El cerco geopolítico es inevitable por todos lados. EEUU ayuda en la solución de la deuda y China ofrece “inversiones” y comprarnos alimentos. Por ahora el planteo no pasa del discurso diletante, pero llegará el momento de tomar decisiones fácticas. Todos presionan, aunque sea muy diplomáticamente. De no mediar una intervención estatal Vicentin estaba ya en camino de caer en manos de algunas de las transnacionales del sector: la francesa Dreyfus, la norteamericana Cargill, la china COFCO, o la inglesa Glencore. Ello implicaba directamente restricciones a los grados de libertad necesarios para realizar una necesaria negociación geopolítica de alto vuelo a varias bandas, en la inteligencia de no herir susceptibilidades e intereses fundamentales de las principales potencias del mundo. Con algo de Inteligencia Estratégica y bastante más de unidad interna, ello sería posible.