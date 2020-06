Tuve la oportunidad de conversar con algunos de los enojados que decían que los firmantes éramos “anticuarentena” y percibí hasta dónde creen en la idea de que sólo ellos pueden hablar. Para mi asombro, noté que muchos de los ofendidos no habían siquiera leído la carta. En esta se hablaba de defender el Estado de derecho, de empezar a evaluar con seriedad la situación de mucha gente que temía por su futuro económico y se condenaban algunos terribles casos de detención seguida de muerte de ciudadanos, entre varios temas. No era, en lo más mínimo, una carta donde se hablara de temas de política sanitaria. Simplemente, no se tomaron el trabajo de leerla. A los autoritarios no les importa el contenido de lo que dicen los opositores. Por el contrario, creen que sólo ellos pueden emitir una opinión. Suponen, además, que el que no piensa como ellos no tiene derecho a opinar. Fernando Pedrosa (otro firmante de la carta) dijo “los creadores de Montoneros y la Triple A reclaman autoridad moral para decidir quién puede o no hablar de violencia institucional”. Esa es la impunidad de los autoritarios.