Estamos pasando una empresa quebrada a manos de un Estado quebrado. Es un pasaje de manos que no soluciona para nada el problema. La mayoría de las compañías del país están en dificultades, de todos los tamaños. ¿Qué tiene esta empresa del sector agroindustria exportador en particular para que a La Cámpora le interese tanto expropiarla, para que sea tan importante? Yo creo que es una etapa más en este camino de chavizar la economía argentina; un proceso de nacionalización, de socialización total. Acá no hay excusa de virus ni pandemia que valga para tomar estas decisiones. Vengo hablando desde hace un tiempo de la estrategia caribeña que está dando este Gobierno y esto es un paso más, muy consistente, en esa dirección: chavismo puro.