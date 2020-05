Reitero mi posición respecto a la libertad que toda persona tiene -aunque fuera responsable de crímenes de cualquier índole- de expresar sus opiniones. Compartirlas o no es derecho de cada uno de nosotros. Pero tratándose de alguien que ha sido responsable de la muerte de mi padre y de tantos compatriotas (tanto enemigos como amigos de Firmenich) no puedo menos que sentirme molesta por el hecho de que quien las expresa no sólo no ha respondido ante la justicia por ello sino que tampoco ha explicado a la nuestra sociedad las razones que creyó haber tenido entonces para derramar tanta sangre de argentinos . Y para pedir perdón por eso, en caso que hoy considere que su actitud de entonces fue equivocada.