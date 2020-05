Me escriben muchos hombres y mujeres como una suerte de confesionario. Algunos han quedado “varados” con compañeros a los que ya no desean sexualmente, por ejemplo. En la vida pre Covid-19 viajaban, flirteaban y, en otros casos, tenían una vida paralela en la que “oxigenaban” sus relaciones cansadas. Se terminó. Ya no hay aviones ni relaciones clandestinas. No hay oficinas de 9 a 5 donde pasan cosas de las que el otro jamás se entera. O sí, y se hace el distraído. Ahora, algunos se las ingenian para tener sexo virtual desde el baño. El abanico de tentaciones que ofrece las redes sociales es infinito. Y el encierro puede, paradójicamente, avivar el erotismo y hacer volar las fantasías más alocadas. El confinamiento aviva la calentura.