Es indubitable que la situación a la que debe enfrentar el Presidente es de una gravedad difícil de cuantificar, tenemos un déficit fiscal infinanciable. ¿Por qué? No tenemos acceso al crédito ni externo ni interno, la capacidad contributiva de los apórtantes está al límite, no va más aumentar impuestos porque no hay quienes lo paguen y porque, además, generaría más desempleo y recesión. Anses esta quebrada y solo nos queda la emisión: bien conocemos como termina esta maldita ecuación.