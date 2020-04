Un empresario de capital nacional que pide mantener el anonimato de la fuente (¡si no salen on the record, no va a ser fácil, muchachos!) dice que las entidades típicas como UIA (de los industriales) AEA (de los dueños de empresas nacionales) o el think tank IDEA “cuando se juntan prometen comunicación, pero al final se achican y terminan hablando del sexo de los ángeles”.