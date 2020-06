Cuatro años en el otro extremo de esta visión también se revelaron ineficientes. Declamar que se lucha contras las mafias (esa entelequia) no equivale a hacerlo. Las fuerzas de seguridad no ganaron en eficiencia, más allá del relato. Pasar de la desautorización de la policía y de la estigmatización del concepto mismo de represión -como si todavía estuviésemos en dictadura, a la “mano dura” y la vía libre a fuerzas integradas por efectivos reclutados de apuro, sin la suficiente formación y que por momentos hasta parecen no conocer o haber olvidado los más elementales protocolos de actuación también dejó sin resolver los problemas y no ahorró sufrimiento ni brindó mayor seguridad a la gente.