Hasta el momento, no sólo no han sido capaces de cerrar el frente de la negociación con los tenedores de deuda pública bajo legislación extranjera, el único tema de la economía que ellos mismos han puesto en el centro de la escena como punto de partida. Tampoco han contado el rumbo que quieren tomar. Con la excusa de la necesidad de cerrar la negociación como la base para todo lo demás, seis meses después de asumidos aún no se vislumbra un plan económico que coordine las expectativas hacia un mismo norte.