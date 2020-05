La importancia del pensamiento estratégico nos lleva a la última de las lecciones: los cambios en las relaciones de poder entre las grandes potencias tienen importantes consecuencias para todos los países, incluyendo el nuestro. Esto ya lo vivimos durante la Segunda Guerra Mundial. Al no comprender el contexto internacional, nuestra dirigencia mantuvo la neutralidad del país incluso cuando ya era claro que Estados Unidos se terminaría imponiendo. Se pensó entonces en términos de un sistema internacional que estaba desapareciendo y no se entendió a tiempo que Washington iba a jugar un central en el mundo y en nuestra región en particular. Al desafiar a Estados Unidos terminamos pagando, como lo muestran algunos trabajos de Carlos Escudé, un alto costo.