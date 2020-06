¿Por qué? Porque dicha comparación -y lo seguimos haciendo aun hoy- sea tanto entre provincias o con otros países habla sólo de “cantidad de contagiados”. Me pregunto si podemos obtener conclusiones al comparar mil quinientos contagiados argentinos con cuatrocientos de Uruguay. ¿Han intentado alegrarnos o preocuparnos con estas comparaciones? No lo sé. En primer lugar, porque mil quinientos contagiados no tiene el mismo impacto en un país de cuarenta y cuatro millones que en uno de tres millones y medio de habitantes. Luego, algunos trajeron a la mesa que lo justo era proporcionar esas mediciones mediante el indicador: “contagiados por cada 100.000 habitantes”.