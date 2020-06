Pensando en la implementación del salario universal surge la pregunta de cómo se financiará este “salario para todos”. Como nuestro país no tiene ninguna fuente de financiación genuina, el dinero del salario universal no saldrá de otro lado que de la emisión monetaria. Es increíble, pero parece que el Estado, que no puede dar un servicio de salud razonable, ni educación de calidad, ni seguridad a sus ciudadanos, ni rutas en buenas condiciones (sólo por enumerar algunas de las funciones básicas de estado), piensa que es posible repartir dinero (¿universalmente?) sin consecuencias de ningún tipo.