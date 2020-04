El dilema hamletiano “Ser o no Ser” trasladado a la persona del presidente Alberto Fernández se metamorfosea en cómo abrir la puerta el 13 de abril, luego de casi un mes de cuarentena. No creo que exista duda en el Presidente en cuanto a que las medidas deben ser selectivas y razonables. Para ello, al cierre de este artículo el Dr. Miguel Acevedo, presidente de la UIA, esperaba la confirmación de la reunión a realizarse el día de hoy junto a la CGT y expertos sanitaristas. Lo deseable, desde el punto de vista empresarial, es saber qué sectores serán los primeros en volver al trabajo, para que en esos establecimientos se implementen no solo los protocolos conocidos, sino inclusive tener equipos de reemplazo, por si existiese la posibilidad de una persona infectada. Hay coincidencia con la CGT en cuanto a la necesidad de aumentar la cantidad de turnos para evitar amontonamiento de trabajadores en horas pico. En otro orden de cosas, el empresariado insiste en dos grandes temas: que el Banco Central aumente la liquidez de las empresas, para que no quede la decisión al arbitrio de los bancos, y así garantizar igual tratamiento ante la misma necesidad. Y en paralelo le solicitan al Gobierno que estudie la posposición de impuestos por un período a consensuar.