, 8 tienen que ver con la agroindustria. Y de los 7 millones de asalariados, 3.700.000 pertenecen a la cadena de la agroindustria” . El gobernador Juan Schiaretti, tras reunirse con la Mesa de Enlace, tomó la posta de liderar los problemas de la zona Centro, que tienen clara repercusión en el futuro del país. Sobre la inutilidad del cepo a la exportación de carne sólo mencionó que en los anteriores gobiernos kirchneristas, cuando se aplicó esta medida, “mientras la inflación aumentó 800%, la carne aumentó 1800% aproximadamente”. Sobre la ley de biocombustibles, la desdeña porque considera que va en desmedro de las inversiones realizadas en la zona Centro. Y reclama la eliminación gradual de las retenciones. Santa Fe prefirió intentar desde adentro la solución de los problemas. El gobernador Omar Perotti se manifestó desde un principio contra el cepo a las exportaciones de carne, diciendo que el camino era con más y mejor producción. Trabajó en sumar cuota Hilton a Europa y kosher a Israel, así como también en insistir con las vacas de conserva a China. Lanzó un plan ganadero y en paralelo contuvo los salarios disminuidos por el recorte de horas extras y productividad de los trabajadores de la carne. Acercó a la mesa de trabajo del ministro Domínguez una hoja de ruta con propuestas para generar políticas de mediano y largo plazo para el desarrollo de la ganadería, con énfasis en cómo evitar futuros conflictos. Hoy a la mañana habrá una reunión del Consejo Federal Agropecuario con provincias ganaderas, de cuyo resultado seguramente el ministro Domínguez conversará a las 18 con la mesa de Enlace.

El gobernador Perotti está esperando el producido de la reunión que sobre el tema de inseguridad mantuvo, a dos horas de asumir, con el ministro Aníbal Fernández. Ministro que en forma inmediata tuvo gran exposición pública sobre Santa Fe. Impulsando un gran operativo en materia de lavado de dinero, involucrándose directamente. Esta prioridad sobre Santa Fe obedece a dos razones. La primera es la propia realidad donde, como expresé anteriormente, el narcotráfico le disputa a la política el protagonismo de igual a igual. Una segunda lectura tiene que ver con la reciente interna santafesina. Según trasciende -aunque el protagonista lo negó ante Infobae-, Alberto Fernández habría ofrecido el ministerio de Seguridad a Agustín Rossi. Enterada la Vicepresidenta inclinó la balanza hacia el actual ministro, quien tiene la enorme responsabilidad de comenzar a dar respuestas en prevención y abordaje de la narcocriminalidad. Según pudo saber este medio, Aníbal Fernández espera una participación muy activa dentro de su esquema del titular del Organismo de Inteligencia del MPA Marcelo Sain.

Los fiscales Edery y Schiappa Pietra, con el respaldo no menor de la Fiscal Regional Marita Iribarren, llevan adelante los juicios más importantes en lo ilícito, tanto del juego ilegal como el narcotráfico. Queda claro que sin el respaldo político del gobernador no podrían llevar adelante sus investigaciones. Fiscales que están en tratativas de acordar en el caso Peiti –juego ilegal- un procedimiento abreviado, aún no finalizado. Luego de lo cual se fijará la audiencia del abreviado, a partir de ahí se conocerá el contenido real de la declaración. El fiscal Schiappa Pietra, dado la importancia de los nombres que trascendieron, le dijo a Infobae: “Somos muy cuidadosos y avanzamos en función de las evidencias que tenemos y el hecho de que Peiti mencione a distintas personas de nombres altisonantes, si bien no deja de ser un dato relevante, será considerado, dentro del cúmulo de evidencias que hay en la investigación”.

